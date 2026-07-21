استمتعوا بالانتعاش والبرودة والكفاءة المعززة هذا الصيف مع حلول إل جي المنزلية المتطورة

العرض الصيفي للعملاء يُتيح فرصة استكشاف مجموعة حلول إل جي المنزلية المصممة لتعزيز الراحة والانتعاش والكفاءة اليومية خلال أشهر الصيف الحارّة

ملخص الأخبار

• أطلقت إل جي إلكترونيكس حملتها الترويجية الصيفية لحلول المنزل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والتي تستمر حتى 8 أغسطس 2026.

• تسلط الحملة الضوء على مجموعة الحلول المنزلية الشاملة من "إل جي" والتي تتضمن ابتكارات رائدة مثل ثلاجات LG InstaView™ وغسالة LG WashTower™ وجهاز العناية بالغسيل LG Styler™، بالإضافة إلى أجهزة التبريد والغسيل والمطبخ المصممة لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

• مع ازدياد متطلبات المنازل خلال فصل الصيف، تساعد تقنيات "إل جي" العملاء في الحفاظ على نضارة الطعام وتبسيط أعمال المنزل وتوفير روتين يومي أكثر كفاءة.

• يستطيع العملاء استكشاف مجموعة الحلول المنزلية الكاملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة "إل جي".

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- يغيّر فصل الصيف إيقاع الحياة اليومية في منازل الإمارات العربية المتحدة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، تعمل الثلاجات بجهد أكبر للحفاظ على الطعام طازجاً وتصبح أحمال الغسيل أكثر تكراراً وتعتمد الأسر بشكل متزايد على الأجهزة التي يمكنها مواكبة الروتين الموسمي المزدحم مع الحفاظ على الراحة والكفاءة.

Stay Cool, Fresh and Efficient This Summer with LG’s Home Solutions

وإدراكاً منها لهذه الاحتياجات المنزلية المتغيرة، تواصل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) تطوير الحلول المنزلية المصممة خصيصاً لتسهيل مهام الحياة اليومية. وتساعد مجموعة "إل جي" العملاء على إدارة المتطلبات الموسمية مع تقديم أداء موثوق في جميع أنحاء المنزل، من خلال الجمع بين التقنيات الذكية والتصميم المدروس.

وأطلقت "إل جي" بمناسبة قدوم موسم الصيف عرضها الترويجي الصيفي للحلول المنزلية والذي يستمر حتى 8 أغسطس، مما يمنح العملاء في جميع أنحاء الإمارات فرصة لاستكشاف أحدث ابتكارات العلامة التجارية عبر مجموعة حلولها المنزلية الكاملة.

صممت لتلبية متطلبات الحياة اليومية

بدلاً من التركيز على جهاز واحد، صممت حلول "إل جي" المنزلية للعمل في كافة أنحاء المنزل. وتشمل المجموعة ثلاجات LG InstaView التي تساعد في الحفاظ على نضارة الطعام خلال الأشهر الحارة وحلول غسيل الملابس LG WashTower التي تبسط العناية بالملابس للأسر المزدحمة وجهاز LG Styler الذي يوفر العناية المريحة بالملابس بين أحمال الغسيل. وتضم المجموعة أيضاً غسالات أطباق وأفران ميكروويف ومكانس كهربائية وأدوات مطبخ مدمجة مصممة لتبسيط المهام الروتينية اليومية.

تجمع "إل جي" في سلسلة أجهزتها المتطورة بين التقنيات المتقدمة والتصميم الذي يركز على تلبية احتياجات المستخدم لتقديم أداء يمكن الاعتماد عليه ووظائف سهلة واتصال سلس من خلال منظومة LG ThinQ الشاملة في المنتجات المتوافقة. وتواصل "إل جي" تطوير الحلول التي توفر منازل أكثر راحةً وكفاءةً واتصالاً، بدءاً من الابتكار الذي يركز على نضارة مكونات ثلاجات LG InstaView وحتى العناية الذكية بالغسيل التي تقدمها غسالة LG WashTower وراحة العناية اليومية بالملابس التي يوفرها جهاز LG Styler.

توفير الدعم اللازم لأداء المهام اليومية في الصيف

تختلف متطلبات كل فصل، ويولي الصيف أهمية خاصة للأجهزة المنزلية التي يمكن للعائلات الاعتماد عليها يومياً. وصُممت حلول "إل جي" المنزلية لدعم العملاء طوال فصل الصيف وما بعده، بدءاً من حفظ المواد الغذائية وإعداد وجبات الطعام العائلية إلى إدارة الأعمال المنزلية بكفاءة أكبر.

يتوفر العرض الصيفي للحلول المنزلية من "إل جي" في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة حتى 8 أغسطس 2026. لاستكشاف مجموعة الحلول المنزلية الكاملة، تفضلوا بزيارة: https://www.lg.com/ae/appliances.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.