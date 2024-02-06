Infortrend تبذل الجهود لتحسين توفر خدمة تخزين الكائنات S3 لخدمات MSP وخدمات الموقع الإلكتروني للمتحف التاريخي

تايبيه, 6 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تعمل Infortrend® Technology, Inc. (رمزها في TWSE: 2495)، وهي مزود التخزين المؤسسي الرائد في الصناعة، على إتاحة تقديم الخدمات لمركز البيانات الخاص بموفر الخدمة المُدارة (MSP) والموقع الإلكتروني للمتحف التاريخي الكبير مع تخزين الكائنات S3 جنبًا إلى جنب مع خدمة HA (التوفر العالي).

من خلال بروتوكول S3 ودعم خدمة التوفر العالي، يمكن تكوين مجموعات التخزين المترابطة والموحدة من Infortrend - تخزين وحدة التحكم المزدوجة التكرار EonStor GS وتخزين وحدة التحكم الفردية EonStor GSe - كمخزن كائنات يتميز بمستوى أعلى من التوفر الذي تم تنفيذه باستخدام جهازين GS أو GSe. ويعمل هذا الحل على الحماية من فقدان البيانات ويضمن الوصول إليها من دون انقطاع حتى في حال فشل أحد الأنظمة. ونظرًا إلى أن البروتوكول S3 أصبح معيار الصناعة في ما يتعلق بالتخزين القائم على الكائنات، فيمكن تطبيق الحل في نطاق واسع من حالات الاستخدام والبيئات التي تتطلب تخزين الكائنات بتوفر عالٍ.

تتضمن حالات استخدام الحل خدمات تمكينية لمركز بيانات MSP والموقع الإلكتروني للمتحف التاريخي. يستخدم MSP أجهزة EonStor GSe مع خدمة التوفر العالي لتعزيز توفر خدماته، والقضاء على مخاطر التوقف عن العمل والحيلولة دون فقدان البيانات وضمان ميزة تنافسية لعملائه. ويستفيد المتحف الذائع الصيت، والذي يزوره الملايين سنويًا، من خدمة HA وEonStor GS التي تستعين بمحركات أقراص عالية السعة لتخزين كميات هائلة من ملفات الوسائط الخاصة بالموقع الإلكتروني للمتحف، ولا سيَّما التحف التاريخية الرقمية. ولا يضمن هذا الحل حماية البيانات القيمة فحسب، بل يوفر أيضًا تجربة تصفح من دون انقطاع لزوار موقع المتحف على الويب.

وعن ذلك، قال Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend Technology: "بالاشتراك مع خدمة التوفر العالي، تتيح حلول التخزين الموحدة EonStor GS وEonStor GSe للمستخدمين إنشاء وحدة تخزين كائنات S3 الخاصة بهم مع مرونة الموقع وتوافر البيانات توافرًا مستمرًا."

اعرف أكثر عن EonStor GS، وEonStor GSe، وأيضًا HA Service

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معلومات عن Infortrend

عملت Infortrend (رمزها في TWSE: 2495) على تطوير حلول التخزين وتصنيعها منذ عام 1993. ومع التركيز الدؤوب على التصميم الداخلي والاختبار والتصنيع، توفر وحدة تخزين Infortrend الأداء وقابلية التوسع بأحدث المعايير وخدمات البيانات السهلة الاستخدام، والدعم الشخصي في صورة خدمات ما بعد البيع، وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: www.infortrend.com

إن Infortrend®‎ وEonStor®‎ هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Infortrend Technology, Inc.؛ وتعدُّ العلامات التجارية الأخرى ملكًا لأصحابها.