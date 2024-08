ITMO Ltd och BancTrust Investment Bank Limited tillkännager världens första suveräna koldioxidkredit från Republiken Surinam enligt artikel 6 i Parisavtalet

Detta är ett historiskt ögonblick för koldioxidmarknaderna, eftersom detta är det första klimatkonventionsavtalet i Paris som godkänner internationellt överförda minskningsresultat (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO) som nettas på nationell nivå, vilket ger global atmosfärisk integritet och nationella samnytta: biologisk mångfald, uppfyllande av de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), ekonomiska, sociala och förvaltningsmässiga fördelar för lokalbefolkningen såväl som ursprungsbefolkningen i Surinam.

LONDON, 24 augusti, 2024 /PRNewswire/ -- ITMO Ltd och BancTrust Investment Bank Limited (BancTrust) har tillsammans med Republiken Surinam meddelat ett erbjudande (1,5 mtCO2e) i världens första ITMO:er auktoriserade under Parisavtalet enligt Artikel 6. Dessa är koldioxidreduktions-ITMO:er från 2021 som representerar regnskogsbevarande för hela landet Surinam och kommer efter 3 års vederbörlig process och aktsamhet i samarbete med Surinam och UNFCCC.

Det fullständigt UNFCCC REDD+ verifierade och validerade erbjudandet av dessa suveräna koldioxidkrediter på nationell och internationell nivå representerar mer än bara koldioxidton; de är också en proxy för ett brett spektrum av mervärde för miljön:

Skydda regnskogen i Surinam :

: Bevara Surinams biologiska mångfald inom ramarna för Cancun Safeguards;

Stöd alla 17 av de globala målen för hållbar utveckling i Surinam.

Bidra till landets Nationellt fastställda bidrag:

Tillhandahåll ekonomiska, sociala och förvaltningsmässiga fördelar för lokal- och ursprungsbefolkningen genom att minst 95% av intäkterna återförs till det utfärdande landet.

Dessa är världens första koldioxidkrediter från de nya koldioxidmarknaderna enligt Parisavtalet där länder får emittera och växla sina suveräna koldioxidkrediter med andra länder och med den privata sektorn.

Den officiella lanseringen och erbjudandet tillkännagavs på Climate Investment Summit på London Stock Exchange framför hundratals företag och investerare.

Efterfrågan på koldioxidkrediter som uppfyller Parisavtalet växer exponentiellt eftersom allt fler företag och länder behöver uppfylla sina nettonollmål tills 2030 och 2050 med koldioxidreduktioner och -avlägsnande.

Dessa ITMO:er är en mycket skalbar lösning som överensstämmer med Parisavtalet för att hjälpa till att uppfylla 1,5-gradersmålet, och är den den näst mest verkningsfulla lösningen för klimatförändringar enligt IPCC.

Intresserade köpare och investerare kan kontakta antingen ITMO Ltd eller BancTrust för ytterligare information om Surinam, ITMO:er och Parisavtalets koldioxidmarknadsregister idag.

Ian Robinson, VD för ITMO Capital sade: "Vi är mycket stolta över att kunna emittera världens första koldioxidkrediter enligt Parisavtalet eftersom allt fler företag och investerare kräver koldioxidkrediter med den högsta vetenskapliga och koldioxidintegriteten"...

Carlos Fuenmayor, VD för BancTrust sade: "Vi är glada över att delta i världens första ITMO-emission eftersom globala investerare kräver en mer robust och transparent koldioxidkreditmarknad.

Om ITMO Ltd.

ITMO Ltd. (www.itmo.com) stöder nationer, företag och finansinstitut i deras övergång till Net-Zero, nettonollmålet, snabbt och i stor skala, genom Parisavtalets koldioxidmarknad. ITMO Ltd. levererar, strukturerar och säljer Paris-kompatibla suveräna koldioxidkrediter (ITMO) på Gigaton-skala, med ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. De första ITMO:erna emitteras för närvarande av regnskogsländerna. ITMO Ltd. är ett privat företag baserat i USA och Storbritannien som utvecklar Parisavtalets

koldioxidmarknad, dess infrastruktur, produkter och trovärdighet genom tre enheter: ITMO Tech (strukturering, plattform och register), ITMO Capital (försäljning, syndikering och distribution) och ITMO Research (data, analys och forskning). ITMO Ltd. är ett dotterbolag till Coalition for Rainforest Nations.

Om BancTrust

BancTrust Investment Bank Limited (www.banctrust.com) är en London-baserad investeringsbank med inriktning på tillväxtmarknader som erbjuder banksverksamhet för företag och investering, värdepappershandel och -finansiering, investeringsforskningsprodukter och tjänster till en diversifierad kundbas som huvudsakligen består av tillväxt- och gränsmarknadsbaserade företag, finansinstitut, regeringar och dedikerade globala EM-tillgångsförvaltare.

