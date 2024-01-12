Kehua включена BNEF в список накопителей энергии первого уровня

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Kehua Digital Energy

12 Jan, 2024, 16:45 ET

СЯМЫНЬ, Китай, 13 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 11 января представила свой вступительный список накопителей энергии первого уровня, который включает Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO., Ltd (далее Kehua), что знаменует выдающееся достижение в отрасли.

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Source: BNEF
Source: BNEF
1. The largest battery energy storage project in Brazil; 2. The liquid-cooling energy storage project in China awarded as “Energy Transition Changemaker” by COP28 3. 100MW/200MWh liquid-cooling energy storage project in Ningxia, China 4. 200MW/400MWh energy storage power plant in Guizhou, China (From top to bottom, left to right)
1. The largest battery energy storage project in Brazil; 2. The liquid-cooling energy storage project in China awarded as “Energy Transition Changemaker” by COP28 3. 100MW/200MWh liquid-cooling energy storage project in Ningxia, China 4. 200MW/400MWh energy storage power plant in Guizhou, China (From top to bottom, left to right)

Цель списка — создать прозрачную систему дифференциации среди сотен производителей стационарных накопителей энергии, представленных на рынке, на основе доказанных банковских возможностей реализации проектов. Система Kehua для хранения энергии была признана BNEF в качестве поставщика накопителей энергии первого уровня, что свидетельствует о мировом признании мощи Kehua.

С 35 годами опыта в силовой электротехнике Kehua стала экспертом в системах накопления возобновляемой энергии. Эксплуатируя 5 производственных баз по всему миру, мы гарантируем поставку солнечных систем и систем хранения энергии заказчикам в более чем 100 странах.

В 2021 году Kehua был признан BNEF одним из десяти брендов инверторов, которые способны финансироваться, а в 2022 году он получил рейтинг четвертого крупнейшего поставщика инверторов для хранения энергии в мире по версии S&P. Этот список первого уровня подчеркивает признание на мировом рынке опыта Kehua в области хранения энергии.

Компания Kehua всегда занималась новаторством и предоставлением высоконадежных современных решений, способствующих глобальному переходу на чистую энергию, и будет продолжать выполнять свои обязательства по созданию более зеленого и устойчивого мира в будущем.

Контакты:

[email protected]

Фото -https://mma.prnewswire.com/media/2317362/Source_BNEF.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2317365/Kehua_Digital_Energy.jpg 
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