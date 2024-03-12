Infortrend تساعد في إنجاز أعمال الحوسبة العالية الأداء في أحد المختبرات التابعة للحكومة في الهند

تايبيه، 12 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعدُّ ‏Infortrend® Technology, Inc.‎ (رمزها في TWSE: 2495)، هي مزود حلول التخزين المؤسسي الرائد في الصناعة، وهي تعمل على تمكين مختبر أبحاث تابع للحكومة في الهند من تعزيز سرعة ودقة مشاريع الحوسبة العالية الأداء (HPC)، وتحديدًا نموذج أبحاث الطقس والتنبؤ به (WRF) مع، EonStor GS، حل التخزين الموحد.

يعد مختبر الأبحاث التابع للحكومة الهندية المركز الرئيسي في البلاد المتخصص في الأبحاث الأساسية والتطبيقية في علوم الغلاف الجوي والفضاء. ولتلبية احتياجات التنبؤ بالطقس وأبحاث الغلاف الجوي، يستفيد المختبر من نموذج WRF الذي يشارك في مجموعة أعمال الحوسبة العالية الأداء التي تُجرى داخل المختبر. وفي الآونة الأخيرة، توسعت مجموعة أعمال الحوسبة العالية الأداء، وكذلك تعقيد نموذج WRF. وأدى هذا إلى زيادة متطلبات التخزين، حيث أدى الأداء غير الكافي إلى إبطاء عمليات محاكاة WRF وأثر في دقة التنبؤ بالطقس. ومن ثم، وجد المختبر أنه من الضروري استبدال وحدات التخزين القديمة الحالية بحل جديد عالي الأداء.

واختار مختبر الأبحاث أداء Infortrend الحل EonStor GS 4000U الفائق الأداء للتخزين الفلاش الهجين بتقنية NVMe. تم دمج الحل من خلال RDMA بسرعة 100 جيجابت ومزود بمحرك أقراص NVMe SSD بسعة 24 × 15.36 تيرابايت، ما يوفر ما يصل إلى 1100K IOPS وسرعة قراءة 24 جيجابايت/ثانية وإنتاجية كتابة تبلغ 12 جيجابايت/ثانية. ويمكنه التعامل بسهولة مع مهام متعددة لعمليات محاكاة WRF المعقدة. ولتخزين كميات كبيرة من البيانات التي تم إنشاؤها خلال هذه العمليات، فإنه يوفر سعة تخزينية تبلغ 368.6 تيرابايت. ولقد ساهم نشر GS 4000U في إصدار تنبؤات جوية أكثر دقة وإكمال مشاريع أبحاث الأرصاد الجوية بنجاح. وعلاوة على ذلك، عندما يتوسع حجم بيانات البحث ويتطلب أداءً وقدرة أعلى، يمكن توسيع نطاق الخدمات العامة من خلال التوسع وزيادة الحجم.

وقال رئيس قسم الحوسبة وإدارة البيانات في مختبر الأبحاث: "لقد فتح حل التخزين من Infortrend فرصًا جديدة لنموذج WRF لدينا، والآن، تحسنت سرعة ودقة المُخرجات بشكل كبير. ولقد اخترنا Infortrend لأنه يوفر أداءً عاليًا وسعة تخزينية عالية وبسعر تنافسي."

يمكن الاطلاع على المزيد عن EonStor GS، وEonStor GS 4000U، وSolutions for HPC

معلومات عن Infortrend

عملت Infortrend (رمزها في TWSE: 2495) على تطوير حلول التخزين وتصنيعها منذ عام 1993. ومع التركيز الدؤوب على التصميم الداخلي والاختبار والتصنيع، توفر وحدة تخزين Infortrend الأداء وقابلية التوسع بأحدث المعايير وخدمات البيانات السهلة الاستخدام، والدعم الشخصي في صورة خدمات ما بعد البيع، وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: www.infortrend.com

إن Infortrend®‎ وEonStor®‎ هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Infortrend Technology, .Inc؛ وتعدُّ العلامات التجارية الأخرى ملكًا لأصحابها.