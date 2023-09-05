Lexar تميط اللثام عن بطاقة ذاكرة microSD ومنتجات ألعاب جديدة في معرض IFA 2023

برلين، 5 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تكشف Lexar، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال حلول الذاكرة الفلاشية، عن مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة التي من المتوقع طرحها في الربع الأخير من عام 2023. ومن بين هذه المنتجات بطاقة ذاكرة microSD™ جديدة، ووحدات تخزين SSD داخلية ومحمولة، مصممة للمتخصصين في التصوير وعشاق الحواسيب الشخصية، لتسريع سير أعمالهم.

وتتاح بطاقة GOLD micro SDXC™ UHS-II الاحترافية الجديدة في سعتي 128 غيغابايت و256 غيغابايت، وتعملان على زيادة الأداء عالي السرعة، وبسرعة كتابة ملفات الفيديو من الفئة 60 (V60) مما يتيح للمستخدمين سرعة تسجيل وتشغيل ونقل ملفات الوسائط المتعددة عالية الدقة، بما في ذلك الفيديوهات بدقة 4K، بسرعة قراءة ونقل تصل إلى 280 ميغابايت في الثانية. كما تعد خيارًا رائعًا للاستخدام في أجهزة الألعاب، وكاميرات الفيديو لتصوير الأحداث الرياضية، والأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، والطائرات المسيرة (الدرون).

ويبلغ أداء ذاكرة Lexar المكتبية ARES RGB DDR5 آفاقًا جديدة تصل إلى 8000 ميغا عملية نقل في الثانية (MT/s) و8400 ميغا عملية نقل في الثانية (MT/s)، مما يتيح لعشاق الألعاب والحواسيب الشخصية تجربة أداء فائق بفضل الجيل التالي من ذاكرات DDR5. وبالإضافة إلى أداء هذا الذاكرة، يوجد بها أيضًا Lexar RGB Sync ليتسنى لمحبي الألعاب تخصيص إضاءة RGB LED حسب أذواقهم، كما يعمل مشتت الحرارة المصنوع من الألومنيوم على الحفاظ على برودة النظام. ومدمج بها أيضًا تقنية تصحيح الخطأ أثناء التشغيل (on-die ECC) والتي تعزز تصحيح أخطاء البيانات آنيًا لزيادة استقرار البيانات وموثوقيتها. وبفضل الدائرة المتكاملة لإدارة الطاقة (PMIC) المدمجة باللوحة، فبإمكانها توفير تحكمًا أفضل في الطاقة وتوصيلها.

وتتاح وحدة التخزين الاحترافية NM1090 M.2 Gen 5 NVMe SSD في سعات من 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت، مما يجعلها مثالية لعشاق الألعاب والمحترفين وصانعي المحتوى، حيث تقدم أداء لا يضاهى بسرعة قراءة 12,000 ميغابايت في الثانية وسرعة كتابة 11,000 ميغابايت في الثانية، بفضل معيار تقنية PCIe Gen 5x4 NVMe 2.0 المتوافرة بها. كما تتميز بوجود مبدد حرارة نشط (Active Heatsink) مدمج بها للحد من ارتفاع الحرارة لتحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الطاقة. كما تستفيد من أحدث تقنيات التحكم 12nm لاستهلاك أقل للطاقة وإطالة عمر البطارية.

أما NM790 فهي وحدة تخزين M.2 NVMe SSD مزودة بمبدد حرارة، وتتاح في سعات تتراوح من 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت، وتوفر سرعات مذهلة حيث تبلغ سرعة القراءة 7400 ميغابايت في الثانية، وسرعة الكتابة 6500 ميغابايت في الثانية، بفضل تقنية PCIe Gen 4، التي تتضمن HMB 3.0 وتخزين مؤقت ديناميكي Dynamic SLC Cache. وتتميز الذاكرة بوجود مبدد حرارة مدمج، يضمن بقاء النظام باردًا للمحافظة على السرعة وكفاءة استخدام الطاقة والتحكم الحراري من أجل أداء عال مستمر. وهي متوافقة مع الحواسيب المكتبية ومثالية للاستخدام مع PlayStation®‎5‏.

وتوفر وحدات تخزين SSD المحمولة الجديدة، الموجهة للمستخدمين الذي يعملون بملفات ضخمة ميدانيًا، متانة وموثوقية رائعتين. وتتاح وحدة SSD المحمولة طراز SL600 في سعات من 512 غيغابايت إلى 4 تيرابايت، وتمتاز بسرعات فائقة تبلغ 2000 ميغابايت في الثانية في القراءة/الكتابة، كما تتميز بغلاف متين من الألومنيوم بإنهاء بالسفع الرملي. أما وحدة SSD Armor 700 المقواة الجديدة، فبالإضافة إلى أداء سرعتها المماثل لأداء SL600، فهي متاحة بسعات تتراوح من 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت، وبتقنين مقاومة للمياه والغبار IP65 وتتمتع بتصميم مقوى يجعلها تتحمل السقوط من ارتفاع 3 أمتار. وتتوافر وحدة SSD SL500 المحمولة في سعات من 512 غيغابايت إلى 4 تيرابايت ويمكنها تحقيق سرعة قراءة تصل إلى 2000 ميغابايت في الثانية وسرعة كتابة تصل إلى 1800 ميغابايت في الثانية. وتصميمها الأنيق من الألومنيوم مدمج وسهل الحمل. وجميع وحدات التخزين SSD المحمولة مؤمنة ببرنامج Lexar DataShield المتطور الذي يساعد على الحفاظ على أمان الملفات بفضل تشفير 256-بت AES.

وصرح سامي بن عرفة، المدير العام لشركة Lexar في أوروبا قائلاً، "لقد أرست Lexar تاريخًا طويلًا في مجال تطوير حلول الذاكرة الرائدة لمجتمعات التصوير والفيديو. فمن خلال تسخير خبراتنا في تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات، نفخر بتقديم الجودة والأداء والموثوقية التي يتوقعها مستخدمو Lexar. وسنواصل تقديم منتجات مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمصورين الفوتوغرافيين، ومصوري الفيديو، وصانعي المحتوى، وعشاق الحواسيب الشخصية على جميع المستويات."

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نبذة عن Lexar

لا تزال Lexar منذ أكثر من 25 عامًا العلامة التجارية العالمية الموثوقة في مجال حلول الذاكرة. وتضم مجموعتنا الحائزة على الجوائز بطاقات ذاكرة، ووحدات ذاكرة فلاشية USB، وقارئات بطاقات ذاكرة، ووحدات تخزين من طراز أقراص الحالة الصلبة. وبفضل الخيارات العديدة، فمن السهل العثور على الحل المناسب لاحتياجاتك لدى Lexar. وتخضع جميع تصاميم منتجات Lexar لاختبارات مكثفة في مختبرات الجودة لدى Lexar التي تضم الآلاف من الأجهزة الرقمية، لضمان الأداء والجودة والتوافق والموثوقية. وتتوافر منتجات Lexar في جميع أنحاء العالم في متاجر التجزئة والمتاجر الإلكترونية الكبرى. لمزيد من المعلومات أو الحصول على الدعم يرجى زيارة http://www.lexar.com .

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