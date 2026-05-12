IFI يوسّع عروضه التدريبية باللغة العربية لتلبية الطلب المتزايد

واشنطن، 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- يعلن Institute for Financial Integrity (IFI) اليوم توسيع عروضه التدريبية باللغة العربية في مجال الامتثال، بإطلاق مجموعة جديدة من الدورات في إدارة مخاطر الجرائم المالية. ويعكس هذا التوسع تنامي الطلب في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن وليبيا، حيث تعمل المؤسسات المالية على تعزيز أطر الامتثال لديها استجابةً لبيئة تهديدات متغيّرة وتزايد التوقعات التنظيمية.

وتغطي الدورات الجديدة ثلاثة موضوعات أساسية ضمن الامتثال في مجال الجرائم المالية:

مقدمة إلى العناية الواجبة تجاه العملاء / اعرف عميلك ( CDD/KYC) : بدءاً من تحديد هوية العميل والتحقق منها وتحديد المالك المستفيد، وصولاً إلى فهم الطبيعة المتوقعة للعلاقة والغرض منها والمتابعة المستمرة، تمكّن هذه الدورة الموظفين من تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة طوال دورة حياة العلاقة مع العميل.

مقدمة إلى مراقبة المعاملات : تغطي هذه الدورة الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المالية لرصد المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، كما تتناول المخاطر التي تمتد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى التحايل على العقوبات وغيرها من الجرائم المالية.

مقدمة إلى فحص العقوبات : تركّز هذه الدورة على العمليات التشغيلية والتوقعات التنظيمية، وتستعرض الجهات العالمية المختصة بالعقوبات وقوائم الفحص ذات الصلة، وتعرض أفضل الممارسات لمراجعة التنبيهات وتصعيدها، كما تتناول عواقب قصور عمليات الفحص من خلال دراسات حالة واقعية.

وقالت Lauren Jack، الرئيسة التنفيذية للعمليات لدى IFI: «في مختلف أنحاء المنطقة، تستثمر المؤسسات بكثافة في تعزيز قدراتها في مجال الامتثال، لكن التدريب لا يكون فعالاً إلا إذا كان مصمماً بما يلائم السياق المحلي ومتاحاً بسهولة. تمثل هذه الدورات الجديدة استجابة مباشرة لما يطلبه عملاؤنا. فالهدف هو ضمان قدرة المتخصصين في الامتثال على التفاعل مع التدريب بطريقة تدعم عملهم اليومي وتحسّن النتائج».

الدورات متاحة عبر منصة DOLFIN الخاصة بـ IFI، التي توفر محتوى يُحدَّث باستمرار، ورؤى يقدمها خبراء، وأدوات صُممت لدعم إدارة مخاطر الجرائم المالية. كما يمكن دمجها مباشرة في نظام إدارة التعلّم القائم لدى المؤسسة، بما يتيح لها تقديم التدريب ضمن بيئاتها الداخلية.

يعتزم IFI مواصلة توسيع عروضه التدريبية باللغة العربية بما يتماشى مع طلب العملاء وأولويات المنطقة.

نبذة عن Institute for Financial Integrity

يكرّس Institute for Financial Integrity جهوده لتمكين المهنيين حول العالم من حماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. ويقدّم خدمات التدريب والتعليم عبر الإنترنت والشهادات من خلال منصة التعلّم المملوكة له DOLFIN®، وهي اختصار لـ Dedicated Online Financial Integrity Network.

