Inspira Enterprise تنضم إلى رابطة الأمان الذكي التابعة لـ Microsoft

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Inspira Enterprise، المزود العالمي لخدمات الأمن السيبراني، اليوم عن انضمامها إلى رابطة الأمان الذكي التابعة لـ Microsoft (MISA)، وهي نظام بيئي يضم شركات تطوير البرمجيات وشركاء خدمات الأمان الذين دمجوا حلولهم مع تقنيات الأمان من Microsoft، بما يعزز قدرتهم على حماية عملائهم المشتركين في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام Inspira المستمر بتقديم حلول أمن سيبراني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في حماية المؤسسات حول العالم من التهديدات السيبرانية المتطورة باستمرار، وفي بناء عالم رقمي أكثر أمانًا. وتتكامل خدمات الأمن السيبراني التي تقدمها Inspira مع محفظة منتجات الأمان من Microsoft، وتشمل Microsoft Defender، وMicrosoft Purview، وMicrosoft Intune، وMicrosoft Entra، وMicrosoft Sentinel. ومن خلال التعاون مع Microsoft ضمن النظام البيئي لرابطة MISA، تسعى Inspira إلى مساعدة المؤسسات على تعزيز قدرتها على الكشف عن التهديدات السيبرانية المتطورة والاستجابة لها، مع تعزيز المرونة الأمنية على نطاق واسع. كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأتمتة الذكية، واستخبارات التهديدات في الوقت الفعلي، وقدرات عمليات الأمان التي تدعم استجابة أسرع وحماية محسّنة عبر البيئات الرقمية المعقدة.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال شيتان جاين، المدير العام لشركة Inspira Enterprise: "إن الانضمام إلى رابطة الأمان الذكي التابعة لـ Microsoft يمثل خطوة مهمة في إطار مهمتنا الرامية إلى تقديم حلول أمن سيبراني متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي. ويجسد انضمامنا إلى هذا النظام البيئي التزامنا بمواءمة قدراتنا مع تقنيات الأمان من Microsoft، لمساعدة المؤسسات على تعزيز دفاعاتها السيبرانية والاستجابة بفعالية للتهديدات الناشئة. ومن خلال العمل بشكل وثيق داخل مجتمع MISA، نسعى إلى تمكين المؤسسات بقدرات أمنية ذكية وقابلة للتوسع تدعم التحول الرقمي المرن."

وقالت ماريا طومسون، مديرة رابطة الأمان الذكي التابعة لـ Microsoft: "لقد نمت رابطة الأمان الذكي التابعة لـ Microsoft لتُشكّل نظامًا بيئيًا حيويًا يضم مورّدي الأمن الأكثر موثوقية وجدارة بالثقة على مستوى العالم. ويشاطر أعضاؤنا، ومنهم Inspira Enterprise، Microsoft التزامها بالتعاون داخل مجتمع الأمن السيبراني، بما يعزز قدرة عملائنا على توقّع التهديدات الأمنية والكشف عنها والاستجابة لها بسرعة أكبر."

تأسست رابطة MISA عام 2018 لتجمع قادة Microsoft ومورّدي الأمن، وتركّز على التعاون لمكافحة التهديدات الأمنية وتهيئة بيئة أكثر أمانًا للجميع. وتتمثل مهمتها في توفير حلول أمنية ذكية ورائدة في القطاع تتكامل فيما بينها للمساعدة في حماية المؤسسات بالسرعة والنطاق اللذين يتيحهما الذكاء الاصطناعي، في ظل مشهد تهديدات يشهد تصاعدًا متواصلًا.

