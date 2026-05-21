شركة Innodisk تطلق سلسلة شبكات محلية (LAN) عالية السرعة بسرعة 10GbE لدعم شبكات الذكاء الاصطناعي الطرفي من الجيل التالي

Innodisk launched its High-Speed 10GbE LAN Series, a portfolio of LAN modules built to address the growing networking demands of edge AI applications.

تايبيه، 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Innodisk، المزود العالمي الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق سلسلة الشبكات المحلية (LAN) عالية السرعة 10GbE الخاصة بها، وهي مجموعة من وحدات الشبكات المحلية (LAN) المصممة لتلبية الطلبات المتزايدة على الشبكات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي. مع تزايد اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي على تبادل البيانات الفوري بين أجهزة الاستشعار والخوادم الطرفية ونقاط النهاية، أصبحت اتصالات الشبكات تشكل أساسًا حيويًا لأداء الأنظمة. تتوفر السلسلة بعوامل شكل M.2 وPCIe، لتوفير اتصالٍ عالي الإنتاجية ومنخفض زمن التأخير مع دعم تقنيات DPDK وPTP وSR-IOV، مما يتيح معالجة فعّالة لأعباء العمل كثيفة البيانات في البيئات ذات المساحات المحدودة.

إطلاق العنان لاتصال شبكي بكامل السرعة

مع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي، أصبحت اتصالات 1GbE التقليدية غير قادرة بشكلٍ متزايد على دعم معالجة البيانات الفورية، وبث الفيديو عالي الدقة، ودمج أجهزة الاستشعار المتعددة. تعالج سلسلة الشبكات المحلية (LAN) بسرعة 10GbE من شركة Innodisk هذه التحديات عبر توفير اتصال منخفض زمن التأخير مدعوم بوحدات التحكم Intel E610/X710 Ethernet، مع دعم تقنيات DPDK 25.07/DPDK 16.11 وPTP وSR-IOV لتسريع معالجة الحزم، وضمان مزامنة الوقت، وتحسين استغلال الموارد في البيئات الافتراضية. ويتيح ذلك توفير شبكات مستقرة وعالية الأداء عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي، بما في ذلك الاستدلال (Inference)، وتنسيق المركبات الموجهة آليًا (AGV) والروبوتات المتنقلة المستقلة (AMR)، وأنظمة الرؤية في المصانع الذكية، ومراقبة أجهزة تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).

تصميم متعدد الاستخدامات ونشر سريع

تتوفر السلسلة بعوامل شكل M.2 2242 وM.2 2280 وPCIe منخفض الارتفاع (Low-Profile)، مما يسهّل دمجها في مجموعة واسعة من الأنظمة المدمجة دون الحاجة إلى إعادة تصميم كبيرة. كما تتيح بنية اللوحات الفرعية، إلى جانب الكابلات المحمية عالية السرعة، مرونة في التركيب داخل البيئات ذات المساحات المحدودة، مع تقليل تعقيد التكامل وتسريع وقت طرح المنتجات في السوق.

تدعم بعض الطرازات المختارة أيضًا التشغيل ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة يتراوح بين ‎40- درجة مئوية و85 درجة مئوية، مما يضمن أداءً مستقرًا في الظروف القاسية، مثل عمليات النشر الخارجية وأنظمة أتمتة المصانع.

ابتكارات رائدة في الصناعة ضمن عامل الشكل M.2

تواصل شركة Innodisk توسيع حدود تقنيات الشبكات المعتمدة على عامل الشكل M.2 عبر تقديم عدة تصاميم تُطرح لأول مرة في الصناعة. طراز EGPL-T203، وهو وحدة شبكات محلية (LAN) ثنائية المنافذ بسرعة 10GbE مع دعم لدرجات الحرارة الواسعة، الأول من نوعه ضمن عامل الشكل M.2 والمصنف للعمل ضمن نطاق حرارة يتراوح بين ‎40- درجة مئوية و85 درجة مئوية محيطية، ما يتيح تشغيلًا موثوقًا في البيئات القاسية. كما تقدم السلسلة أيضًا طراز EGPL-T2F1، أول وحدة شبكات محلية (LAN) تعتمد على M.2 وتدعم SFP+، والتي حازت على جائزة "الأفضل في المعرض" ضمن معرض Embedded World لعام 2026، مع دعم وحدات SFP+ الضوئية ووحدات النحاس المباشرة لتوفير اتصال ألياف ضوئية عالي السرعة.

إلى جانب هذه الابتكارات، تضم السلسلة طرازات إضافية تشمل EGPL-T103 وELPL-T101 وELPL-T201، لتقديم خيارات تكوين مرنة تلبي متطلبات النشر المختلفة. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي الطرفي، أصبحت الحاجة إلى شبكات أسرع وأكثر قابلية للتكيف أمرًا أساسيًا. تجمع سلسلة شبكات محلية (LAN) عالية السرعة بسرعة 10GbE من Innodisk بين الأداء العالي وعوامل الشكل المدمجة ومرونة النشر، مما يسهّل بناء أنظمة طرفية فعالة وعالية السرعة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2984048/Press_Photo_Innodisk_High_Speed_LAN_Series.jpg