John Bogue المخضرم في الفوركس ينضم إلى مؤسسة ATFX كمدير للعمليات المؤسسية

لندن, 24 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- يسر مؤسسة ATFX، وهي وسيط تجاري عالمي رائد عبر الإنترنت، أن تعلن عن تعيين John Bogue مديرًا للعمليات المؤسسية. مع خبرة تتجاوز 30 عامًا في سوق الفوركس، فإن John يقدم خبرة لا تقدر بثمن في التداول والوساطة المؤسسية والوساطة الإلكترونية إلى مؤسسة ATFX.

تشمل خبرات John السابقة الواسعة مناصب مهمة في NatWest Markets Plc وEuronext FX Inc.، التي كانت تُدعى سابقاً FastMatch. وقد صقل فهمه العميق وقدرته المحنكة على مراقبة السوق بفضل تعرضه لجميع جوانب فئة الأصول المسماة بالفوركس، بما في ذلك العمليات وإدارة المخاطر ووظائف المبيعات.

FX Veteran John Bogue Joins ATFX as Director of Institutional Operation

أما المنصب السابق الذي شغله John فقد كان مدير شركة EMEA FX في TraderTools. حيث كان له دور محوري في طرح خوارزمية PriceOn™ في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد عزز عمله بشكل كبير انتشار التكنولوجيا بين أوساط البنوك والوسطاء في تلك المناطق.

في هذا الصدد عبّر Joe Li، رئيس ATFX، بقوله: "نحن متحمسون للترحيب بـJohn Bogue في فريقنا". "إن تركيز John المستمر على الدقة والشفافية وتحديد أولويات العملاء والفريق سيكون عونًا كبيرًا لا سيما مع استمرارنا في توسيع قدراتنا وخدماتنا".

إن عملية التوظيف هذه تمثل خطوة استراتيجية لمؤسسة ATFX بعد دمجهم مؤخرًا لخوارزمية PriceOn™ من شركة TraderTools. بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، فإن مؤسسة ATFX سيتسنى لها تحسين تدفق السيولة النقدية وتوفير خدمات على أعلى مستوى لعملاء التجزئة والعملاء من المؤسسات المالية. كما أن التسعير التنافسي يساهم في تسريع نمو الأعمال عالميًا وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

بفضل انضمام John Bogue وعمليات التوظيف الأخيرة لمؤسسة ATFX لأسياد صناعة الفوركس: Drew Niv في منصب الرئيس التنفيذي الاستراتيجي، وSiju Daniel في منصب الرئيس التنفيذي التجاري، وHormoz Faryar مديرًا إداريًا للمؤسسات، وAditya Singh في منصب المدير الدولي لتنمية الأعمال، وهذا يؤكد من جديد التزام مؤسسة ATFX بالنجاح على المدى الطويل ويعزز موقعها كلاعب مهيمن في السوق المالية العالمية.

نبذة عن مؤسسة ATFX

مؤسسة ATFX هي شركة وساطة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ولها وجود محلي في 23 موقعًا وتراخيص من السلطات التنظيمية، بما في ذلك سلطات السلوك المالي FCA في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC، وهيئة الأوراق المالية والسلع SCA في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، وهيئة سلوك القطاع المالي FSCA في جنوب إفريقيا. بفضل التزامها القوي بتحقيق رضا العملاء، وتقديم التكنولوجيا المبتكرة، وإرساء الامتثال التنظيمي الصارم، فإن مؤسسة ATFX تقدم تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX، يرجى زيارة موقع ATFX على الإنترنت: https://www.atfx.com