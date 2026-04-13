LG webOS وWATCH IT توسّعان شراكتهما مع مجموعة متنوعة وغنية من المحتوى العربي

WATCH IT المنصة الرائدة في مجال البث المباشر تُضيف 8 قنوات عربية جديدة إلى LG Channels وتُوسّع نطاق توفر التطبيق في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع عرض اشتراك مجاني حصري لمدة 6 أشهر

دبي, 13 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن توسيعٍ كبيرٍ لشراكتها الاستراتيجية مع WATCH IT، المنصة الرائدة في المنطقة للبث المباشر باللغة العربية. ويُضيف هذا التعاون المُعزز ثماني قنوات عربية جديدة إلى خدمة LG Channels في الإمارات العربية المتحدة، كما يُوفر التعاون تطبيق WATCH IT على شاشات LG webOS الرئيسية في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق والأردن، مما يُعزز حضور المنصة في المنطقة.

LG webOS and WATCH IT EXPAND PARTNERSHIP WITH DIVERSIFIED ARABIC CONTENT PORTFOLIO

لاحظت "إل جي" منذ تأسيس شراكتها الأولى مع WATCH IT في مصر، الطلب المتزايد على المحتوى العربي المتميز بين مستخدمي التلفزيونات الذكية. وتوفر LG Channels من خلال هذا التعاون الاستراتيجي الموسع الآن وصولاً مجانياً إلى المحتوى الترفيهي العربي عالي الجودة المدعوم بمكتبة محتوى WATCH IT الغنية، بينما يوفر تطبيق WATCH IT المخصص تجارب بث شاملة في أربع أسواق جديدة بالمنطقة. ويمكن لمستخدمي تلفزيونات "إل جي" الوصول بسهولة إلى كلا العرضين مباشرةً من الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل LG webOS.

ويعكس ضمّ القنوات العربية الإضافية إلى منصة LG Channels التزام كل من "إل جي" وWATCH IT بتقديم محتوى محليّ مُختار بعناية وملائم ثقافياً. ويتيح هذا التكامل الوصول السلس إلى المسلسلات العربية المتنوعة، بدءاً من الدراما إلى البرامج الترفيهية، وكلها متاحة للمشاهدين في الإمارات العربية المتحدة. ويعزز هذا التوسع محفظة شراكات المحتوى الإقليمي المتنامية لـ LG Channels على مستوى العالم.

يُمكن دمج تطبيق WATCH IT مستخدمي نظام التشغيل LG webOS من الاستفادة من إمكانيات البث المتقدمة التي تشمل عرض المحتوى عالي الدقة وتقنية البث التكيّفي ودعم لغات متعددة مع خيارات واجهة باللغتين العربية والإنجليزية. ويستفيد التطبيق من البنية التحتية القوية لمنصة LG webOS لتقديم توصيات محتوى مُخصصة تتناسب مع تفضيلات المشاهدة الإقليمية والاهتمامات الثقافية.

واحتفالاً بتوسيع هذه الشراكة، تُقدّم "إل جي" وWATCH IT اشتراكاً مجانياً حصرياً لمدة ستة أشهر في تطبيق WATCH IT للمستخدمين المؤهلين. ويسري هذا العرض لفترة محدودة على طرازات مختارة من تلفزيونات "إل جي" حتى نهاية شهر أبريل، مما يمنح المشتركين الجدد وصولاً شاملاً إلى مكتبة المحتوى المميز لتطبيق WATCH IT خلال فترة العرض.

قال فيل جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع WATCH IT، حيث تقود هذه الشركة توسعاً غير مسبوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتفتح آفاقاً جديدة ضمن منظومة webOS لدينا". ويُجسّد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتقديم محتوى ترفيهي بمعايير عالمية يتميز بالأصالة الثقافية ويُلامس قلوب جمهور الشرق الأوسط. وسنعيد من خلال هذا التوسع معاً تعريف مفهوم البث المتميز في هذه المنطقة الحيوية".

من جانبها قالت نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT: "تمثل هذه الشراكة الموسعة مع إل جي لحظة محورية في مهمتنا لجلب الروايات العربية الأصيلة إلى كل منزل في الشرق الأوسط. ونقدم من خلال دمج WATCH IT بشكل أعمق في نظام تشغيل LG webOS والتوسع في أربع أسواق جديدة، المحتوى الجديد ونحافظ على تراثنا الثقافي ونحتفي به، بينما نتبنى مستقبل تقنيات الترفيه المتميزة والمتطورة".

يواصل نظام التشغيل LG webOS تحسين تجارب المشاهدة من خلال الشراكات الاستراتيجية في مجال المحتوى وابتكارات المنصة، مما يساعد المشاهدين على اكتشاف المحتوى المُختار بعناية ويعكس تفضيلاتهم الثقافية واهتماماتهم الترفيهية والاستمتاع بها. تفضلوا بمتابعة غرفة أخبار "إل جي" للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

webOS نبذة عن منصة

تعمل منصة webOS على تشغيل أجهزة تلفاز إل جي منذ أكثر من عقد، وقد حازت على إشادة واسعة بفضل واجهتها سهلة الاستخدام التي تتيح تنقلاً سلساً وتجربة مشاهدة قابلة للتخصيص بسهولة. ومع منظومة متنامية من الشركاء العالميين، تواصل منصة webOS دعم مسيرة نمو إل جي المستقبلية عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وتجارب الاستخدام خارج المنزل.

نبذة عن LG Channels

هي خدمة البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST) العالمية الحصرية من "إل جي"، والتي تقدم محتوىً مميز مباشر وعند الطلب من مختلف الأنواع في 36 دولة. وتتوفر LG Channels على الأجهزة التي تعمل بنظام LG webOS، وتشمل التلفزيونات الذكية والشاشات وأنظمة السيارات، مما يوفر تجربة ترفيهية سلسة ومتنوعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

