بنك الكريمي الإسلامي (KIB) وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي (KIMB) يختاران معهد النزاهة المالية (IFI) لتعزيز التدريب على الامتثال

واشنطن، 7 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلن معهد النزاهة المالية (IFI) اليوم أن بنك الكريمي الإسلامي (KIB) وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي (KIMB)، وهما من أبرز المؤسسات المالية في اليمن، قد اختارا معهد النزاهة المالية (IFI) لتعزيز برامج التدريب على الامتثال لموظفيهما. سيقوم البنكان بتطبيق برنامج التدريب على النزاهة المالية والمدفوعات عبر الحدود التابع لمعهد النزاهة المالية (IFI) — والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة K2 Integrity — لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال داخل مؤسساتهما.

قال يوسف الكريمي، الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي (KIMB): "إن الاستثمار في تعليم الامتثال هو استثمار في الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا". "هذا البرنامج التدريبي يمنح فرقنا المهارات والأُطُر اللازمة للحفاظ على هذه الثقة يوميًا".

وقال عبدالرحمن الأسواني، المدير العام في بنك الكريمي الإسلامي (KIB): "يبدأ الامتثال القوي بموظفين مُدرّبين جيدًا". "يقدّم برنامج معهد النزاهة المالية (IFI) العمق والمعرفة العملية التي تحتاج إليها مؤسستنا".

يقدّم البرنامج على مستوى المؤسسات منهجًا تدريبيًا متعدد السنوات يجمع بين التعلّم الإلكتروني الذاتي باللغة العربية ومكتبة من مقاطع الفيديو، وجلسات تدريب مباشرة يقودها خبراء، بالإضافة إلى الوصول إلى منصة DOLFIN التابعة لمعهد النزاهة المالية (IFI) للتعليم المستمر في مجال الامتثال.



قالت Natalie Pulsifer، المديرة الأولى في معهد النزاهة المالية (IFI): "يُسعدنا العمل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي (KIMB) وبنك الكريمي الإسلامي (KIB) في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز تعليم الموظفين". "تقوم المؤسستان باستثمار فعّال في كوادرهما البشرية وفي تعزيز نزاهة النظام المالي في اليمن بشكلٍ عام".

معهد النزاهة المالية مُكرّس لتمكين مؤسسات اليوم من حماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. ويقدّم برامج تدريب حضورية وتعليمًا عبر الإنترنت، إضافة إلى شهادات مهنية من خلال منصة DOLFIN® — وهي شبكة التعليم الإلكتروني المخصصة للنزاهة المالية — وهي منصة تعلم خاصة بالمعهد.

بنك الكريمي الإسلامي هو بنك إسلامي مملوك للقطاع الخاص في اليمن، تأسس وفقًا لقانون البنوك الإسلامية اليمني لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الأعمال. وقد تطوّر بنك الكريمي الإسلامي (KIB) من شركة صرافة عائلية إلى مؤسسة متكاملة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حيث يقدّم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والعملاء الكبار.

بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي هو مؤسسة مالية يمنية تمتلك خبرة مصرفية تزيد عن 16 عامًا، وتقدّم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الادخار، والتمويل، والصرافة، وتحويل الأموال، للأفراد وروّاد الأعمال الصغار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مختلف أنحاء اليمن. تتمثل رؤية بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي (KIMB) في إتاحة الخدمات المالية لكل أسرة يمنية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البلاد.

