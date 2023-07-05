Infortrend توسع تشكيلة التخزين NVMe الفلاش بالكامل مع نماذج 4U48 عالية السعة، مما يقلل من تعقيد الإدارة وتكاليف التشغيل

تايبيه، 5 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- شركة Infortrend® Technology, Inc. (TWSE:2495) المزود الرائد في التخزين للمؤسسات، أعلنت عن أول طرازات 4U 48-bay لأنظمة التخزين EonStor GS U.2 NVMe الفلاش بالكامل. توفر حلول التخزين الجديدة سعة تخزين أكبر للشركات لتعزيز البنية التحتية لأجهزة التخزين الخاصة بها مع تقليل تعقيد الإدارة، وهي مثالية للتطبيقات كثيفة البيانات مثل VMware و VDI.

مع توفر معظم أنظمة التخزين الفلاش بالكامل من NVMe في السوق بعامل شكل 2U، تخترق Infortrend مع حلول 4U48 التي تدعم محركات الأقراص الصلبة PCIe Gen4 U.2 NVMe لتقديم ما يصل إلى 700 تيرابايت في جهاز واحد. تتوفر الأنظمة بتكوينات وحدة تحكم مزدوجة، ويمكن إقرانها بواجهة مضيف 100GbE لتقديم ما يصل إلى 1.1 مليون IOPS و 24 جيجابايت/ثانية للقراءة و 12 جيجابايت/ثانية للكتابة في أداءات الإنتاجية.

واحدة من فوائد حلول 4U48 الجديدة تشمل تقليل الأجهزة حيث أن 4U48 واحد معادل لاثنين من أنظمة التخزين 2U. حكمة لنشر، وهذا يعني أن هناك كابلات أقل ومفاتيح أقل واستهلاك للطاقة أقل وعدد أقل من الأجهزة الطرفية المطلوبة، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المسؤولون بإدارة أنظمة تخزين أقل مع 4U48، مما يوفر كفاءة محسنة لصيانة التخزين.

متوفر في نموذجين، GS 4048U و GS 3048UT ويدعم كلًا منهما 48 U.2 NVMe SSDs في جهاز واحد وواجهة مضيف 100GbE، مما يجعلها مثالية لأحمال العمل التي تتطلب IOPS عالية ووقت استجابة منخفض.

"إطلاق نظام التخزين EonStor GS U.2 NVMe الفلاش بالكامل 4U 48-Bay هو علامة فارقة. من خلال اختراق عامل الشكل 2U، توفر حلول التخزين الجديدة للعملاء تخزينًا فعّالًا من حيث التكلفة وذو سعة عالية وفلاش بالكامل وحل سهل إدارته وذلك من شأنه أن يحول قدرات تخزين البيانات الخاصة بهم مع توفير تكاليف التشغيل" هذا ما قاله Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend Technology.

اعرف المزيد عن EonStor GS و GS 4048U و GS 3048UT

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (TWSE: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

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