Innodisk تقدم حل وحدة استشعار الهواء الصناعي لإضافة قيمة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي للحافة

تايبيه, 25 يوليو 2023 Innodisk -- /PRNewswire/، المزود العالمي الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي، تتخذ خطوات استباقية في مجال الذكاء الاصطناعي للحافة. وقد أطلقت حلًا جديدًا لوحدة استشعار الهواء الصناعي مع شركتها الفرعية، Sysinno، يتميز بالاستشعار الدقيق، وسهولة التنفيذ، والحد الأدنى من قوة الحوسبة. توفر الوحدات مراقبة في الوقت الفعلي لدرجة الحرارة والرطوبة وستة اكتشافات لمؤشر جودة الهواء، بما في ذلك الجسيمات (PM2.5 و PM10) وأول أكسيد الكربون (CO) وثاني أكسيد الكربون (CO2) والفورمالديهايد (HCHO) وإجمالي المركبات العضوية المتطايرة (TVOC) والأوزون (O₃) والمزيد. بفضل خوارزميتها الفريدة واعتماد رؤوس أجهزة الاستشعار الأصلية من العلامات التجارية الرائدة عالميًا، تضمن الوحدات قيم استشعار دقيقة وموثوقة.

Innodisk introduces industrial Air Sensor Module solution to add value to Edge AI application

يمكن أن تتكامل الوحدات بسهولة مع أنظمة مختلفة، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصناعية (IPC) وأجهزة الكمبيوتر (PC) وخوادم الحافة والأنظمة المضمنة من خلال واجهة I2C أو لوحة حامل مستشعر USB. في الوقت نفسه، يضمن تصميم الوحدة الحد الأدنى من استهلاك طاقة الحوسبة ويمنع التسخين المفرط أثناء التشغيل. علاوة على ذلك، مع جودة Innodisk العالية في عملية التصنيع الداخلية والالتزام الصارم بالمعايير الصناعية، اجتازت الوحدات العديد من اختبارات دقة الطرف الثالث، مما جعل الوحدات تتفوق على أجهزة OEM لاستشعار الهواء الأخرى المتاحة في السوق ويمكن الوثوق بها للتنفيذ في مجالات متنوعة.

يمكن دمج الوحدات في الأعمدة الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية والأكشاك، مما يضيف قيمة كبيرة إلى هذه الأجهزة في التوسع السريع للمدن الذكية. تركيب الوحدات في المرافق في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية يعزز جودة الهواء والخدمة. في المصنع الذكي، يمكن للشركات تنفيذ الوحدات لتحسين مستويات الرطوبة وجودة الهواء وحماية رفاهية العمال.

تجمع وحدات استشعار الهواء المبتكرة من Innodisk بشكل مثالي بين خبرتها في التطبيقات المدمجة وتخصص Sysinno في الكشف عن الهواء، مع أكثر من عقد من الخبرة والمشاركة الرائدة في أكثر من 500 مشروع عالمي مهم. وهو يقدم حلًا شاملًا وموثوقًا لتحسين جودة الهواء والمساهمة في مستقبل أكثر صحة واستدامة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2160809/PR_Air_Sensor_Module.jpg

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