Levoit EverestAir تحط رحالها في دولة الإمارات العربية المتحدة: تجربة رائدة في تنقية الهواء للعائلات التي تكافح الحساسية طوال العام

اعتبارًا من 5 أغسطس، يتوفر جهاز تنقية الهواء الشامل عالي السعة، المصمم خصيصًا لمنازل دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ذات المخططات المفتوحة، مع عرض حصري بأسعار الإطلاق المبكر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Levoit اليوم الإطلاق الرسمي لجهاز تنقية الهواء Levoit EverestAir في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتوفر اعتبارًا من 5 أغسطس 2026. يدخل جهاز EverestAir سوقًا أصبحت فيه إدارة جودة الهواء داخل المنازل ضرورة لا غنى عنها.

مصمم خصيصًا لمنازل دول مجلس التعاون الخليجي (GCC): حيث تلتقي المساحات الواسعة بتحديات الرمال

Levoit EverestAir Smart Air Purifier Speed Speed

في ظل معاناة ما بين 20% و30% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من التهاب الأنف التحسسي، وتأثر ما يصل إلى 36% من الأطفال في سن الدراسة بالحساسية المنقولة عبر الهواء، كثيرًا ما يتحول المنزل إلى بيئة تُحفز ظهور أعراض الحساسية. وتزداد هذه التحديات في منازل دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ذات المخططات المفتوحة، إذ تواجه أجهزة تنقية الهواء التقليدية صعوبة في إيصال الهواء النقي بفعالية إلى مختلف أنحاء المنزل، لتظل فعاليتها محصورة في محيطها القريب.

يقدم جهاز EverestAir حلاً لهذه التحديات من خلال تغطية تصل إلى 126 مترًا مربعًا، ومعدل توصيل للهواء النقي (CADR) يبلغ 605 مترًا مكعبًا في الساعة، مدعومًا بتقنية VortexAir™ 3.0. وقال Oscar Mei، المدير الإقليمي للأعمال في Levoit: "يواجه سكان دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) تحديات متواصلة ناجمة عن الغبار، والزيادة الموسمية في حبوب اللقاح، إلى جانب انبعاث المركبات العضوية المتطايرة من الأثاث الجديد. لقد صُمم جهاز EverestAir خصيصًا ليتناسب مع هذه البيئة — فهو الحل الشامل لحماية جودة الهواء الذي طالما انتظرته العائلات".

حماية على مدار العام

يعتمد جهاز EverestAir على نظام ترشيح ثلاثي المراحل، حيث يلتقط الفلتر الأولي القابل للغسل الجسيمات الكبيرة، مثل رمال الصحراء، بينما يحتجز فلتر HEPA الجسيمات الدقيقة بنسبة تصل إلى 99.97% وبأحجام تصل إلى 0.3 ميكرون، في حين يعمل فلتر الكربون النشط على معادلة الروائح والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs). توفر تقنية AIRSIGHT™ Plus 2.0 قراءات لحظية لتركيز الجسيمات الدقيقة PM1.0 وPM2.5 وPM10، مع إمكانية عرضها مباشرة على شاشة الوحدة أو عبر تطبيق VeSync. كما توفر تقنية QuietKEAP™ تشغيلاً هادئًا للغاية، بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 24 ديسيبل فقط.

الفئات المستهدفة

صُمم جهاز EverestAir خصيصًا لتلبية احتياجات العائلات التي تعيش في منازل واسعة ذات مخططات مفتوحة، ومُربي الحيوانات الأليفة، والأشخاص الذين يعانون من الحساسية، والباحثين عن تصميم أنيق، وملاك المنازل المهتمين بالتقنيات الذكية، والأسر التي تولي أهمية لتشغيل هادئ أثناء الليل.

تماشيًا مع رؤية دبي

يتماشى إطلاق جهاز EverestAir مع إرشادات بلدية دبي الخاصة بجودة الهواء الداخلي، وأجندة دولة الإمارات الوطنية لجودة الهواء 2031، بما يعزز قدرة الأسر على إدارة جودة الهواء داخل منازلها بصورة استباقية.

الأسعار والتوفُّر

سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP): 1,699 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر عبر Levoit.ae، ومتاجر ACE Hardware، وEros Retail، وJumbo، وSharaf DG. يحصل أول 50 عميلاً على خصم إطلاق مبكر بقيمة 200 درهمًا إماراتيًا. كما سينضم شركاء تجزئة إضافيون، بمن فيهم Amazon، اعتبارًا من شهر سبتمبر.

نبذة عن شركة Levoit

منذ عام 2017، رسخت Levoit مكانتها كإحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال تنقية الهواء، ملتزمة بتوفير هواء أنقى وراحة بال أكبر في كل منزل.

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