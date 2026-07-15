إل جي إلكترونيكس تعزز قدراتها العالمية في مجال التركيب والصيانة من خلال توسيع أكاديمية حلول التدفئة والتهوية والتكييف

الشركة تعمل على تقوية الخبرات التقنية والبنية التحتية للخدمات في الأسواق الرئيسية من خلال شبكة متنامية من أكاديميات حلول التدفئة والتهوية والتكييف المخصصة

ملخص الأخبار

توسّع شركة إل جي إلكترونيكس شبكة أكاديمية حلول التدفئة والتهوية والتكييف لديها لتعزيز قدراتها في مجال التركيب والخدمة بما يتماشى مع استراتيجيتها للجنوب العالمي.

تعد أكاديمية "إل جي" لحلول التدفئة والتهوية والتكييف في الشرق الأوسط وإفريقيا واحدة من أكبر مرافق التدريب والاختبار في مجال التدفئة والتهوية والتكييف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث توفر برامج التدريب التقني والشهادات ومناطق تجربة العملاء المميزة.

تساعد الأكاديمية على تطوير المواهب المستقبلية في مجال حلول التدفئة والتهوية والتكييف وتعزيز الخبرة التقنية في جميع أنحاء المنطقة، من خلال الشراكات الصناعية والتعاون مع جامعات الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- توسّع شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) شبكة أكاديمياتها المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف بهدف تعزيز قدراتها في مجال التركيب والصيانة لأعمالها العالمية في هذا القطاع. وافتتحت الشركة مرافق جديدة ونقلت مرافق قائمة في أسواق رئيسية منها آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم في تطوير الخبرات المحلية في مجال التدفئة والتهوية والتكييف ودعم تقديم خدمات متسقة في مختلف البلدان، وذلك في إطار استراتيجيتها العالمية لمنطقة الجنوب.

LG ELECTRONICS BOOSTS GLOBAL INSTALLATION AND SERVICE CAPABILITIES WITH HVAC ACADEMY EXPANSION

وكجزء من هذا التوسع العالمي، تعمل أكاديمية "إل جي" في الشرق الأوسط وإفريقيا كواحدة من أكبر مرافق التدريب والاختبار في مجال التدفئة والتهوية والتكييف بالمنطقة، مما يعكس التزام "إل جي" بتعزيز الخبرة التقنية وتحسين خدمة العملاء ودعم التطوير المستمر لقطاع التدفئة والتهوية والتكييف في المنطقة.

يقع مركز "إل جي" الشرق الأوسط وإفريقيا في الإمارات العربية المتحدة، ويُعد مركزاً إقليمياً للتعليم التقني والتجربة العملية للمنتجات والتفاعل مع العملاء، حيث يدعم الشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. كما يضم المركز مناطق مخصصة لتجربة العملاء، تعرض أحدث حلول "إل جي" في مجال التدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة تنقية الهواء وتقنيات التهوية (ERV DX) وغيرها من المنتجات المبتكرة، مما يتيح للعملاء والشركاء تجربة تقنيات "إل جي" المتطورة بشكل مباشر إلى جانب تلقي التدريب التقني العملي.

إضافةً إلى العروض التوضيحية للمنتجات، تقدم أكاديمية إل جي لحلول التدفئة والتهوية والتكييف في الشرق الأوسط وإفريقيا برامج تدريب تقنية قائمة على الشهادات للمقاولين ومحترفي إدارة المرافق ومهندسي الخدمة. وتغطي هذه البرامج العملية التركيب والتشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتزود المتخصصين في القطاع بالخبرة اللازمة لضمان أداء موثوق للنظام وتحسين جودة الخدمة ودعم العملاء طوال دورة حياة حلول التدفئة والتهوية والتكييف من "إل جي".

تتعاون "إل جي" في إطار التزامها بتطوير المواهب المستقبلية في هذا القطاع، مع جامعات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتقديم برامج دراسية في مجال التدفئة والتهوية والتكييف لطلاب الهندسة في السنوات النهائية. وتُسهم هذه المبادرات في إعداد الجيل القادم من المهندسين ودعم النمو طويل الأجل لقطاع التدفئة والتهوية والتكييف في المنطقة من خلال الجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية في هذا المجال.

تدير "إل جي" ما يقارب 70 أكاديمية لحلول التدفئة والتهوية والتكييف في أكثر من 40 دولة، مع وجود أكاديميات إقليمية مسؤولة عن تطوير المحتوى التدريبي المحلي وتدريب المدربين للأسواق المجاورة. وتوفر هذه الأكاديميات مجتمعةً تعليماً تقنياً أساسياً للعملاء والموزعين والمختصين في هذا القطاع، مما يُسهم في تعزيز القدرات المحلية مع ضمان معايير خدمة متسقة عالمياً.

قال يونغ جون (مايكل) بارك، نائب رئيس قسم حلول الطاقة في إل جي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "يُعدّ تطوير قدرات المختصين التقنيين ذوي المهارات العالية أمراً ضرورياً لتقديم حلول موثوقة وفعالة ومستدامة، خصوصاً مع استمرار تطور صناعة التدفئة والتهوية والتكييف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعكس أكاديمية إل جي لحلول التدفئة والتهوية والتكييف في الشرق الأوسط وإفريقيا التزامنا بالاستثمار في المواهب المحلية وتعزيز التميز في الخدمة وتزويد شركائنا بالخبرة اللازمة لدعم العملاء طوال دورة الحياة الكاملة لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف لديهم. ونهدف من خلال التدريب المستمر وتبادل المعرفة إلى المساهمة في تعزيز نمو منظومة شاملة وأقوى وأكثر قدرة للتدفئة والتهوية والتكييف في جميع أنحاء المنطقة".

نبذة عن شركة إل جي للحلول البيئية

تقدم شركة إل جي للحلول البيئية (ES) حلول التكييف المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات والمناخات، وتلك التي توفر أداءً استثنائياً للتدفئة والتهوية والتكييف للمباني في جميع أنحاء العالم. وبالاستفادة من خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقطاع، نعمل على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن حلول التدفئة والتهوية والتكييف الرقمية والصديقة للبيئة. وباعتبارنا الشريك المثالي لكم، نحن على أتم اسعداد لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتكم اليومية وتوفير الدعم المستمر لعملكم. وبالإضافة إلى حلول التدفئة والتهوية والتكييف، فإن شركة إل جي للحلول البيئية مسؤولة أيضاً عن أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة "إل جي" بهدف دفع نمو أعمال الشركات الصديقة للبيئة في قطاع التكنولوجيا، وهو مجال نمو مستقبلي رئيسي لشركة "إل جي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/business/hvac وwww.LG.com/b2b.