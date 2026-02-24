بنك القطيبي الإسلامي يعتمد معهد النزاهة المالية (IFI) لتعزيز التدريب على الامتثال

واشنطن، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يسر معهد النزاهة المالية (IFI) أن يعلن عن قيام بنك القطيبي الإسلامي بتنفيذ برنامج التدريب على النزاهة المالية والمدفوعات عبر الحدود الخاص بـ IFI على مستوى المؤسسة ككل. وقد صُمم هذا البرنامج الشامل، الذي تم تطويره بالتعاون مع K2 Integrity، لتعزيز معايير الامتثال والإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في مختلف أقسام بنك القطيبي الإسلامي، بما يدعم استقرار النظام المالي في اليمن.

وصرّح باسل الكلي، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي، قائلاً: "يزوّد هذا البرنامج فريقنا بالمعرفة والإرشادات العملية اللازمة للحفاظ على أعلى معايير النزاهة المالية، كما يعزّز التزامنا بالشفافية التشغيلية وحماية عملائنا وأصحاب المصلحة من المخاطر المالية المحتملة".

وعلى مدار هذا البرنامج الممتد لعدة سنوات، سيستفيد موظفو بنك القطيبي الإسلامي من مزيج من التدريب عبر الإنترنت القائم على الفيديو والجلسات المباشرة القائمة على السيناريوهات، بما في ذلك:

مكتبة تعليم إلكتروني باللغة العربية تضم أكثر من 8 ساعات من مقاطع الفيديو التي يقدّمها خبراء، وتغطي الموضوعات الرئيسية في مكافحة غسل الأموال ( AML ) ومكافحة تمويل الإرهاب ( CFT ).

جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية يقدّمها خبراء متخصصون من IFI و K2 Integrity ، تتضمن دراسات حالة عملية وأمثلة من الواقع لتعزيز الفهم والتطبيق.

مجموعة من الأدوات والموارد عبر منصة التعلّم DOLFIN الخاصة بـ IFI ، لدعم التعليم المستمر في مجال الامتثال وضمان قدرة الموظفين على تطبيق أفضل الممارسات في العمليات اليومية.

من جانبه، قال غرانت كريفت، الرئيس التنفيذي لـ IFI: "إنّ تفاني بنك القطيبي الإسلامي في تعزيز برامجه التدريبية في مجالي الامتثال وإدارة المخاطر يُظهر التزاماً واضحاً بالنزاهة المالية. نحن فخورون بالعمل مع بنك القطيبي الإسلامي ودعم جهوده لتهيئة بيئة مصرفية أكثر أماناً ومسؤولية في اليمن".

نبذة عن معهد النزاهة المالية

يكرّس معهد النزاهة المالية جهوده لتمكين مؤسسات اليوم من حماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. ويوفر المعهد تدريبًا حضوريًا وتعليمًا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاختبارات والشهادات، من خلال DOLFIN® (شبكة النزاهة المالية المخصصة عبر الإنترنت)، وهي منصة تعلم خاصة بالمعهد.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .finintegrity.org

تابعوا معهد النزاهة المالية على لينكدإن.

للتواصُل

العلاقات الإعلامية لدى معهد النزاهة المالية

[email protected]

نبذة عن بنك القطيبي الإسلامي

بنك القطيبي الإسلامي هو مؤسسة إسلامية للتمويل الأصغر مرخّصة في اليمن، يقدّم مجموعة واسعة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك التمويل الأصغر، وحسابات الأفراد والشركات، والتحويلات الدولية، وحلول الصيرفة الرقمية. ويهدف البنك إلى تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية في اليمن من خلال خدمات مصرفية مبتكرة وآمنة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: https://qtbbank.com/

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2917638/Institute_for_Financial_Integrity_Logo.jpg