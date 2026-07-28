تكشف هواوي عن Xinghe AI CloudCampus SaaS Service Platform في جنوب أفريقيا لإرساء أساس متين للاقتصاد الرقمي

جوهانسبرغ, 28 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت هواوي، خلال Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026) في جوهانسبرغ، عن Xinghe AI CloudCampus SaaS Service Platform الجديدة كليًا والمخصصة لجنوب أفريقيا. بفضل هذه المنصة، ستخفض جنوب أفريقيا، بوصفها المحرك الاقتصادي والمركز الرقمي للقارة الأفريقية، الحواجز أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) بدرجة كبيرة، ما يساعد المؤسسات المحلية على ردم الفجوة الرقمية وتسريع التحول الذكي على مستوى المنطقة.

أربع قدرات رئيسية للمنصة تقود عملية ترقية الشبكات المُدارة عبر السحابة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات في جنوب أفريقيا

Shi Lei, Vice President of the NCE Data Communication Domain, Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

تركز Xinghe AI CloudCampus SaaS Service Platform، التي أُطلقت حديثًا، على أربع قدرات أساسية: المرونة، وسرعة الاستجابة، والذكاء، وقابلية التوسع. بفضل تكامل هذه القدرات، توفر المنصة للجهات الحكومية والمؤسسات في جنوب أفريقيا بنية تحتية لشبكات مُدارة عبر السحابة تتسم بالمركزية والأمان والموثوقية.

تشمل أبرز مزايا هذه المنصة ما يلي:

نماذج أعمال مرنة : تقدم المنصة نموذج اشتراك خالصًا قائمًا على البرمجيات كخدمة (SaaS) ، ما يتيح للعملاء استخدامها من دون نفقات رأسمالية (CAPEX) ، مع مرونة في الدفع بالتوازي مع النمو، مما يخفض الاستثمار الأولي بدرجة كبيرة. بدعم من فريق الخدمات المحلي لدى هواوي، تضمن المنصة خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي، وتدعم في الوقت نفسه تحديثات دورية مؤتمتة، بما يُبقي المؤسسات دائمًا في طليعة التطور التكنولوجي.

النشر السريع : بفضل تقنية SD-Branch ، تدعم المنصة تهيئة شبكات الفروع على نطاق واسع ونشر الأجهزة بطريقة التوصيل والتشغيل. سواء تعلق الأمر بافتتاح متاجر جديدة أو مكاتب فروع أو مواقع مؤقتة، تستطيع المؤسسات نشر الشبكات بسرعة، ما يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأعمال بأكثر من 80%.

التشغيل والصيانة ( O&M ) المدعوم بالذكاء الاصطناعي : بفضل مساعد للتشغيل والصيانة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومضمّن في المنصة، تحدد المنصة تلقائيًا 80% من مشكلات الشبكة الشائعة وتحلّها، ما يعفي موظفي التشغيل والصيانة من عمليات الفحص الروتيني المرهقة. يقلّص ذلك متوسط الوقت اللازم للإصلاح ( MTTR ) بنسبة 70%، ويخفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 50%.

قابلية توسع مواكبة للمستقبل : تحقق المنصة تكاملًا عميقًا بين إمكانات Wi-Fi والشبكة المحلية ( LAN ) والشبكة الواسعة ( WAN ) والأمان في جميع السيناريوهات، وتدعم التوسع المرن لاستيعاب نمو المؤسسات من موقع واحد إلى حضور عالمي. كما توفر حلولًا قطاعية متكاملة من البداية إلى النهاية، مصممة خصيصًا لقطاعات مثل تجارة التجزئة والتعليم. تشمل هذه الحلول تحليلات حركة الزوار داخل المتاجر وشبكات تسويق ذكية لمتاجر التجزئة، إلى جانب شبكات عالية الموثوقية للتعليم عبر الإنترنت للمؤسسات التعليمية، بما يجسد بحق رؤية «منصة واحدة، جميع السيناريوهات، مستقبل ذكي».

التطلع إلى المستقبل: جعل الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واسعة الانتشار

«في الماضي، كانت عمليات التشغيل والصيانة الذكية رفاهية تقتصر على كبرى المؤسسات. أما اليوم، فقد أدمجنا الذكاء الاصطناعي بعمق في منصة خدمات إدارة الشبكات عبر السحابة، بما يمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من الوصول بسهولة إلى هذه القدرات كخدمة سحابية. ولا يقتصر الأمر على تحقيق الشمول التكنولوجي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى جعل خدمات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة فعليًا، وميسورة التكلفة، وقابلة للتطبيق العملي»، بحسب Shi Lei، نائب رئيس نطاق اتصالات البيانات في NCE، بخط إنتاج الاتصالات البيانية لدى هواوي. وأضاف: «استشرافًا للمستقبل، سنواصل الاستثمار في العمليات المحلية والعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا وشركائنا في جنوب أفريقيا، كي نجعل الشبكات الذكية أساسًا متينًا للاقتصاد الرقمي في جنوب أفريقيا. معًا، سندفع باتجاه مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة».

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