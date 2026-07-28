Huawei تكشف عن شبكة Xinghe الذكية المحدَّثة لجنوب أفريقيا

جوهانسبرج, 28 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- في قمة Huawei Network Summit 2026 التي عُقدِت في جوهانسبرج ، كشفت شركة "هواوي" (Huawei) عن "حل Xinghe للشبكات الذكية" المحدَّث لمنطقة جنوب أفريقيا بموجب الفلسفة الجديدة التي تحمل عنوان "التواصل الآمن والذكي". تؤكد هذه الخطوة من جديد جهود "هواوي" لتطوير كافة تطبيقات الذكاء عبر الصناعات مع العملاء والشركاء.

Leon Wang delivering a speech

مع الارتفاع السريع في وتيرة الاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي ، يتوسع نطاق الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من المهام المكتبية اليومية ليمتد إلى خدمات الإنتاج الحرجة. لقد تحول تركيز الصناعة مؤخرًا من استهلاك الرموز إلى "الوكلاء النشطين يوميًا" (DAA) ، مما يشير إلى الوصول إلى مرحلة الاعتماد الجماعي على الوكلاء، والذي بدوره يتطلب وجود شبكات من الجيل التالي تمت ترقيتها بالكامل.

قال "ليون وانغ"، رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في "هواوي": "مع انتقال الذكاء الاصطناعي إلى الإنتاج الأساسي ، تتحول الشبكات من النطاق العريض المتعدد في كل مكان إلى بنية تركز على الذكاء الاصطناعي بناءً على أربعة ركائز؛ هي: الحوسبة الخالية من الفقد لإطلاق العنان لقوة الحوسبة ؛ وقدرات الاستشعار والاتصالات المتكاملة لتمكين إدراك الذكاء الاصطناعي ؛ والأمن الكامل النطاق لمعالجة التهديدات القائمة على الذكاء الاصطناعي ؛ واستقلالية الشبكات لضمان الخدمات الدائمة العمل".

مدعومًا بأساس من الشبكات الذكية من الجيل التالي ، يبدأ التحول الرقمي والذكي في جنوب أفريقيا في مسار جديد تمامًا.

قال "فينسنت تشن"، نائب رئيس أعمال المؤسسات ، منطقة جنوب أفريقيا ، "هواوي": "اليوم ، يصبح الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للابتكار العالمي ، ويتحول تبنّيه في أفريقيا من الاستكشاف التجريبي إلى النشر في العالم الحقيقي ، مما يؤدي إلى تسريع التحول الذكي عبر قطاعات مثل التمويل والتعليم والخدمات العامة". بالنسبة لسوق جنوب أفريقيا ، فإن هدف "هواوي" هو تطوير كافة تطبيقات الذكاء عبر الصناعات من خلال التعاون مع شركاء الصناعة لبناء بنية تحتية للشبكات ذكية وآمنة وموثوقة لعصر الذكاء الاصطناعي.

مع النمو المتفجر لوكلاء الذكاء الاصطناعي ، تظهر سيناريوهات ومتطلبات جديدة بسرعة ، مما يضع مطالب تقنية غير مسبوقة على الشبكات.

قال "آرثر وانغ"، نائب رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في "هواوي": "تواجه البنية التحتية للشبكات أربعة تحديات رئيسية في رحلات الشركات الرقمية والذكية. وتشمل هذه الفجوة المتزايدة الاتساع بين العرض والطلب على الحوسبة ؛ وتحولات أنماط حركة البيانات التي يقودها وكلاء الذكاء الاصطناعي ؛ وتزايد تعقيدات التشغيل والصيانة؛ والهجمات الجديدة التي يقودها الذكاء الاصطناعي التي تزيد من نقاط الضعف في الأنظمة الجديدة". لمواجهة هذه التحديات ، قامت "هواوي" بتحديث "حل Xinghe للشبكات الذكية" الخاص بها تحت فلسفة "التواصل الآمن والذكي". الأول هو ترقية الذكاء ، وتوسيع الذكاء الاصطناعي لما هو أبعد من نطاق التشغيل والصيانة إلى الشبكة بأكملها. والثاني هو ترقية الأمن ، والتقدم من الدفاع عن نقطة واحدة إلى حماية شاملة تُحدِث تقاربًا عميقًا بين الشبكات والأمن. من خلال هذين التحديثين الرئيسيين ، نطمح إلى بناء أساس اتصال متين لكل مؤسسة في عصر الذكاء الاصطناعي."

كشفت "هواوي" أيضًا عن محفظة منتجات "Xinghe Intelligent Network" المحسَّنة ومنصة خدمات "Xinghe AI CloudCampus" للبرمجيات كخدمة لمنطقة جنوب أفريقيا. صرح "شي لي"، نائب رئيس نطاق اتصالات البيانات لـ "المحركات السحابية للشبكات" (NCE) لخط منتجات الاتصال بالبيانات التابع لشركة "هواوي"، قائلاً: "في الماضي ، كانت عمليات التشغيل والصيانة الذكية رفاهية حصرية للشركات الكبيرة. الآن ، قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في منصة خدمات الإدارة السحابية ، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول بسهولة إلى هذه القدرات كخدمة سحابية. يمثل هذا أكثر من إدماج التكنولوجيا ؛ حيث يتعلق الأمر بجعل خدمات شبكات الذكاء الاصطناعي متاحة وبأسعار معقولة وقابلة للتنفيذ."

أيضًا في القمة ، قدمت "هواوي" جوائز فخرية لـ 12 عميلاً طويل الأجل لرحلتهم المشتركة الرائعة في مجال اتصالات البيانات. علاوةً على ذلك ، شارك رواد الصناعة في مجالات التمويل والرعاية الصحية والنقل والطاقة الكهربائية ومزودي خدمات الإنترنت قصص نجاح لتسريع التحول الرقمي في العالم الحقيقي.

بالنظر إلى المستقبل ، ستظل "هواوي" ملتزمة برؤيتها المتمثلة في شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع ، الكل على بروتوكول IP آمن" ، وتقوم باستمرار بتحديث "حل Xinghe للشبكات الذكية" الخاص بها في إطار فلسفة "التواصل الآمن والذكي" للتقدم إلى العصر الذكي مع العملاء والشركاء.

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