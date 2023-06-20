Infortrend تبسط النسخ الاحتياطي للبيانات مع ميزات جديدة وتعزز توافق برامج النسخ الاحتياطي على حلول تخزين EonStor GS

تايبيه، 20 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. : ، (TWSE: 2495) الشركة الرائدة في مجال توفير وحدات التخزين المؤسسية أعلنت اليوم عن تحسينات لوحدة التخزين الموحدة EonStor GS، لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات النسخ الاحتياطي. بالإضافة إلى دعمها الحالي لبرامج النسخ الاحتياطي للمؤسسات، توفر GS الآن إمكانات النسخ الاحتياطي لخوادم الملفات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والتخزين السحابي مع خدمة النسخ الاحتياطي المدمجة.

تضمن EonStor GS، التي تأتي بتصميم متكرر، الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل وفقدان البيانات، مما يحمي المعلومات الهامة ويضمن استمرارية العمل. هذا يجعل EonStor GS حل تخزين موثوق به ومثالي لأغراض النسخ الاحتياطي.

مع خدمة النسخ الاحتياطي المدمجة التي تم تقديمها حديثًا، تسمح GS الآن بالنسخ الاحتياطي المباشر من خوادم الملفات وأجهزة الكمبيوتر والمنصات السحابية. وهذا يمكّن المؤسسات من إجراء نسخ احتياطي للبيانات من هذه المصادر بسهولة دون الحاجة إلى برامج نسخ احتياطي إضافية. هذا لا يوفر الوقت والجهد فحسب، بل يقلل أيضًا من التكاليف المرتبطة بالحصول على حلول احتياطية إضافية.

بالإضافة إلى خدمة النسخ الاحتياطي المدمجة، تدعم EonStor GS أيضًا برامج النسخ الاحتياطي للمؤسسات الرائدة، والتي تتضمن Veeam و Veritas و Commvault. ويمكّن هذا التوافق المؤسسات من الاستفادة من حلول النسخ الاحتياطي المفضلة لديها لحماية البيانات بكفاءة. والجدير بالذكر أن GS جاهزة لـ Veeam، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد هجمات برامج الفدية من خلال ثبات البيانات.

تلبي EonStor GS متطلبات النسخ الاحتياطي المتنوعة من خلال تشكيلة منتجاتها المتنوعة. توفر سلسلة GS U.2 NVMe الفلاش بالكامل أداءً عاليًا للنسخ الاحتياطي الفعال عبر الإنترنت، بينما توفر سلسلة GS SAS HDD، المتوفرة في شكل عوامل من 12-bay إلى 90-bay خيارات نسخ احتياطي شبه فعالة من حيث التكلفة للمؤسسات التي لديها احتياجات تخزين بيانات واسعة النطاق.

"توضح ميزات النسخ الاحتياطي المحسنة من GS التزامنا بالحلول الشاملة التي تلبي احتياجات العمل المتطورة. وبفضل قدراتها المتنوعة، تعمل GS على تمكين المؤسسات من خلال النسخ الاحتياطي للبيانات بكفاءة وموثوقية وفعالية من حيث التكلفة" هذا ما قاله Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend.

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (TWSE: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

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