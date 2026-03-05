KuCoin تتصدر قائمة شفافية إثبات الاحتياطيات (PoR) في تقرير CryptoQuant السنوي لقادة البورصات لعام 2025

بروفيدنسياليس، جزر تركس وكايكوس, 5 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت CryptoQuant تقريرها السنوي لقادة البورصات لعام 2025، الذي يقيم البورصات المركزية بناءً على معايير الشفافية الهيكلية، وأداء التداول، والاحتياطيات، ومعايير إثبات الاحتياطيات (PoR). في تقييم هذا العام، تم الاعتراف بـ KuCoin كبورصة رائدة في شفافية إثبات الاحتياطيات (PoR)، حيث حصلت على درجة 96.7 (A+).

يقيس التقرير الشفافية عبر الكشف عن المحافظ العامة، والتحقق من أرصدة المستخدمين على مستوى الفرد، ووتيرة إعداد التقارير، وشهادات الجهات الخارجية، ومؤشرات حداثة البيانات. حققت KuCoin أعلى معايير الشفافية الهيكلية بين المنصات التي تم تقييمها.

وفقًا لنتائج CryptoQuant، تجمع KuCoin بين الكشف عن المحافظ العامة، وتقارير إثبات الاحتياطيات (PoR) الشهرية المعتمدة على شجرة ميركل، وآليات التحقق من أرصدة المستخدمين، وشهادات مستقلة من جهات خارجية.

تنشر KuCoin تقارير إثبات الاحتياطيات الشهرية المعتمدة على شجرة ميركل والتي تتحقق منها شركة Hacken، حيث جاء آخر تحديث لها بتاريخ 6 فبراير 2026، مصحوبًا بشهادة التأكيد لشهر فبراير. حافظت البورصة على أكثر من 39 تقريرًا شهريًا متتاليًا، وكشفت باستمرار عن نسب احتياطي تتجاوز 100%.

يسلّط التقرير الضوء على أن شفافية الاحتياطيات وممارسات التحقق منها أصبحت مؤشرات متزايدة الأهمية لقوة البورصات وإدارة مخاطر الطرف المقابل، لا سيما في ظل بيئة تنظيمية متطورة.

تتماشى ريادة KuCoin في مجال إثبات الاحتياطيات (PoR) مع مشروع الثقة الأكبر للشركة بقيمة 2 مليار دولار، وهو مبادرة مستمرة تركز على تعزيز أنظمة الأمان، وتحسين أطر الامتثال، وتطوير ضوابط المخاطر، وتعزيز معايير حماية أصول المستخدمين في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، علّق BC Wong، الرئيس التنفيذي لدى KuCoin:

"تُعدّ الشفافية والامتثال أساسًا لبناء الثقة طويلة الأمد في أسواق الأصول الرقمية. إن الضوابط الهيكلية — بما في ذلك الاحتياطيات القابلة للتحقق، ووتيرة إعداد التقارير بصفة منتظمة، والتحقق من قِبل جهات خارجية — ليست اختيارية؛ بل هي ضرورية. يعكس مشروع الثقة بقيمة 2 مليار دولار التزامنا ببناء منصة مرنة تضع الأمان في المقام الأول، وتلتزم بأعلى معايير الإفصاح والامتثال التنظيمي".

إلى جانب ريادتها في شفافية إثبات الاحتياطيات (PoR)، أشار التقرير أيضًا إلى الزخم القوي لنمو KuCoin في أسواق التداول الفوري والمشتقات خلال عام 2025، مما يعكس التطوير الهيكلي إلى جانب استمرار الاستثمار في البنية التحتية للأمان والامتثال.

اقرأ التقرير الكامل هنا.

نبذة عن KuCoin

تأسست KuCoin في عام 2017، وهي منصة عالمية رائدة في مجال العملات الرقمية موثوقة من قِبل أكثر من 40 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. توفر المنصة خدمات مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 1000 رمز مُدرج، والتداول الفوري والمستقبلي، وإدارة الثروات المؤسسية، ومحفظة Web3.

تمتلك KuCoin الحاصلة على تقدير من قِبل Forbes وHurun، شهادتي SOC 2 Type II وISO 27001:2022، ما يعكس التزامها بأعلى مستويات الأمان. مع تسجيلها لدى AUSTRAC في أستراليا وترخيص MiCA في النمسا، تواصل KuCoin توسيع حضورها المنظم تحت قيادة الرئيس التنفيذي BC Wong، لبناء نظام موثوق ومعتمد للأصول الرقمية.

لمزيد من المعلومات: www.kucoin.com

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg