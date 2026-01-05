Lexar وفريق كرة القدم الوطني الأرجنتيني يوحّدان جهودهما للاحتفاظ باللحظات التي تحدد الأبطال

شراكة مبنية على إرث البطولة لفريق كرة القدم الوطني الأرجنتيني و 30 عامًا من الابتكار الموثوق به في التخزين من Lexar.

لاس فيغاس ، 5 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ليكسار" (Lexar)، الرائد العالمي في حلول الذاكرة والتخزين ، عن شراكة عالمية رسمية مع فريق كرة القدم الوطني الأرجنتيني ، ليكون شريك تخزين عالمي للفريق ، مما يجمع بين إرث كرة القدم للفريق والتزام "ليكسار" لمدة 30 عامًا بتخزين موثوق به وعالي الأداء.

لأكثر من قرن ، كسر فريق كرة القدم الوطني الأرجنتيني الحواجز وشكل ثقافة كرة القدم العالمية من خلال روحه البطولية والسعي المتواصل إلى التميّز.

تعكس "ليكسار" هذا الإرث مع ثلاثة عقود من الابتكار المستمر؛ عبر تقديم تقنيات حاسمة مثل أول بطاقة SD معدنية بالكامل في العالم وأول بطاقة microSD Express بسعة 1 تيرابايت في الصناعة ، والتي تجمع بين المتانة والأداء الفائق لحماية كل لحظة حاسمة.

قال "لياندرو بيترسن"، كبير مسؤولي التسويق في اتحاد كرة القدم الأرجنتيني: "يتشارك اتحاد كرة القدم الأرجنتيني و "ليكسار" التزامًا بالقيادة والاحترافية والتميّز على المستوى العالمي" . "سجل "ليكسار" لمدة ثلاثين عامًا في التخزين عالي الموثوقية يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم المبدعين والمحترفين والمشجعين الذين يوثّقون ويحتفلون برياضتنا في جميع أنحاء العالم".

مع استمرار الأرجنتين في صدارة كرة القدم العالمية بثلاث بطولات كأس العالم ، تدفع "ليكسار" مستقبل التخزين مع حلول الجيل التالي المصممة لتدفقات عمل المحتوى الاحترافية، والألعاب الغامرة، والاحتياجات المتطورة للمشجعين الذين يصورون ذكريات كرة القدم الشخصية ويحتفظون بها.

كجزء من التعاون ، ستقدم "ليكسار" الإصدارات المشتركة مع اتحاد كرة القدم الأرجنتيني من أقراص Lexar Air Portable SSD و Lexar SL500 Portable SSD، والتي ستصل في النصف الأول من عام 2026. تمنح هذه الإصدارات الخاصة المشجعين طريقة عملية وذات دلالة لتخزين لحظات كرة القدم الشخصية ونقلها بأمان.

وبالإضافة إلى المنتجات ذات العلامات التجارية المشتركة ، تعكس محفظة "ليكسار" الواسعة صدارتها في مجال التصوير الاحترافي ، وأقراص الحالة الصلبة (SSD) عالية الأداء وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، والتخزين المحمول؛ وهي الفئات التي تدعم المبدعين واللاعبين والمستخدمين اليوميين في جميع أنحاء العالم. تدعم هذه الخبرة مجتمع كرة القدم عبر ثلاثة تطبيقات رئيسية:

التصوير الرياضي الاحترافي المبني على محفظة التصوير الاحترافي الرائدة عالميًا لشركة "ليكسار"، والتي تمثلها بطاقة Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B ، والتي توفر الأداء المتواصل عالي السرعة المطلوب للتغطية الرياضية عالية الدقة في الوقت الفعلي.

أداء الألعاب من المستوى التالي مدفوعًا بقوة "ليكسار" في تقنية أقراص الحالة الصلبة ( SSD ) وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM )، مع قرص الحالة الصلبة Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD الجديد الذي يجلب مزايا التحميل السريع ، واللعب السلس ، والاستجابة فائقة المستوى عبر منصات الألعاب، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية للألعاب ، وأجهزة الألعاب المحمولة.

تخزين الذاكرة يوميًا للمشجعين بالاعتماد على مجموعة التخزين المحمولة الموثوقة من "ليكسار" ، بما في ذلك قرص الحالة الصلبة Lexar Professional Go Portable SSD مع موزع ، والذي يدعم التسجيل بتنسيق Apple ProRes بدقة 4K ويوفر تخزينًا بدون كابلات وموثوق به أثناء التنقل لصور يوم المباراة، ومقاطع الفيديو، وذكريات كرة القدم الشخصية.

معًا ، تعكس هذه الحلول الالتزام المشترك بالتميّز الذي يقود الشراكة التي تجمع بين الروح البطولية لفريق كرة القدم الوطني الأرجنتيني وخبرة "ليكسار" في مساعدة المبدعين واللاعبين والمشجعين على تصوير اللحظات المهمة والاحتفاظ بها.

نبذة عن Lexar

تم تأسيس "ليكسار" في كاليفورنيا في عام 1996 ، وقد أمضت 30 عامًا في تطوير حلول ذاكرة موثوقة وعالية الأداء وتدير الآن أكثر من 100000 قناة بيع عبر ست قارات ، وتخدم أكثر من 100 مليون مستخدم في أكثر من 70 دولة. تستمر محفظتها الحائزة على جوائز، من بطاقات الذاكرة وأقراص الحالة الصلبة (SSD) وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) والتخزين المحمول، في تمكين المبدعين والمحترفين والمستخدمين اليوميين في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة موقع الويب lexar.com ومتابعتنا على إنستغرام ، والفيسبوك ، و إكس ، ويوتيوب ، ولينكد إن .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2852382/image_5029542_47821505.jpg