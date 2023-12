Imo s'associe aux Game Awards 2023 pour une diffusion en direct dans le monde entier

LONDRES, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'application de messagerie instantanée populaire, imo, a collaboré avec The Game Awards (TGA) pour devenir son partenaire de distribution mondial. Ce partenariat permettra à imo de diffuser la cérémonie de 2023 à Los Angeles dans le monde entier le 8 décembre 2023, à 12h30 GMT.

Les Game Awards sont un événement annuel qui récompense les réalisations de l'industrie du jeu vidéo. Ils rassemblent des joueurs, des développeurs et des icônes de la culture populaire pour célébrer et présenter le jeu comme une forme d'art stimulante, immersive et inspirante. Cette année, un comité consultatif composé des principaux éditeurs et plateformes de jeux guidera l'événement, auquel assisteront 5 000 invités spéciaux et initiés de l'industrie.

Les cérémonies précédentes de la TGA ont accueilli des visages célèbres tels que Gal Gadot, Christopher Nolan, Keanu Reeves, Vin Diesel, Al Pacino, Jason Schwartzman, Jack Black, Margot Robbie et Tom Holland. Cette année, les nominés pour le titre de jeu de l'année sont Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Les utilisateurs d'imo peuvent accéder au flux en direct en cliquant sur une bannière dédiée dans la section « Story » de la page d'accueil ou dans la Voice Room. Ils profiteront d'une retransmission immersive de trois heures de la prestigieuse cérémonie. « Nous sommes honorés d'être le partenaire de distribution mondial des Game Awards et d'offrir cet événement passionnant à notre communauté. Nous continuerons à améliorer nos services et à apporter de nouvelles fonctionnalités passionnantes à notre communauté », a déclaré Mehran Kabir, directeur commercial d'imo.

« Nous souhaitons toucher un public plus large et nous sommes donc ravis d'accueillir les utilisateurs d'imo », a déclaré Geoff Keighley, PDG et animateur des Game Awards. Il a ajouté : « Nous voulons que les gens considèrent le jeu comme une forme de divertissement inspirante, immersive et stimulante. »

Des plateformes comme Facebook, YouTube et Instagram ont également signé pour distribuer les Game Awards 2023 à l'échelle mondiale.

À propos d'imo

Imo est une plateforme mondiale de communication instantanée dont l'objectif est de fournir le moyen le plus pratique, le plus interactif et le plus amusant de se connecter. Grâce à des services de communication audio et vidéo accessibles, imo relie plus de 200 millions d'utilisateurs en 62 langues dans plus de 170 pays et régions du monde. Imo donne aux gens la possibilité de se connecter au-delà des kilomètres et des frontières qui les séparent.

