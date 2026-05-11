Inspira Enterprise توسّع محفظتها من وكلاء Copilot للأمان من Microsoft: بات وكيلان متاحين الآن على Microsoft Security Store

دالاس, 11 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Inspira Enterprise، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي، وفي المرونة الرقمية، والتحول القائم على المنصات، اليوم عن التوفر العام لوكيلين في Copilot للأمان من Microsoft، هما MITRE ATT&CK Coverage Insight Agent وInitial Triage Agent، وهما متاحان الآن على Microsoft Security Store. يقيّم MITRE ATT&CK Coverage Insight Agent تغطية القواعد التحليلية، ويحسب تغطية MITRE ATT&CK، ويحدّد فجوات الكشف، ويولّد توصيات الكشف، ويوفّر تقييم النضج لمراكز عمليات الأمان (SOC). وتُعد ATT&CK قاعدة معارف تابعة لـ MITRE حول تكتيكات وتقنيات وإجراءات الخصوم. يُجري Initial Triage Agent فرزًا حتميًا قائمًا على الأدلة لحوادث Microsoft Sentinel وMicrosoft Defender XDR، ويقدّم الأحكام ودرجات الثقة ومنطق التصنيف والمخططات الزمنية للهجوم والإجراءات الموصى بها، بتنسيق منظّم مصمم لسير عمل مركز عمليات الأمان (SOC). تضيف إتاحة هذين الوكيلين على Microsoft Security Store مزيدًا من إشارات الأمان وقدرات التحقيق وأتمتة مركز عمليات الأمان (SOC) إلى Copilot للأمان من Microsoft.

قالت Vasu Jakkal، نائبة رئيس الشركة لدى Microsoft Security: «يمثّل الذكاء الاصطناعي عامل مضاعف للقوة للمدافعين، وعندما يقدّم الشركاء ابتكاراتهم المعتمدة على الوكلاء إلى منظومة Copilot للأمان، يتضاعف الأثر على نحو هائل. معًا، لا نبني أدوات فحسب، بل نرسي دعائم عصر جديد في الدفاع السيبراني الذكي والتعاوني».

يُعد Copilot للأمان من Microsoft أول منتج أمني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح لمتخصصي الأمن الاستجابة للتهديدات بسرعة، ومعالجة الإشارات بسرعة الآلة، وتقييم مدى التعرض للمخاطر في غضون دقائق. ويجمع بين نموذج اللغة الكبير (LLM) المتقدم ونموذج مخصص للأمن يستند إلى معلومات التهديدات العالمية الفريدة لدى Microsoft، وإلى أكثر من 84 تريليون إشارة يومية. كما يسهّل Microsoft Security Store على العملاء اكتشاف الوكلاء وغيرها من حلول الشركاء المتكاملة التي تعزّز العمليات الأمنية والوضع الأمني وشراءها ونشرها.

تعليقًا على هذا الإنجاز، قال Chetan Jain، المدير الإداري في Inspira Enterprise: «في ظل مشهد التهديدات سريع التطور اليوم، يواجه كبار مسؤولي أمن المعلومات ضغوطًا مستمرة لتسريع كشف التهديدات، والحد من إرهاق المحللين، وبناء فهم شامل لمواطن الضعف في مؤسساتهم ومدى انكشافها أمام الخصوم. ومع دخول الوكلاء الآن مرحلة التوفر العام في Copilot للأمان من Microsoft، نزوّد المؤسسات بالمعلومات الاستخباراتية والأتمتة اللازمتين لتعزيز دفاعاتها بصورة استباقية وترسيخ المرونة السيبرانية. ومن خلال دمج الخبرة التقنية العميقة التي تتمتع بها Inspira في الأمن السيبراني مع القدرات المتقدمة لـ Copilot للأمان من Microsoft، تُمكّن عروضنا المؤسسات من اعتماد نهج للأمن السيبراني قائم على المعلومات الاستخباراتية ويتسم بمزيد من الاستباقية، بما يوسّع تغطية الكشف ويعزّز استجابة مركز عمليات الأمان (SOC) بالتوازي».

