KuCoin تُطلق حملة توزيع مجانية لمليون عقد من عملة USDT بنظام العقود الآجلة، لمكافئة المستخدمين على مدة التواجد في السوق والتعامل على القوائم الجديدة وتعزيز منظومة الإدراجات بشكل أقوى

بروفيدنسياليس، جزر تركس وكايكوس، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت KuCoin، المنصة العالمية الرائدة في العملات الرقمية القائمة على الثقة، اليوم عن إطلاق حملة "تداول العقود الآجلة الجديدة والمشاركة في توزيع مليون عملة USDT"، وهي حملة للعقود الآجلة من KuCoin تضم مجموع جوائز يصل إلى 1,000,000 USDT، صُممت لمكافأة المستخدمين الذين يحتفظون بمراكز في العقود الآجلة المدرجة حديثًا. يتم احتساب المكافآت في هذا البرنامج على أساس كل ساعة، وفقًا لمدة التواجد في السوق وحجم المراكز. من خلال التركيز على المشاركة المستمرة خلال فترة التداول الأولى للقوائم الجديدة، تهدف الحملة إلى دعم مشاركة صحية أكثر، وتشجيع توفير سيولة مستقرة في المراحل المبكرة، والمساهمة في تعزيز منظومة الإدراجات بشكلٍ أقوى.

غالبًا ما تشهد القوائم الجديدة اكتشافًا سريعًا للأسعار، وتقلبًا في السيولة، وزيادة ملحوظة في النشاط قصير الأجل. تم تصميم نهج KuCoin القائم على المراكز لتحفيز تكوين السيولة بشكلٍ طبيعي أكثر من خلال مكافأة مدة الاحتفاظ بالمراكز بدلاً من السرعة، مما يقلل من الميزة النسبية للسلوكيات التي تعتمد فقط على التداول عالي التردد أو المدفوع بالأحداث. تهدف هذه البنية إلى دعم بيئة تداول أكثر شفافية واستقرارًا حول القوائم الجديدة، ومواءمة الحوافز مع المشاركة الأطول والأكثر وعيًا في السوق، ومساعدة المستخدمين المؤهَّلين على تعويض التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمراكز، مع المساهمة في تحقيق مشاركة أكثر انتظامًا في المراحل المبكرة.

كما تستند الحملة إلى قوة KuCoin الراسخة في أسواق العملات البديلة والأسواق الدائمة. وفقًا لتقرير CryptoQuant السنوي لقادة البورصات لعام 2025، تحتل KuCoin مكانة ضمن أفضل بورصتين عالميًا في تداول العقود الدائمة الموجه نحو العملات البديلة، حيث تمثل "العملات البديلة الأخرى" طويلة الذيل وأعلى ثماني عملات بديلة من حيث القيمة السوقية أكثر من 50% من حجم تداول العقود الدائمة على KuCoin. يسهم هذا العمق في سيولة المشتقات المتنوعة في توفير وصول أوسع للأصول الناشئة، ويساعد القوائم الجديدة على التطور بمشاركة أكثر اتساقًا في السوق.

وبعيدًا عن حوافز التداول، تعكس الحملة تركيز KuCoin الأوسع على تحسين طريقة نضوج الأسواق الجديدة. من خلال مكافأة مدة التواجد في السوق، تهدف KuCoin إلى تشجيع المستخدمين على التفاعل مع القوائم الجديدة بطريقة تدعم مشاركة أكثر صحة، وتحسّن جودة السيولة المبكرة، وتساعد المشاريع والأسواق الناشئة على تجاوز تقلبات المراحل المبكرة بمشاركة أكثر اتساقًا من المستخدمين.

نبذة عن KuCoin

تأسست KuCoin في عام 2017، وهي منصة عالمية رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 40 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. توفر المنصة خدمات مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية، حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 1,000 رمز رقمي مدرج، إلى جانب التداول الفوري وتداول العقود الآجلة، وإدارة الثروات للمؤسسات، بالإضافة إلى محفظة Web3.

حصلت KuCoin على اعتراف من Forbes وHurun، كما تمتلك شهادتي SOC 2 Type II وISO 27001:2022، مما يؤكد التزامها بأعلى معايير الأمان. مع تسجيلها لدى AUSTRAC في أستراليا وحصولها على ترخيص MiCA في النمسا، تواصل KuCoin توسيع حضورها التنظيمي تحت قيادة الرئيس التنفيذي BC Wong، مع العمل على بناء منظومة موثوقة وراسخة للأصول الرقمية.

تعرف على المزيد على: www.kucoin.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2926692/image_5002362_8333676.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg