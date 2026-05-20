إل جي تلتزم بأهداف الإمارات العربية المتحدة في ترشيد استهلاك الطاقة عبر حلول التبريد الفعالة والمتطورة

دبي, 20 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- تسير الإمارات بخطى طموحة نحو مستقبل مستدام مع إطلاق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، ضامنةً دور كل قطاع في ترشيد استهلاك الطاقة. وإدراكاً منها للأهمية البالغة للتبريد الفعال في المنطقة، تدعم إل جي إلكترونيكس هذا المسعى من خلال حلولها المتطورة للتكييف. وصُممت تقنيات "إل جي" المبتكرة لتوفير التبريد القوي والراحة الفائقة مع خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير، مما يدعم أهداف الدولة البيئية الطموحة بشكل مباشر.

تقنية متطورة لمستقبل أكثر استدامةً

LG Aligns with UAE’s Energy Conservation Goals, Championing Efficient Cooling Solutions

يُعدّ الضاغط العاكس المزدوج المبتكر جوهر مجموعة مكيفات "إل جي" الموفرة للطاقة. وتمثل هذه التقنية نقلة نوعية مقارنةً بأجهزة التكييف التقليدية التي تعمل بنظام تشغيل وإيقاف بسيط يستهلك كميات كبيرة من الطاقة. في المقابل، يقوم الضاغط العاكس المزدوج بضبط سرعته باستمرار للحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة بأقل قدر من التقلبات. ويوفر هذا التشغيل الذكي بيئة أكثر استقراراً وراحة ويمنع فقدان كميات كبيرة من الطاقة من خلال التخلص من دورات الطاقة غير الضرورية.

صُممت هذه التقنية خصيصاً لتناسب مناخ الخليج القاسي، حيث توفر تبريداً أسرع بنسبة تصل إلى 60% من الطرازات التقليدية، مع تشغيل هادئ بشكل ملحوظ. وتُعدّ هذه التقنية الحل الأمثل لتحقيق الراحة والكفاءة معاً بفضل متانتها وأدائها الموثوق حتى في أعلى درجات الحرارة المحيطة.

تبريد ذكي لحياة مستدامة

تُمكّن "إل جي" أصحاب المنازل من القيام بدور فعّال في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال منصة الاتصال الذكية LG ThinQ. ويحوّل هذا التطبيق مكيفات "إل جي" إلى أجهزة ذكية يمكن مراقبتها والتحكم بها من أي مكان عبر الهاتف الذكي، مما يجعل إدارة الطاقة جزءاً أساسياً من نمط الحياة المتصل.

يستطيع المستخدمون بفضل تقنية ThinQ ضبط الإعدادات عن بُعد وجدولة العمليات، والأهم من ذلك، مراقبة استهلاكهم للطاقة في الوقت الفعلي. وتُشجع هذه الرؤية الشاملة على استخدام أكثر وعياً للطاقة، وتُمكّن أصحاب المنازل من الاستفادة من مزايا متطورة مثل التحكم النشط في الطاقة لتحسين التبريد وتقليل استهلاك الطاقة عند الحاجة. تُسهّل "إل جي" الحياة المستدامة وتجعلها في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى من خلال وضع أدوات إدارة الطاقة المتطورة بين يدي المستخدم مباشرةً.

راحة ورفاهية لا مثيل لهما

لا يأتي التزام "إل جي" بالاستدامة على حساب الراحة، ففلسفة العلامة التجارية "الحياة جيدة" تتجسد في حلول تعزز الرفاهية دون أي تنازلات. والكفاءة نفسها التي توفر الطاقة تمنح تجربة تبريد فائقة توفر راحة سريعة من الحرارة الشديدة مع الحفاظ على جو داخلي هادئ ومريح. علاوةً على ذلك، تتميز العديد من مكيفات "إل جي" بأنظمة فلترة متطورة تساعد على تقليل مسببات الحساسية المحمولة جواً، مما يسهم بتوفير بيئة منزلية صحية.

لا يستثمر العملاء عبر اختيار حلول التبريد المتطورة من "إل جي" بجهاز منزلي فحسب، بل يتبنون نمط حياة أكثر ذكاءً ويصبحون مشاركين فاعلين في مسيرة دولة الإمارات الرامية لبناء مستقبل مستدام. لاستكشاف المجموعة الكاملة من مكيفات "إل جي" الذكية والموفرة للطاقة، تفضلوا بزيارة https://www.lg.com/ae/tropical-split-air-conditioners.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2984206/LG_UAE_Energy_Conservation_Goals.jpg