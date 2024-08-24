ITMO Ltd و BancTrust Investment Bank Limited يعلنان عن تقديم أولى ائتمانات الكربون السيادية في العالم من جمهورية سورينام بموجب المادة 6 من اتفاق باريس

هذه لحظة تاريخية لأسواق الكربون ، لأنها أولى نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs) المدققة على المستوى الوطني المعتمدة وفقًا لاتفاق باريس التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، مما يوفر سلامة الغلاف الجوي العالمي والفوائد المشتركة الوطنية؛ وهي التنوع البيولوجي؛ وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)؛ والفوائد الاقتصادية، والاجتماعية، والحوكمة للمجتمعات المحلية والسكان الأصليين في سورينام.

ITMO Ltd.

لندن ، 24 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت كلٌ من شركة "آي تي إم أو ليمتد" (ITMO Ltd) و BancTrust بنك ترست (BancTrust) ، مع جمهورية سورينام ، عن تقديم "1.5 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون" (1.5 mtCO2e) لأولى نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs) على مستوى العالم المعتمدة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) التابعة لـ اتفاق باريس، والتي تم التحقق منها بموجب المادة 6. هذه هي نتائج التخفيف المنقولة دوليًا لخفض الكربون لعام 2021 والتي تمثل الحفاظ على الغابات المطيرة لبلد سورينام بأكمله وتأتي بعد 3 سنوات من الإجراءات الواجبة والعناية الواجبة مع سورينام و اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

يمثل عرض هذه الاعتمادات السيادية للكربون ، والتي تم التحقق منها والتصديق عليها بالكامل على المستوى الوطني والدولي وفق المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، أكثر من مجرد أطنان من الكربون ؛ فهي أيضًا بمثابة وكيل لمجموعة واسعة من القيمة الإضافية للبيئةـ وتشمل:

حماية الغابات المطيرة في سورينام؛ و

الحفاظ على التنوع البيولوجي في سورينام بموجب ضمانات كانكون ؛ و

دعم جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر داخل سورينام؛ و

المساهمة في اقتصاد البلاد المساهمة المحددة وطنيًا ؛ و

توفير فوائد اقتصادية، واجتماعية، وفوائد للحوكمة للمجتمعات المحلية والمجتمعات الأصلية من خلال إعادة 95٪ على الأقل من العائدات إلى البلد المُصدِر.

هذه هي أولى ائتمانات الكربون في العالم من أسواق الكربون الجديدة لاتفاق باريس التي يُسمح فيها للبلدان بإصدار وتداول الكربون السيادي الخاص بها مع البلدان الأخرى والقطاع الخاص.

تم الإعلان عن الإطلاق والعرض الرسمي في قمة الاستثمار المناخي في بورصة لندن أمام مئات الشركات والمستثمرين.

الطلب على ائتمانات الكربون التي تفي باتفاق باريس مطّرد؛ حيث إن المزيد والمزيد من الشركات والدول تحتاج إلى تحقيق أهدافها الخاصة بصافي الصفر بحلول عامي 2030 و 2050 مع تخفيضات الكربون وإزالته.

نتائج التخفيف المنقولة دوليًا تلك هي حل متوافق مع اتفاق باريس قابلة للتطوير للغاية للمساعدة في تحقيق هدف 1.5 كربون ، وهي ثاني أكثر حل للتخفيف من تأثير المناخ حسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

يمكن للمشترين والمستثمرين المهتمين التواصل إما مع شركة "آي تي إم أو ليمتد" أو بنك ترست للحصول على مزيد من المعلومات حول سورينام، و نتائج التخفيف المنقولة دوليًا، وسجل سوق الكربون في اتفاق باريس اليوم.

قال إيان روبنسون ، الرئيس التنفيذي لشركة "آي تم إم أو كابيتال" (ITMO Capital): "نحن فخورون جدًا بإصدار أولى ائتمانات الكربون في العالم بموجب اتفاق باريس؛ حيث إن المزيد والمزيد من الشركات والمستثمرين يطالبون بإئتمانات الكربون بأعلى سلامة علمية وكربونية ..."

قال كارلوس فوينمايور ، الرئيس التنفيذي في بنك ترست : "نحن متحمسون للمشاركة في إصدار نتائج التخفيف المنقولة دوليًا الأولى في العالم مع مطالبة المستثمرين العالميين بسوق لائتمانات الكربون أكثر قوة وشفافية.

حول ITMO Ltd.

تدعم شركة "آي تي إم أو ليمتد" (ITMO Ltd.) (www.itmo.com) الدول والشركات والمؤسسات المالية الانتقال إلى صفر كربون ، بسرعة وعلى نطاق كبير، من خلال سوق الكربون في اتفاق باريس. تقوم شركة "آي تي إم أو ليمتد" بخدمات تحديد المصادر، والهيكلة ، والبيع لائتمانات الكربون السيادية المتوافقة مع اتفاق باريس ، على مقياس جيجاتون، مع فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية. يتم حاليًا إصدار أولى نتائج التخفيف المنقولة دوليًا من قِبل بلدان الغابات المطيرة. شركة "آي تي إم أو ليمتد" هي شركة خاصة تتواجد في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتقوم بتطوير سوق

الكربون باتفاق باريس، وبنيته التحتية ، ومنتجاته ومصداقيته من خلال ثلاث وحدات؛ هي: "آ تي إم أو تك" (ITMO Tech) (الهيكلة والمنصة والسجلات)؛ "آ تي إم أو كابيتال" (ITMO Capital) (البيع والتجميع والتوزيع)؛ و"آ تي إم أو ريسيرتش" (ITMO Research) (البيانات والتحليلات والأبحاث). شركة "آي تي إم أو ليمتد" هي شركة تابعة لتحالف أمم الغابات المطيرة.

عن BancTrust

"بنك ترست إنفستمنت بنك ليمتد" (BancTrust Investment Bank Limited) (www.banctrust.com) هو بنك استثماري مقره لندن يركز على الأسواق الناشئة ويقدم خدمات مصرفية للشركات وخدمات مصرفية للاستثمار، وخدمات تداول الأوراق المالية وتمويلها، ومنتجات وخدمات الأبحاث الاستثمارية لقاعدة عملاء متنوعة تتألف أساسًا من الشركات القائمة على الأسواق الناشئة والحدودية، والمؤسسات المالية، والحكومات، ومديري الأصول العالمية المتخصصة في الأسواق الناشئة.

للتواصل

ITMO Ltd :

للاستفسارات الصحفية ، يُرجى التواصل مع Michael Mathres ، كبير مسؤولي التسويق - [email protected]

للمبيعات يُرجى التواصل مع Nicky Candler ، مدير المبيعات ، ITMO Capital [email protected]

BancTrus t:

للاستفسارات الصحفية ، يُرجى التواصل مع Maria Magurno ، رئيس قسم التسويق والاتصالات - [email protected]

للمبيعات يُرجى التواصل مع ، رئيس الخزانة ، BancTrust Investment Bank Limited [email protected]

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