iHerb comemora 27 anos de qualidade e anuncia promoção de aniversário histórica

Loja líder de comércio eletrônico centrado em saúde e bem-estar comemora mais um ano de conquistas baseadas no princípio "a qualidade em primeiro lugar", não apenas para seus produtos, mas também para seus clientes e funcionários, oferecendo grandes descontos diários por tempo limitado

IRVINE, Calif., 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A iHerb tem o orgulho de anunciar seu 27º aniversário em conjunto com uma promoção histórica. O aniversário também reflete e comemora o princípio de colocar a qualidade em primeiro lugar, não só no que diz respeito aos seus produtos, mas também no que concerne ao serviço aos consumidores e à dedicação aos seus funcionários. A ocasião será comemorada com a maior promoção dos 27 anos de história da marca: de 1º de setembro a 2 de outubro, a partir das 10h (horário do Pacífico), os clientes poderão desfrutar de 27% de desconto em ofertas e promoções diárias no site iherb.com.

IHerb comemora 27 anos melhorando o bem-estar

A missão da iHerb - tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos - vem sendo demonstrada através da excelência de sua rede de distribuição, de seus produtos, de sua biblioteca de recursos de bem-estar, de seus prêmios, etc. A iHerb oferece aos seus clientes - provenientes de mais de 180 países - uma experiência localizada que facilita a compra dos melhores produtos de bem-estar aos melhores preços.

"Após 27 anos atendendo clientes em todo o mundo, não poderíamos estar mais orgulhosos do princípio que adotamos para tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos", afirmou Emun Zabihi, CEO da empresa. "Este aniversário comemora a qualidade e autenticidade como um pilar de nosso negócio, não apenas no que diz respeito a nossos produtos, mas também no que concerne aos serviços que oferecemos aos nossos clientes e funcionários".

A iHerb continua trabalhando para melhorar o bem-estar das pessoas, incentivando-as a tomar decisões saudáveis e ajudando-as a simplificar suas rotinas de bem-estar com recursos confiáveis e produtos acessíveis e de alta qualidade. Para participarem da comemoração dos 27 anos da iHerb, os consumidores podem visitar o site durante a promoção de aniversário da marca e aproveitar as ofertas disponíveis em todas as categorias.

Junte-se à iHerb para comemorar a maior promoção dos 27 anos de história da marca! Visite o site diariamente para descobrir novas ofertas incríveis. Para obter mais informações sobre a iHerb, visite www.iherb.com.

Sobre a iHerb:

A iHerb ajuda as pessoas a potencializar sua saúde, sua felicidade e seu bem-estar. Como uma plataforma de comércio eletrônico global, nossa missão é oferecer aos clientes a melhor seleção de produtos de saúde e bem-estar do mundo, aos preços mais acessíveis e com a entrega mais conveniente. Acreditamos que a saúde e o bem-estar não devem ser um privilégio, mas sim um direito universal, o que só é possível por meio da compaixão e de nossa ação coletiva. E todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou onde estejam, devem ter acesso fácil a produtos que as ajudem a viver uma vida melhor e mais saudável. www.iherb.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=ePCCr43lr98

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

