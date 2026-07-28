Lassa Tyres renforce ses partenariats internationaux et élargit sa gamme de produits pour accélérer sa croissance

Présente dans plus de 80 pays à travers plus de 6 000 points de vente, Lassa Tyres a réuni ses distributeurs internationaux à Cologne afin de renforcer la synergie mondiale et de présenter sa gamme entièrement renouvelée de pneus hiver et toutes saisons.

COLOGNE, Allemagne, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lassa Tyres, la marque internationale phare de Brisa, leader du secteur en Turquie et champion des exportations dans l'industrie du pneu, a organisé une rencontre exclusive avec ses distributeurs internationaux afin de célébrer ses collaborations de longue date et de présenter sa vision de croissance. Conformément à sa stratégie visant à renforcer sa compétitivité sur les principaux marchés d'exportation, la marque a mis en avant l'enrichissement continu de son portefeuille de produits et sa transformation technologique.

Vecih Yilmaz, CEO, Brisa

À l'occasion du salon « The Tire Cologne », cet événement a constitué une formidable occasion de renforcer la synergie et de réaffirmer l'engagement mutuel avec les représentants de plus de 20 entreprises issues du réseau mondial de Lassa Tyres.

Cinq nouveaux produits, moteurs de la croissance de notre portefeuille mondial

Parallèlement à l'élargissement de sa gamme estivale, Lassa Tyres élargit également ses gammes hivernales et toutes saisons afin de répondre aux attentes en constante évolution de ses clients sur les marchés internationaux. Avec le lancement de quatre nouveaux pneus hiver et d'un pneu toutes saisons, Lassa Tyres a achevé le renouvellement complet de sa gamme de pneus hiver dans tous les segments. Cette nouvelle gamme vise à répondre aux attentes en constante évolution des clients sur les marchés internationaux, tout en renforçant la position de la marque dans les segments clés du marché des pneus hiver. En phase avec les tendances mondiales vers des jantes de plus grande taille et l'essor des véhicules électriques, Lassa a développé ses nouveaux produits en s'appuyant sur les technologies « EV ready » et « NextGen ».

La nouvelle gamme couvre environ 85 % de la demande du marché hivernal en Europe, l'accent étant principalement mis sur l'élargissement de l'offre pour les tailles de 18 pouces et plus.

Vecih Yılmaz, PDG de Brisa : « Nous continuons à créer de la valeur aux côtés de nos partenaires commerciaux sur les marchés internationaux »

Soulignant qu'une croissance mondiale durable repose sur des partenariats solides, Vecih Yılmaz, PDG de Brisa, a déclaré que Brisa continuait à se développer sur les marchés internationaux grâce à des modèles économiques adaptés aux besoins locaux. Yılmaz a donné les précisions suivantes concernant la stratégie d'expansion internationale de l'entreprise :

« Animés par notre engagement à investir en permanence dans notre gamme de produits et à l'élargir pour répondre aux attentes de nos clients, nous établissons un lien plus étroit et plus solide avec eux grâce à notre réseau de distribution en pleine expansion et enrichi, tout en renforçant l'attrait de notre marque auprès de nos publics cibles. Aujourd'hui, le fait de retrouver physiquement nos distributeurs lors d'un événement d'une telle envergure n'est pas seulement l'occasion de célébrer notre collaboration, mais aussi le signe le plus marquant que nous abordons la nouvelle saison plus forts que jamais, grâce à notre gamme de produits d'hiver entièrement renouvelée. Conformément à notre vision commune de la croissance, nous continuerons à renforcer notre solide présence mondiale aux côtés de nos partenaires. »

À propos de Lassa Tyres & Brisa :

Lassa est une marque de Brisa, une coentreprise entre le groupe Sabancı et Bridgestone Corporation, le plus grand fabricant mondial de pneus. Aujourd'hui, Lassa Tyres fabrique et commercialise une large gamme de pneus destinés au grand public et aux professionnels dans plus de 80 pays, par l'intermédiaire de plus de 6 000 points de vente Lassa à travers le monde.

Pour plus d'informations sur Lassa Tyres, rendez-vous sur : http://www.lassa.com

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