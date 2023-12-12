Infortrend تحتفل بمرور 30 عامًا من النجاح والنمو والابتكار في حلول تخزين المؤسسات

تايبيه, 12 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. المسجلة في بورصة تايوان بالرقم (TWSE: 2495)، تحتفل الشركة المزوّدة لحلول تخزين المؤسسات والرائدة في هذه الصناعة، بالذكرى السنوية الثلاثين لنجاحها في تقديم حلول تخزين بيانات عالية الأداء وموثوقة وقابلة للتطوير ومسؤولة بيئيًا للشركات في جميع أنحاء العالم.

تقوم شركة Infortrend منذ تأسيسها في عام 1993، بتطوير وتصنيع حلول تخزين المؤسسات المصممة خصيصًا لتمكين الشركات من جميع الأحجام من تغيير طريقة عملها وأساليب ابتكارها ومواجهة منافسيها. توفّر الشركة مجموعة من باقات التخزين عالية الأداء والموثوقة وسهلة الاستخدام، بما في ذلك EonStor GS االتخزين لموحد الموسّع، و EonStor DS حلول شبكة منطقة التخزين (SAN)، و EonStor CS مصفوفة التخزين الموسّع NAS. نشرت Infortrend بالمجمل أكثر من مليون نظام مفصول مثبت على حامل في أكثر من 100 دولة.

اتسمت Infortrend طوال مسيرتها برحلة تكلّلت بانجازات مهمة وابتكارات إبداعية. ومن بين الانجازات الأخيرة، كان إطلاق سلسلة التخزين الفلاش الموحدة الهجينة EonStor GS U.2 NVMe – وإطلاق EonStor GS G3 وهي أحدث جيل من سلسلة التخزين الموحدة لمحرك الأقراص الصلبة ذي الاتصال التسلسلي SAS، والحلول التي تتميز باتصال بسرعة 100 غيغا بت إيثرنت. وعلاوة على ذلك، تتبع Infortrend بنشاط استراتيجية شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وأنشأت أيضًا إدارة التنمية المستدامة. كما تم تطوير منتجات التخزين الموفرة للطاقة في شركة Infortrend وفقًا لمعايير التصميم البيئي، مما يدل على تفاني الشركة في مجال الاستدامة.

"تمثل هذه الذكرى السنوية علامة فارقة، مما يعكس التزامنا الثابت بابتكار المنتجات والعمل على رضا العملاء، مما قادنا إلى الصدارة في توفير حلول التخزين والخوادم المتطورة للشركات. تحظى حلول التخزين الخاصة بنا لدى الشركات باستخدام واسع في مجالات عدة نذكر منها صناعة الوسائط والترفيه، والحوسبة عالية الأداء، والنسخ الاحتياطي، والمحاكاة الافتراضية، وتطبيقات قواعد البيانات. وقال Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في شركة Infortrend Technology: "نعرب عن امتناننا العميق لشركائنا وعملائنا على النجاح الذي حققناه بفضل ثقتهم التي نفخر بها".

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نبذة عن Infortrend

(TWSE: 2495) Infortrend هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.