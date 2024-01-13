Kehua تنضم إلى قائمة موردي تخزين الطاقة من المستوى الأول لـبلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة BNEF

شيامن، الصين. 13 يناير، 2024 -- /PRNewswire/ في 11 يناير، كشفت بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة (BNEF) عن قائمة تخزين الطاقة الافتتاحية من المستوى الأول، والتي تشمل شركة Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO., Ltd (المشارإليها باسم Kehua)، الأمر الذي يُشكل إنجازاً ملحوظاً في هذه الصناعة.

Source: BNEF 1. The largest battery energy storage project in Brazil; 2. The liquid-cooling energy storage project in China awarded as “Energy Transition Changemaker” by COP28 3. 100MW/200MWh liquid-cooling energy storage project in Ningxia, China 4. 200MW/400MWh energy storage power plant in Guizhou, China (From top to bottom, left to right)

هدف القائمة هو إنشاء نظام تمييز شفاف بين مئات الشركات المصنعة لتخزين الطاقة الثابتة في السوق، استنادًا إلى القابلية المصرفية المثبتة لعمليات نشر المشروع. لقد تم الاعتراف بمنتج Kehua لحلول تخزين الطاقة من قبل بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة BNEF كمورد لتخزين الطاقة من المستوى الأول، مما يدل على الاعتراف العالمي بقوة Kehua.

مع امتلاكنا لـ 35 عامًا من الخبرة في مجال إلكترونيات الطاقة، أصبحت Kehua خبيرة في حلول تخزين الطاقة المتجددة. وعبر تشغيل 5 قواعد إنتاج في جميع أنحاء العالم، فإننا نضمن تقديم حلول موثوق بها لتخزين الطاقة الشمسية والطاقة للعملاء في أكثر من 100 دولة.

في عام 2021، تم الاعتراف بـ Kehua من قبل بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة BNEF باعتبارها واحدة من أفضل عشر علامات تجارية للعاكسات قابلة للتمويل، وفي عام 2022، تم تصنيفها على أنها رابع أكبر مورد لمحولات تخزين الطاقة على مستوى العالم من خلال تقييم S&P للسلع. تؤكد قائمة المستوى الأول على اعتراف السوق العالمي بخبرة Kehua في مجال تخزين الطاقة.

لقد كانت شركة Kehua على الدوام تبتكر وتقدم حلولاً حديثة وموثوقة للغاية للمساهمة في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وستواصل الوفاء بالتزامها نحو عالم أكثر خضرة واستدامة في المستقبل.

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