LG STYLER™ يوفر العناية الذكية والمتطورة بالملابس لكل منزل في الإمارات

نظام العناية بالملابس الذي يعمل بالبخار يوفر حلولاً مصممة خصيصاً للموظفين والعائلات ومختلف الأشخاص مع تحكم مدمج بالرطوبة يناسب مناخ المنطقة

ملخص الأخبار

تقنية Dual TrueSteam™ في جهاز LG Styler تزيل الروائح والتجاعيد والمواد المسببة للحساسية دون الحاجة إلى غسل الملابس، مع تعديل شدة التنظيف حسب نوع الملابس.

صُمم هذا الجهاز لتلبية الاحتياجات المنزلية المتعددة مثل كيّ الملابس الرسمية وتعقيم الملابس الرياضية والعناية اللطيفة بالأقمشة الناعمة وإزالة المواد المسببة للحساسية من غسيل الملابس العائلية.

يعمل جهاز LG Styler™ أيضاً كمزيل للرطوبة في الغرفة، حيث يزيل ما يصل إلى 10 لترات من الرطوبة من الهواء يومياً.

يتوفر جهاز LG Styler™ في الإمارات عبر الموقع الإلكتروني lg.com/ae ولدى المتاجر المعتمدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) جهازLG Styler™ في الإمارات، وهو نظام متعدد الاستخدامات للعناية بالملابس يعتمد على البخار ومصمم خصيصاً ليناسب نمط الحياة العصرية. وتزداد متطلبات العناية بالملابس مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف، لذلك صُمم جهاز LG Styler™ خصيصاً لتلبية هذه المتطلبات، حيث يُلبي مجموعة واسعة من احتياجات العناية بالملابس، بدءاً من ملابس العمل الرسمية والملابس الرياضية، وصولاً إلى الأقمشة الناعمة والزيّ المدرسي للأطفال، وذلك دون استخدام المنظفات أو المواد الكيميائية.

ملابس العمل الاحترافية

LG STYLER™ BRINGS SMARTER GARMENT CARE TO EVERY HOUSEHOLD IN THE UAE

صُممت مكواةEZ Fit PantsPress™ خصيصاً للسراويل الرسمية والملابس المصممة حسب الطلب، حيث تُوفر ثنيات أكثر حدة وتساعد على منع ظهور خطوط التجاعيد المزدوجة أو الدائرية الناتجة عن الكي التقليدي. كما يحتوي الجهاز على مقبض البخارHandy Steamer™ المدمج في الباب والقابل للفصل للاستخدام الموضعي، وهو مصمم خصيصاً لأطواق القمصان وأكمامها وغيرها من احتياجات الكوي الدقيقة، مما يُغني عن الحاجة إلى مكواة منفصلة أو جهاز بخار يدوي.

الملابس الرياضية

تقضي تقنية TrueSteam™ المزدوجة على 99.9% من مسببات الحساسية والبكتيريا الشائعة في كل دورة غسيل، مما يعالج مشكلة الروائح الكريهة وتراكم البكتيريا في الملابس الرياضية دون الحاجة إلى غسلها. ويستخدم نظام التعليق المتحرك Dynamic MovingHanger™ حركة دائرية وانحناءً مدمجين لتحريك الملابس خلال دورة التنظيف ويتكيف مع نوع القماش لتحسين تقليل التجاعيد وإزالة الغبار والروائح الكريهة مقارنةً بأنظمة التعليق الثابتة.

الملابس الراقية والأقمشة الناعمة

تُعدِّل تقنية Dual TrueSteam™ كمية البخار وكثافته وفقاً لنوع الملابس، حيث توفر قوة كاملة للقطع ذات التصاميم الهندسية كالسترات والسراويل، وإعداداً أكثر لطفاً للأقمشة الناعمة كالحرير والكشمير. وصُمِّمت هذه التقنية لإطالة عمر الملابس الرسمية وملابس المناسبات، مع تقليل الحاجة إلى الغسيل المتكرر أو التنظيف الجاف.

مثالية للعناية بملابس الأسرة والأطفال

تعمل تقنية Dual TrueSteam™ على إزالة الروائح والتجاعيد والمواد المسببة للحساسية من الزيّ المدرسي للأطفال والملابس العائلية العامة خلال دورة واحدة، مما يقلل من تكرار عمليات الغسيل الكاملة المطلوبة ويوفر عمراً أطول للملابس.

التحكم بالرطوبة

يحافظ نظام AutoFresh على انتعاش الملابس ويتحكم بالرطوبة بعد كل استخدام. كما يعمل الجهاز كمزيل للرطوبة في الغرفة، حيث يزيل ما يصل إلى 10 لترات من الرطوبة يومياً من الهواء المحيط دون فتح الباب، مما يُلبي احتياجات الأسر في دولة الإمارات. وتعمل مضخة الحرارة العاكسة المزدوجةDual Inverter HeatPump™ على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الإجمالية للنظام وتقليل أوقات دورات التشغيل.

السعة والتصميم

يتسع جهازLG Styler™ لخمس قطع ملابس كحد أقصى في الدورة الواحدة، ويتميز بتصميم خارجي عاكس وشاشة لمس LCD لتحديد خيارات العناية بالأقمشة. ويتصل بتطبيق LG ThinQ، مما يتيح مراقبة وإدارة دورة الغسيل عن بُعد.

يتوفر جهازLG Styler™ لدى متاجر التجزئة المادية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أو عبر الإنترنت. لمعرفة المزيد عن LG Styler™ ، تفضلوا بزيارة: https://www.lg.com/ae/washing-machines/lg-lsc5gmr80h.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.