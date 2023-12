Imo يتعاون مع The Game Awards 2023 لبث الحفل مباشرة في جميع أنحاء العالم

لندن، 5 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- تعاون تطبيق المراسلة الفورية الشهير Imo مع مهرجان The Game Awards (TGA) ليصبح شريك التوزيع العالمي للحفل. حيث ستمنح هذه الشراكة تطبيق Imo حق بث حفل 2023 المُقام في لوس أنجلوس في جميع أنحاء العالم يوم 8 ديسمبر 2023 الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

يُعد حفل The Game Awards فعالية سنوية للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت في مجال صناعة ألعاب الفيديو. حيث يجمع الحفل لاعبي الألعاب، والمطورين، ورموز الثقافة الشعبية المرموقة من أجل الاحتفال بالألعاب وعرضها وذلك لكونها شكلاً فنيًا ملهمًا، ومؤثرًا ومليئًا بالتحديات. وستقوم لجنة استشارية من كبار ناشري الألعاب وأصحاب المنصات، في حفل هذا العام، بقيادة الفعالية التي سيحضرها 5000 ضيف مميز من بينهم عدد من خبراء الصناعة.

وتميزت حفالات مهرجان TGA السابقة بحضور وجوه مشهورة مثل غال غادوت، وكريستوفر نولان، وكيانو ريفز، وفين ديزل، وآل باتشينو، وجيسن شوارتزمن، وجاك بلاك، ومارجوت روبي، وتوم هولاند. والألعاب المرشحة لجائزة لعبة العام لهذا العام هم آلن ويك 2 (Alan Wake 2)، وبوابة بلدور (Baldur's Gate 3)، ولعبة مارفل الشهيرة سبايدر مان (Spider-Man 2)، وريزدنت إيفل 4 (Resident Evil 4)، وسوبر ماريو بروس وندر ( (Super Mario Bros. Wonder، وذا ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذا كينغدوم (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom).

وسيتمكن مستخدمي Imo من الوصول إلى البث المباشر من خلال النقر على عنوان مخصص في قسم "القصة" في الصفحة الرئيسية أو غرفة الصوت. وسيستمتعون ببث مثير لمدة 3 ساعات لهذا الحفل المتميز. وصرح مهران كبير، مدير تطوير الأعمال في Imo قائلًا: "يشرفنا أن نكون شريك التوزيع العالمي لحفل The Game Awards ونجلب هذه الفعالية المثيرة لمجتمعنا. وسنواصل عملية تحسين خدماتنا وتقديم ميزات جديدة ومثيرة لمجتمعنا".

وصرح جيف كيلي، الرئيس التنفيذي والمضيف لـ The Game Awards قائلًا: "نهدف بهذا التعاون الوصول إلى مزيد من الجماهير، لذلك يسعدنا الترحيب بمستخدمي Imo". وأضاف قائلًا: "نرغب في أن ينظر الناس إلى الألعاب على أنها شكلاً من أشكال الترفيه الملهمة، والمؤثرة، والصعبة".

ووقعت منصات مثل فيس بوك (Facebook) ويوتيوب (YouTube) وإنستغرام (Instagram) أيضًا للحصول على حق بث حفل The Game Awards 2023 على مستوى العالم.

لمعرفة المزيد عن هذه الفعالية، زُر https://imo.im/blog/imo-partners-with-The-Game-Awards-2023-for-worldwide-live-streaming-en?lang=en&force=true.

حمل تطبيق Imo مجانًا من خلال https://imo.im/.

نبذة عن Imo

يُعد تطبيق Imo منصة عالمية للاتصالات الفورية تهدف إلى توفير الطريقة الأكثر ملاءمة وتفاعلية ومتعة للأشخاص للتواصل. حيث يربط Imo، من خلال خدمات الاتصال السمعية والبصرية التي يمكن الوصول إليها، أكثر من 200 مليون مستخدم بـ 62 لغة عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. ويعمل Imo على تمكين الشعب من القدرة على الاتصال عبر الأميال والحدود بينهما.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2218469/imo_Logo.jpg