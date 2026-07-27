Huawei dévoile la version améliorée de son réseau intelligent Xinghe pour l'Afrique australe

JOHANNESBURG, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Huawei Network Summit 2026 qui s'est tenu à Johannesburg, Huawei a dévoilé sa solution de réseau intelligent Xinghe améliorée destinée à la région d'Afrique australe, s'inscrivant dans la nouvelle philosophie de la « connectivité sécurisée et intelligente ». Cette initiative réaffirme l'engagement de Huawei à continuer le développement de l'intelligence dans tous les secteurs, en collaboration avec ses clients et ses partenaires.

Leon Wang delivering a speech

Avec l'essor rapide des agents IA, l'intelligence artificielle s'étend désormais au-delà des tâches quotidiennes de bureau pour s'imposer dans les services de production stratégiques. L'attention du secteur s'est récemment détournée de la consommation de jetons pour se concentrer sur les agents actifs quotidiens (DAA), signalant ainsi le début d'une adoption massive des agents ce qui nécessite par conséquent la mise en place de réseaux de nouvelle génération entièrement modernisés.

Leon Wang, président de la division Produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « À mesure que l'IA s'intègre dans les processus de production clés, les réseaux évoluent d'une architecture omniprésente à très haut débit vers une architecture centrée sur l'IA, reposant sur quatre piliers : un traitement sans perte pour libérer toute la puissance de calcul ; des capteurs et des communications intégrés pour permettre la perception de l'IA ; une sécurité complète pour faire face aux menaces liées à l'IA ; et l'autonomie du réseau pour garantir des services disponibles en permanence. »

Grâce à une infrastructure réseau intelligente de nouvelle génération, la transformation numérique et intelligente de l'Afrique australe prend une direction entièrement nouvelle.

« Aujourd'hui, l'IA devient un moteur essentiel de l'innovation mondiale et son adoption en Afrique passe du stade des projets pilotes à celui du déploiement concret, accélérant ainsi la transformation intelligente dans des secteurs tels que la finance, l'éducation et les services publics », a déclaré Vincent Chen, vice-président des activités entreprises pour la région Afrique australe chez Huawei. « Pour le marché d'Afrique australe, l'objectif de Huawei est de faire progresser l'intelligence dans tous les secteurs d'activité en collaborant avec des partenaires industriels afin de mettre en place une infrastructure réseau intelligente, sécurisée et fiable, adaptée à l'ère de l'IA. »

Avec la croissance fulgurante des agents IA, de nouveaux scénarios et de nouvelles exigences apparaissent rapidement, imposant aux réseaux des contraintes techniques sans précédent.

« L'infrastructure réseau doit relever quatre défis majeurs dans le cadre de la transition numérique et intelligente des entreprises. Parmi celles-ci figurent l'écart toujours plus grand entre l'offre et la demande en matière d'informatique ; les changements dans les modèles de trafic induits par les agents IA ; la complexité croissante de l'exploitation et de la maintenance ; ainsi que les nouvelles attaques basées sur l'IA qui aggravent les vulnérabilités des nouveaux systèmes », a déclaré Arthur Wang, vice-président de la gamme de produits de communication de données chez Huawei. « Pour relever ces défis, Huawei a amélioré sa solution de réseau intelligent Xinghe, dans le cadre de sa philosophie de "connectivité sécurisée et intelligente". La première amélioration consiste en une amélioration des capacités d'intelligence, qui étend l'IA au-delà de l'exploitation et de l'entretien pour couvrir l'ensemble du réseau. La deuxième amélioration concerne une amélioration de la sécurité, qui passe d'une défense ponctuelle à une protection de bout en bout assurant une convergence étroite entre le réseau et la sécurité. Grâce à ces deux améliorations majeures, nous aspirons à établir une base solide en matière de connectivité pour chaque entreprise à l'ère de l'IA Agentic. »

Huawei a également dévoilé sa gamme de produits « Xinghe Intelligent Network » améliorée, ainsi que la plateforme de services SaaS « Xinghe AI CloudCampus » à l'intention de l'Afrique australe. Shi Lei, vice-président du domaine « NCE Data Communication » de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Autrefois, la gestion et l'exploitation intelligentes étaient un luxe réservé aux grandes entreprises. Désormais, nous avons profondément intégré l'IA à notre plateforme de services de gestion du cloud, ce qui permet aux PME d'accéder facilement à ces fonctionnalités sous forme de service nuagique. Il ne s'agit pas seulement d'inclusion technologique ; il s'agit de rendre les services de réseaux d'IA véritablement accessibles, abordables et exploitables. »

À l'occasion de ce sommet, Huawei a également remis des distinctions honorifiques à 12 clients de longue date, en reconnaissance de leur remarquable parcours commun dans le domaine de la communication de données. Par ailleurs, des pionniers issus des secteurs de la finance, de la santé, des transports, de l'électricité et des fournisseurs d'accès à Internet ont partagé des exemples concrets de réussite dans l'accélération de la transformation numérique.

À l'avenir, Huawei entend rester fidèle à sa vision « L'IA pour tous, le tout sur une propriété intellectuelle sécurisée » et continuera à faire évoluer sa solution de réseau intelligent Xinghe, dans le respect de sa philosophie de « connectivité sécurisée et intelligente », afin d'entrer dans l'ère de l'intelligence aux côtés de ses clients et partenaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3007749/image1.jpg