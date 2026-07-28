Lassa Tyres تعزز الشراكات العالمية وتوسع محفظة المنتجات لتسريع النمو

بالعمل في أكثر من 80 دولة من خلال أكثر من 6000 نقطة بيع ، جمعت Lassa Tyres موزعيها الدوليين في كولونيا لتعزيز التآزر العالمي وعرض تشكيلتها المجددة بالكامل للشتاء وللفصول المتعددة.

Vecih Yilmaz, CEO, Brisa

كولونيا ، ألمانيا, 22 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- استضافت شركة "لاسا تايرز" (Lassa Tyres)، العلامة التجارية الدولية الرائدة التابعة لشركة "بريسا" (Brisa)، رائدة القطاع في تركيا والشركة الأبرز في التصدير في صناعة الإطارات ، تجمعًا حصريًا مع موزعيها الدوليين للاحتفال بالتعاون على المدى الطويل وتوضيح رؤيتها للنمو. تماشيا مع استراتيجيتها لتعزيز القدرة التنافسية على مستوى أسواق التصدير الرئيسية ، سلطت العلامة التجارية الضوء على جهودها المستمرة لإثراء محفظتها والتحول التكنولوجي.

بالاستفادة من فرصة معرض (The Tire Cologne)، كان حدث التجمع بمثابة منصة قوية لتجديد التآزر وإظهار الالتزام المتبادل مع ممثلي أكثر من 20 شركة على مستوى شبكة "لاسا تايرز" العالمية.

خمسة منتجات جديدة ، دفع النمو العالمي للمحفظة

جنبًا إلى جنب مع تشكيلة الصيف الموسعة ، تقوم "لاسا تايرز" بتوسيع محافظها للشتاء ولجميع المواسم لتلبية توقعات العملاء الآخذة في التطور في الأسواق الدولية. مع تقديم أربعة إطارات شتوية جديدة وإطار لجميع المواسم ، أكملت "لاسا تايرز" تجديدًا شاملاً لمجموعة إطاراتها الشتوية في جميع القطاعات. تهدف المحفظة الجديدة لتلبية توقعات العملاء الآخذة في التطور في الأسواق الدولية مع تعزيز موقع العلامة التجارية في قطاعات الإطارات الشتوية الرئيسية. تماشيًا مع الاتجاهات العالمية لزيادة حجم حافة العجلات وانتشار السيارات الكهربائية ، طورت "لاسا" منتجاتها الجديدة باستخدام تقنيتيّ "EV ready" و "NextGen".

تغطي التشكيلة المتجددة حوالي 85٪ من طلب سوق الشتاء في جميع أنحاء أوروبا مع التركيز الأساسي على زيادة التغطية لأحجام 18 بوصة وما فوق.

"Vecih Yılmaz" الرئيس التنفيذي لشركة "بريسا": "نستمر في خلق القيمة مع شركائنا التجاريين في الأسواق الدولية"

مع التأكيد على أن النمو العالمي المستدام مبني على شراكات متينة ، صرح "Vecih Yılmaz"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسا" ، أن "بريسا" تستمر في التقدم إلى الأمام في الأسواق الدولية مع نماذج الأعمال التي تستجيب للاحتياجات المحلية. شارك " Yılmaz" التفاصيل التالية فيما يتعلق برؤية الشركة للتوسع الدولي:

"بفضل التزامنا بالاستثمار المستمر في محفظة منتجاتنا وتوسيعها بما يتماشى مع توقعات العملاء ، فإننا نقوم بإقامة اتصال أقرب وأكثر قوة مع عملائنا من خلال هيكل القنوات الموسع والثري، مع تعزيز جاذبية علامتنا التجارية بين الجماهير المستهدفة. اليوم ، لا يعد الاجتماع بصفة شخصية مع موزعينا في مثل هذا الحدث واسع النطاق احتفالاً بتعاوننا فحسب ، بل هو أيضًا أهم مؤشر على أننا ندخل الموسم الجديد أقوى من أي وقت مضى مع محفظة منتجات الشتاء المجددة بالكامل. تماشيًا مع رؤيتنا المشتركة للنمو ، سنواصل تعميق وجودنا العالمي القوي مع شركائنا."

حول Lassa Tyres وBrisa:

"لاسا" هي علامة تجارية تابعة لشركة "بريسا" ، وهي مشروع مشترك بين مجموعة "سابانجه جروب" (Sabancı Group) وشركة "بريدجستون كوربوريشن" (Bridgestone Corporation)، أكبر شركة مصنعة للإطارات في العالم. اليوم ، تصنع "لاسا تايرز" وتبيع مجموعة واسعة من الإطارات الاستهلاكية والتجارية في أكثر من 80 دولة من خلال أكثر من 6.000 نقطة بيع تابعة لشركة "لاسا" في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول "لاسا تايرز" ، يُرجى زيارة موقع الويب: http://www.lassa.com

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