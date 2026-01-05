تدخل Lexar حقبة جديدة: الاحتفال بمرور 30 عامًا من الابتكار مع رؤية جديدة للتخزين بالذكاء الاصطناعي وشراكة عالمية مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم

لاس فيجاس, 5 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- بينما تحتفل Lexar بذكراها السنوية الثلاثين، تتأمل العلامة التجارية ثلاثة عقود من الابتكار والتميز الهندسي والأداء الموثوق. منذ عام 1996، تطورت Lexar من شركة رائدة في معايير بطاقات الذاكرة إلى علامة تجارية عالمية تشكّل سير العمل للمبدعين واللاعبين والمحترفين والجيل القادم من الأجهزة الذكية.

وبناءً على هذا الأساس، تدخل Lexar عام 2026 بتركيز واضح: الاستمرار في تلبية احتياجات المستخدمين المتطورة مع الاستعداد لمستقبل تشكّله سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتنقل والبيانات في الوقت الفعلي.

الريادة القائمة على القيم: 30 عامًا من الابتكار والموثوقية وتصميم المنتجات المتمحور حول المستخدم

على مدى 30 عامًا، بنت Lexar سمعتها على ثلاث قيم أساسية هي الاحترافية والابتكار والخدمة، مقدِّمةً حلول تخزين تتطور مع احتياجات المصورين وصنّاع الأفلام واللاعبين والمبدعين المتنقلين.

الاحترافية: منذ وضع معيار سرعة قراءة بطاقات CF في الصناعة عام 1996، واصلت Lexar دفع الحدود في تقنية بطاقات الذاكرة. وتكرّس بطاقة Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B هذه الريادة من خلال أداء مستدام للسينما الراقية والالتقاط بمعدل بت فائق الارتفاع وسير عمل بدقة 8K للجيل القادم.

الابتكار: لقد شكّلت الاختراقات في المنتجات والتقنيات مسيرة Lexar منذ البداية، إذ دفعت الشركة باستمرار حدود الصناعة؛ بدءًا من أول حل لسير العمل الاحترافي في العالم وصولًا إلى أول بطاقة SD معدنية بالكامل في الصناعة، وهي بطاقة Lexar ARMOR GOLD SDXC UHS-II، وأول بطاقة microSD Express بسعة 1 تيرابايت في العالم، وهي بطاقة Lexar PLAY PRO microSDXC Express.

الخدمة: تدرك Lexar أن التخزين هو أكثر من مجرد عتاد؛ فهو حل متكامل وموثوق. ومن خلال أدوات مثل تطبيق Lexar App والدعم الشامل، تساعد Lexar المستهلكين على حماية الأعمال والذكريات الأكثر أهمية وإدارتها وحفظها.

ريادة المنتجات: حلول التخزين الرائدة في معرض CES 2026

تنعكس ركائز الريادة القائمة على القيم لدى Lexar في المنتجات الرائدة المعروضة في معرض CES 2026، وهي حلول تم تحسينها باستمرار اعتمادًا على رؤى المستخدمين وسيناريوهات الاستخدام المتطورة، وبُنيت على خبرة Lexar الهندسية الطويلة.

تشمل المنتجات المميّزة:

بطاقة ذاكرة Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I ، وهي أسرع بطاقة microSD UHS-I بسعة 2 تيرابايت في العالم ، توفّر سرعة قراءة تصل إلى 255MB/s وسرعة كتابة تصل إلى 180MB/s مع تسجيل فيديو بدقة 4K60P ومتانة معززة، ما يجعلها مثالية لمستخدمي الطائرات بدون طيار (الدرون) وكاميرات الحركة والمبدعين في الأماكن الخارجية.

محرك الأقراص المحمول Lexar Air Portable SSD من نوع SSD هو حل تخزين أنيق وخفيف الوزن للغاية يزن 0.6 أونصة فقط، ويتمتع بخاصية النسخ الاحتياطي التلقائي عبر تطبيق Lexar App . وقد صُمم هذا المحرك للمبدعين ومستخدمي الهواتف المحمولة الذين يحتاجون إلى تخزين سريع وسلس أينما ذهبوا.

Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD بسرعات قراءة تصل إلى 7400MB/s وسرعات كتابة تصل إلى 6500MB/s ، مخصص للألعاب وإنشاء المحتوى وسير العمل عالي الأداء.

محرك الأقراص المحمول Lexar TouchLock Portable SSD ، وهو قرص SSD محمول مزوّد بتشفير مزدوج عبر تقنية NFC ، يتميز بمصادقة NFC وتشفير للأجهزة بمعيار 128-bit AES . وباستخدام الهاتف الذكي كمفتاح، يمكن للمستخدمين النقر لفك قفل مناطق التخزين الآمنة في محرك أقراص مغناطيسي نحيف يوفّر نسخًا احتياطيًا تلقائيًا للصور.

تُعزّز هذه الحلول معًا ريادة Lexar في تقديم تخزين عالي الموثوقية وعالي الأداء عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات العمل، تمتد من التقاط محتوى الحركة إلى الألعاب عالية السرعة، وصولًا إلى الإبداع اليومي عبر الأجهزة المحمولة.

الريادة التكنولوجية: تقديم منصة Lexar AI Storage Core للتخزين بالذكاء الاصطناعي

مع تسارع الذكاء الاصطناعي من السحابة إلى الحافة، تفرض أجهزة الجيل القادم، من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الألعاب إلى أدوات التصوير والمعدات المستقلة والروبوتات، متطلبات غير مسبوقة على التخزين. تتطلب أعباء العمل هذه أداءً مستدامًا أعلى وموثوقية أقوى للعمليات والمهام الحرجة ومرونة أكبر لسير عمل الذكاء الاصطناعي المتنقل والموزّع.

ولمعالجة هذا التحول، تقدّم Lexar منصة التخزين الجديدة Lexar AI Storage Core، وهي أساس تخزين مبتكر مبني على ثلاث ركائز: الأداء والموثوقية والمرونة، بما يمثّل بداية عصر تخزين الذكاء الاصطناعي على مستوى المستهلك.

واسترشادًا بهذا الإطار، ستقدّم Lexar ثلاثة منتجات تخزين مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي:

قرص SSD مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، مصمم لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء.

وحدة تخزين مخصصة للذكاء الاصطناعي ، ومع اعتماد المزيد من أجهزة الكمبيوتر من الجيل القادم لواجهات توسعة مدمجة، ستسمح هذه الوحدة للمستخدمين بتوسيع التخزين فورًا بمجرد توصيل الجهاز لزيادة السعة.

بطاقة مخصصة للذكاء الاصطناعي ، موجهة لتصوير الذكاء الاصطناعي بدقة 8K ودمج المستشعرات وتحليلات الحافة في الوقت الفعلي.

تمثل اتجاهات المنتجات الأولية هذه المرحلة الرائدة لمنصة Lexar AI Storage Core، وستواصل Lexar توسيع هذه المنصة عبر ألعاب الذكاء الاصطناعي وتصوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية وأنظمة السيارات من الجيل القادم.

ريادة العلامة التجارية: شراكة عالمية مبنية على القيم المشتركة

تمتد هذه الرؤية المستقبلية أيضًا إلى الشراكة العالمية لشركة Lexar مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بصفتها شريك التخزين العالمي للفريق. إنها شراكة ترتكز على قيم مشتركة تتمثل في القيادة والاحترافية والتأثير العالمي. ويتماشى إرث الفريق البطل مع ثلاثة عقود من دفع Lexar لحدود الصناعة وتقديم حلول تخزين موثوقة وعالية الأداء.

للاحتفال بهذه الشراكة، ستقدّم Lexar إصدارات ذات علامة تجارية مشتركة مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم من محرك الأقراص المحمول Lexar Air Portable SSD ومحرك الأقراص المحمول Lexar SL500 Portable SSD في النصف الأول من عام 2026، وهي منتجات تم تطويرها لمساعدة المشجعين والمبدعين والمحترفين على التقاط اللحظات التي تهمهم وحفظها. تُلهم كلتا العلامتين التجاريتين الجماهير العالمية: إحداهما من خلال قدرة كرة القدم على توحيد الناس عبر الثقافات، والأخرى من خلال التكنولوجيا التي تمكّن المبدعين واللاعبين والمحترفين في جميع أنحاء العالم.

يمكن للزوار استكشاف التشكيلة الكاملة لمنتجات Lexar في معرض CES، الجناح رقم 20234#، القاعة المركزية، مركز مؤتمرات لاس فيجاس، في الفترة من 6 إلى 9 يناير 2026.

نبذة عن Lexar

تأسست Lexar في كاليفورنيا عام 1996، ومنذ ذلك الحين وعلى مدى 30 عامًا ظلت علامة تجارية عالمية موثوقة في حلول الذاكرة عالية الأداء. وتدير الشركة اليوم أكثر من 100,000 قناة مبيعات عبر ست قارات، وتخدم أكثر من 100 مليون مستخدم في أكثر من 70 دولة. وتضم محفظة Lexar الحائزة على جوائز بطاقات الذاكرة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) وذواكر DRAM وحلول التخزين المحمول، ما يواصل تمكين المبدعين والمحترفين والمستخدمين اليوميين حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة lexar.com ومتابعتنا على إنستغرام، الفيسبوك،X ، يوتيوب ولينكدإن.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2852310/Lexar.jpg