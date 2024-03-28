KuCoin تُعلن عن توزيع مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي على KCS وBTC للدعم المجتمعي

فيكتوريا، سيشيل، 28 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت KuCoin، وهي بورصة عالمية رائدة للعملات الرقمية، للتو عن مبادرة رائدة، وهي توزيع 10 ملايين دولار في شكل BTC وKCS لمستخدميها كلافتة تقدير لدعمهم المستمر. تلتزم KuCoin بتحسين تجربة المستخدم وتعزيز الثقة بين أفراد مجتمعها، بصفتها بورصة تهتم بصالح الأفراد. ولتوضيح الدوافع وراء هذه المبادرة، أصدر Johnny Lyu، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin، خطابًا من الرئيس التنفيذي وجَّهه لمستخدمي ومناصري بورصة التداول الرائدة للعملات الرقمية.

أعزائي مستخدمي KuCoin ومناصريها،

أود أن أعرب عن امتناني لكل مستخدمي KuCoin، على دعمكم وثقتكم ورفقتكم الثمينة خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك خلال السنوات السبع الماضية. سنضمن تمامًا أمان أصول المستخدم كما هو الحال دائمًا، ونلتزم باللوائح لنحتفظ بثقتكم الغالية.

كما تعلمون جميعًا، لم تخلُ مسيرة KuCoin من الصعاب. فعلى مدى سبع سنوات، واجهنا العديد من التحديات، مثل التطور المضطرب لصناعة العملات الرقمية برمتها. وفي كل مرة، بينما كنا نتغلب على هذه الصعود والهبوط، كانت الشكوك والمخاوف تداهمنا. ومع ذلك، ومن خلال الثبات على معتقداتنا الأساسية والتمسك برؤية إيجابية للصناعة، أصبحنا أقوى مع تغلبنا على كل تحدٍ، وكسبنا ثقة المزيد من المستخدمين وشركاء الصناعة على طول الطريق.

ومنذ البداية، اضطلعت KuCoin بمهمة النمو جنبًا إلى جنب مع مجال العملات الرقمية وتعزيز الاعتراف والقبول والحب العالمي لهذا القطاع العريض. لقد كان التزامنا بالقيمة التي يحوزها المستخدم دائمًا هو المبدأ التوجيهي لمسيرتنا. وفي الأيام الأولى من شهر أكتوبر 2017، وفي مرحلة مبكرة جدًا من رحلة KuCoin، اتخذنا قرارًا غير مسبوق في الصناعة لاكتساب المستخدمين بشكل استباقي وتعويضهم بمبالغ كبيرة بسبب الحذف غير الطبيعي لمشروع CFD. وكان هذا التعويض الاستباقي منبعًا للقب الذي أُطلق علينا، وهو "البورصة المعنية بصالح الأفراد"، الأمر الذي نعده شهادة على اعتزاز المجتمع بنا. هذه الثقة النادرة تاج على رؤوسنا، وكوننا "البورصة المعنية بصالح الأفراد" هو أكثر ما نفخر به.

وفي الآونة الأخيرة، في 26 و27 مارس، واجه بعض المستخدمين أوقات انتظار أطول من المتوقع في أثناء عملية السحب. وباعتبارنا "البورصة المعنية بصالح الأفراد"، نشعر بإحساس عميق بالمسؤولية عن هذا الإزعاج ونود أن نعتذر عنه.

وللتعبير عن امتناننا العميق لدعمكم وصبركم، ستطلق KuCoin حدثًا خاصًا لتوزيع إجمالي 10 ملايين دولار أمريكي في صورة KCS وBTC. ونأمل أن نتمكن من خلال هذه المبادرة من التعبير عن امتناننا لدعم مستخدمينا المخلصين. مع خالص شكرنا على سعة صدوركم ودعمكم. سوف تستمر KuCoin في السعي لتحقيق جودة أعلى وخدمات أكثر أمانًا، والنمو إلى جواركم.

سيتم الإعلان عن القواعد رسميًا خلال 3 أيام، ويرجى اتخاذ الحيطة تجاه أي شكل من أشكال الاحتيال.

شكرًا جزيلاً، ونتمنى لكم تجربة ممتعة مع KuCoin! ندعوكم أيضًا للانضمام إلينا في متابعة الازدهار التدريجي لصناعة العملات الرقمية بأكملها، انطلاقًا نحو تغيير العالم!

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Johnny Lyu، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin

معلومات عن KuCoin

تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي بورصة عالمية لتداول العملات الرقمية يقع مقرها التشغيلي في سيشل. وباعتبارها منصة موجهة للمستخدم مع التركيز على الشمولية والوصول إلى العمل المجتمعي، فهي تقدم أكثر من 800 من الأصول الرقمية وتوفر حاليًا التداول الفوري والتداول بالهامش وتداول العملات الورقية P2P وتداول العقود الآجلة والتحصيص (ستاكينج) لمستخدميها البالغ عددهم 30 مليونًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة. تعد KuCoin حاليًا واحدة من أفضل 8 بورصات عملات رقمية على الإطلاق. في عام 2023، تم اختيار KuCoin كواحدة من أفضل بورصات العملات الرقمية بواسطة Forbes وتم الاعتراف بها كبورصة عالمية موصى بها بشدة في جوائز منصات تداول العملات الرقمية العالمية Global Cryptocurrency Trading Platform Awards من Finder لعام 2023. اعرف المزيد على https://www.kucoin.com/.

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