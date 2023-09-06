iHerb تحتفل بمرور 27 عامًا على الجودة وتعلن عن تخفيضات الذكرى السنوية التاريخية

يحتفل متجر التجارة الإلكترونية الرائد في مجال الصحة والعافية بسنة أخرى من الإنجازات التي يغذيها أساس "الجودة أولاً" لمنتجاته وعملائه وموظفيه، ويقدم خصومات يومية عميقة لفترة محدودة

iHerb celebrates 27 years of Making Wellness Better

إيرفين، كاليفورنيا، 6 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تفخر iHerb بالإعلان عن تخفيضاتها في الذكرى السنوية السابعة والعشرين والذكرى السنوية التاريخية. مع التفكير والاحتفال بتأسيس العلامة التجارية لوضع الجودة في المقدمة، ليس فقط بمنتجاتها ولكن أيضًا بخدمتها للمستهلكين وتفانيها لموظفيها. سيتم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة بأكبر عرض ترويجي في تاريخ العلامة التجارية منذ 27 عامًا، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم 27% على الصفقات والعروض الترويجية اليومية من 1 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على iherb.com.

لقد أثبتت رسالة iHerb في جعل الصحة والعافية في متناول الجميع من خلال توزيعها الأفضل في فئتها، ومنتجاتها عالية الجودة، ومكتبة موارد العافية، وجوائز الشركة، وأكثر من ذلك بكثير. توفر iHerb للعملاء في أكثر من 180 دولة تجربة محلية تجعل من السهل والسريع على الناس في جميع أنحاء العالم التسوق للحصول على أفضل منتجات العافية بأفضل الأسعار.

قال الرئيس التنفيذي إيمون ذبيحي: "مع احتفالنا بمرور 27 عامًا على خدمة العملاء على مستوى العالم، لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا بالأساس الذي وضعناه لجعل الصحة والعافية في متناول الجميع". "هذه الذكرى هي احتفال بالجودة والأصالة كونها ركيزة لأعمالنا، ليس فقط من حيث صلتها بمنتجاتنا، ولكن أيضًا في الخدمات لعملائنا وموظفينا".

تواصل iHerb السعي لجعل العافية أفضل، وتشجيع العملاء على اتخاذ قرارات صحية من خلال مساعدتهم في تبسيط روتين العافية الخاص بهم بمنتجات يسهل الوصول إليها وذات جودة عالية وموارد موثوقة. يمكن للمستهلكين الانضمام إلى الاحتفال بالرحلة التي استمرت 27 عامًا من خلال التسوق في تخفيضات الذكرى السنوية غير المسبوقة والاستمتاع بالصفقات في جميع أنحاء الموقع عبر الفئات.

انضم إلى iHerb في الاحتفال بأكبر عرض ترويجي في تاريخها الذي يبلغ 27 عامًا! قم بزيارة الموقع يوميًا لاكتشاف صفقات جديدة لا تصدق. لمزيد من المعلومات عن iHerb، يُرجى زيارة www.iherb.com

نبذة عن iHerb

تعمل iHerb على تمكين الناس من تعزيز صحتهم وسعادتهم ورفاههم. كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية بمليارات الدولارات، نحن في مهمة وهي تقديم لعملائنا أفضل مجموعة مختارة من منتجات الصحة والعافية بأفضل قيمة ممكنة، مع تقديم التجربة الأكثر ملاءمة. نحن نؤمن بأن الصحة والعافية لا ينبغي أن تكون امتيازًا بل حقًا عالميًا أصبح ممكنًا من خلال التعاطف وعملنا الجماعي – ويجب أن يتمتع الجميع، بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم، بسهولة الوصول إلى المنتجات التي ستساعدهم على العيش حياة أفضل وأكثر صحة. www.iherb.com .

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=ePCCr43lr98

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

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