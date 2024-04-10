Infortrend تكشف عن وحدة تخزين للفلاش الهجين U.2 NVMe عالية الأداء والمصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء

تايبيه, 10 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Infortrend® Technology, Inc. (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495)، وهي الشركة الرائدة في مجال توفير وحدات التخزين للمؤسسات، اليوم عن إطلاق EonStor GS سلسلة التخزين الموحدة للفلاش الهجين 5000U U.2 NVMe المتطورة، المصممة خصيصًا لتسريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC).

يقدم EonStor GS 5024UE ، النموذج الأول الذي تم إصداره لسلسلة تخزين الفلاش الهجين EonStor GS 5000U U.2 NVMe، العديد من التحسينات المهمة لتحقيق مكاسب الأداء النهائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. تشتمل الميزات المضافة حديثًا على معالج Intel® Xeon® من الجيل الخامس، وPCIe 5.0، وNVMe-oF، مما يتيح لـ GS 5024UE مضاعفة أداء الإنتاجية مقارنةً بالطراز السابق عالي الأداء. يحقق GS 5024UE، المدمج مع 100 جيجابت، إنتاجية مذهلة تبلغ 50 جيجابايت/ثانية و1.3مليون IOPS مع زمن وصول منخفض يبلغ 0.3 مللي ثانية. كل هذه التطورات تجعل GS 5024UE يبرز كخيار مثالي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء المعاصرة التي تتطلب تخزينًا بأداء استثنائي وزمن وصول منخفض لأعباء عمل واسعة النطاق لمعالجة مجموعات البيانات تتميز بإمكانية الوصول العشوائي والمتسلسل إلى البيانات في وقت واحد.

يوفر EonStor GS 5024UE أكثر من 700 تيرابايت من سعة التخزين في تصميم مدمج مكون من 2U 24 حاوية. يمكن للحل مواكبة البيانات المتزايدة من المشاريع المكتملة مع 20 بيتابايت من التخزين المختلط الذي يتم تحقيقه عن طريق توصيل SAS HDD JBOD. بفضل الخوارزميات الذكية المدمجة، يعمل GS 5024UE على إطالة عمر أقراص الحالة الصلبة SSD ويحمي من فقدان البيانات عن طريق منع فشل محركات أقراص SSD المتعددة.

وقال فرانك لي، مدير أول لتخطيط المنتجات في Infortrend Technology: "يسعدنا أن نعلن عن توسيع محفظة التخزين الخاصة بنا مع EonStor GS 5024UE الذي يوفر أداءً من أعلى المستويات لأعباء عمل HPC وAI وML التي تتطلب معالجة في الوقت الفعلي، مما يساعد المؤسسات على تحقيق نتائج الأعمال المرغوبة بسرعة".

ستعرض EonStor GS 5024UE من Infortrend في الجناح رقم SL9133 في NAB Show ، في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 أبريل في لاس فيجاس.

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495)، وهي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.