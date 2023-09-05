Компания iHerb отмечает свое 27-летие и объявляет о праздничной распродаже продукции

Ведущий интернет-магазин товаров для здоровья и хорошего самочувствия отмечает еще один год достижений благодаря своему принципу «качество прежде всего» в отношении продуктов, клиентов и сотрудников, а также предлагает ежедневные большие скидки в течение ограниченного периода времени

ИРВАЙН, Калифорния, 6 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания iHerb с гордостью объявляет о своей 27-летней годовщине и исторической праздничной распродаже. В то же время бренд размышляет о своих ценностях и устоях, в которых на первом месте стоит качество не только продукции, но и обслуживания потребителей, а также преданность своим сотрудникам. В честь этого знаменательного события бренд проведет крупнейшую за всю свою 27-летнюю историю существования акцию, в рамках которой с 1 сентября по 2 октября, начиная с 10 утра по тихоокеанскому времени, на сайте iherb.com покупатели смогут воспользоваться скидками в размере 27 % на ежедневные предложения и акционные товары.

iHerb celebrates 27 years of Making Wellness Better

Миссия компании iHerb — сделать здоровье и хорошее самочувствие доступным для всех — подтверждается лучшей в своем классе дистрибуцией, качественными продуктами, библиотекой ресурсов по оздоровлению, наградами компании и многим другим. iHerb предоставляет клиентам локализованное обслуживание более чем в 180 странах, что позволяет людям по всему миру быстро и легко совершать покупки лучшей оздоровительной продукции по самым выгодным ценам.

«Мы отмечаем 27 лет обслуживания клиентов по всему миру и очень гордимся тем, что заложили фундамент, который позволяет сделать здоровье и хорошее самочувствие доступным для всех, — заявил генеральный директор Эмун Забихи (Emun Zabihi). — Эта годовщина является признанием качества и аутентичности как основы нашего бизнеса, не только в отношении нашей продукции, но и обслуживания наших клиентов и отношения к нашим сотрудникам».

Компания iHerb продолжает стремиться улучшать самочувствие клиентов и стимулировать их принимать здоровые решения, делая процедуры по поддержанию здоровья легче и проще с помощью доступных, качественных продуктов и надежных ресурсов. Потребители могут присоединиться к празднованию 27-летнего пути компании, участвуя в беспрецедентной праздничной распродаже и получая выгодные предложения во всех категориях на сайте.

Присоединяйтесь к компании iHerb и участвуйте в крупнейшей акции за всю ее 27-летнюю историю! Посещайте сайт компании ежедневно и узнавайте о новых невероятных предложениях. Более подробная информация о компании iHerb представлена на странице www.iherb.com

Информация о компании iHerb

Компания iHerb предоставляет людям возможность улучшать свое здоровье, быть более счастливыми и удовлетворенными собственной жизнью. Мы являемся глобальной платформой по электронной коммерции и стремимся предлагать нашим клиентам лучший в мире выбор товаров для здоровья и хорошего самочувствия по оптимальной цене и с максимальным удобством. Мы считаем, что здоровье и благополучие не должны быть привилегией, а должны стать всеобщим правом благодаря состраданию и нашим коллективным действиям; и каждый человек, независимо от того, кто он и где находится, должен иметь легкий доступ к товарам, которые помогут ему вести самый здоровый образ жизни и прожить лучшую жизнь. www.iherb.com.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ePCCr43lr98

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb