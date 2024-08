ITMO Ltd og BancTrust Investment Bank Limited meddeler, at Republikken Surinam tilbyder verdens første suveræne kulstofkreditter i henhold til Artikel 6 i Paris-Aftale

Dette er et historisk øjeblik for kulstofmarkeder, da det er de første i UNFCCC's Paris-Aftale, der tillader, at internationalt overførte afbødningsresultater (ITMO'er) nettes på nationalt plan, hvilket giver global atmosfærisk integritet og nationale ko-fordele: biodiversitet, bæredygtige udviklingsmål (SDG'er), økonomiske, sociale og ledelsesmæssige fordele for de lokale og oprindelige samfund i Surinam.

LONDON, 24. august 2024 /PRNewswire/ -- ITMO Ltd og BancTrust Investment Bank Limited (BancTrust) har sammen med Republikken Surinam annonceret udbuddet (1,5 mtCO2e) af verdens første UNFCCC Paris-Aftalen godkendte ITMO'er, der er verificeret i henhold til Artikel 6. Disse er Kulstof-reduktions-ITMO'er fra årgang 2021, som repræsenterer bevarelse af regnskoven i hele Surinam, og som er resultatet af 3 års due process og due diligence med Surinam og UNFCCC.

ITMO Ltd.

Det fuldt ud UNFCCC REDD+ verificerede og validerede tilbud om disse suveræne kulstofkreditter på nationalt og internationalt plan repræsenterer mere end blot tons kulstof; de repræsenterer også en bred vifte af merværdier for miljøet:

Beskyttelse af regnskoven i Surinam ;

; Bevarelse af Surinams biodiversitet i henhold til Cancun-Sikringsforanstaltninger;

støtte alle 17 bæredygtige udviklingsmål i Surinam

Bidrag til landets Nationalt Bestemt Bidrag;

At give økonomiske, sociale og ledelsesmæssige fordele til de lokale og oprindelige samfund ved at returnere mindst 95% af provenuet til det udstedende land.

Dette er verdens første kulstofkreditter fra det nye Paris-Aftale kulstofmarkeder, hvor lande har tilladelse til at udstede og handle deres Sovereign Carbon med andre lande og den private sektor.

Den officielle lancering og udbudsanmeldelse blev foretaget på Climate Investment Summit på London Stock Exchange foran hundredvis af virksomheder og investorer.

Efterspørgslen efter kulstofkreditter, der opfylder Paris-Aftale, er eksponentiel, da flere og flere virksomheder og lande skal opfylde deres netto-nul-mål inden 2030 og 2050 med kulstofreduktioner og -fjernelser.

Disse ITMO'er en meget skalerbar løsning, der er i overensstemmelse med Paris Aftale, og som bidrager til at opfylde målet om 1,5 pc anden mest virkningsfulde løsning til afbødning af klimaændringerne ifølge IPCC.

Interesserede købere og investorer kan henvende sig til enten ITMO Ltd eller BancTrust for yderligere oplysninger om Surinam, ITMO'er og Paris-Aftalens Kulstofmarkedsregister i dag.

Ian Robinson, administrerende direktør for ITMO Capital , sagde: "Vi er meget stolte over at udstede verdens første kulstofkreditter i henhold til Paris Aftale, da flere og flere virksomheder og investorer kræver kulstofkreditter med den højeste videnskabelige og kulstofintegritet ..."

Carlos Fuenmayor, administrerende direktør i BancTrust , sagde: "Vi er begejstrede for at deltage i verdens første ITMO-udstedelse, da globale investorer kræver en mere robust og gennemsigtig kulstofkreditmarkedsplads.

Om ITMO Ltd.

ITMO Ltd. (www.itmo.com) støtter nationer, virksomheder og finansielle institutioner i overgangen til Net-Zero med hastighed og omfang gennem Paris Aftale Kulstofmarked. ITMO Ltd. forsyner, strukturerer og sælger Paris-Kompatible suveræne kulstofkreditter (ITMO) på Gigaton-Skala med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele. De første ITMO'er udstedes i øjeblikket af regnskovslandene. ITMO Ltd. er et privat selskab med hjemsted i USA og Storbritannien, der udvikler Paris

Aftale Kulstofmarked, dets infrastruktur, dets produkter og dets troværdighed gennem tre enheder: ITMO Tech (strukturering, platform og registre), ITMO Capital (salg, syndikering og distribution) og ITMO Research (data, analyse og forskning). ITMO Ltd. er et datterselskab af Coalition for Rainforest Nations.

Om BancTrust

BancTrust Investment Bank Limited (www.banctrust.com) er en London-baseret investeringsbank med fokus på vækstmarkeder, der tilbyder corporate og investment banking, værdipapirhandel og -finansiering, investeringsundersøgelsesprodukter og -tjenester til en diversificeret klientbase, der hovedsagelig består af vækstmarkeder og frontiermarkeder baseret på virksomheder, finansielle institutioner, regeringer og dedikerede globale EM asset managers.

Kontakt

ITMO Ltd :

For pressespørgsmål kontakt Michael Mathres, Chief Marketing Officer - [email protected]

For salg henvendt til Nicky Candler, Head of Sales, ITMO Capital – [email protected]

BancTrus t:

For spørgsmål til pressen henvend dig til Maria Magurno, Chef for Marketing og Kommunikation - [email protected]

For salg henvendelse til Ian Gladen, Treasury-chef, BancTrust Investment Bank Limited – [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2424270/BancTrust_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2488166/ITMO_LOGO.jpg