إل جي تسلط الضوء على مجموعة شاملة من الشاشات المصممة خصيصاً لبيئات العمل الحديثة

من التصاميم المريحة إلى الاتصال السلس والمزايا المتخصصة، صُممت مجموعة شاشات الشركات من "إل جي" لتعزيز الإنتاجية والموثوقية والأمن للشركات

عرضت "إل جي" مجموعتها من الشاشات المتطورة والتي تتميز بخصائص حصرية للشركات، مثل الضمانات المتقدمة ومفاتيح KVM المدمجة وإمكانية التوصيل المتسلسل، وهي مزايا غير متوفرة في الشاشات الاستهلاكية.

تشمل هذه المجموعة الواسعة شاشات UltraFine للدقة الإبداعية الفائقة وشاشات UltraWide لأداء المهام المتعددة بكفاءة عالية وشاشات BA-series المتخصصة بتطبيقات الشركات واسعة النطاق والآمنة.

تُسهم شاشات "إل جي" في دعم بيئات العمل الحديثة في القطاعات الحكومية والمالية والرعاية الصحية، من خلال توفير الإنتاجية المُحسّنة والراحة المثالية والاتصال السلس.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

تطورت شاشة الحاسوب في بيئة الأعمال سريعة التقدم اليوم من مجرد ملحق بسيط إلى عنصر أساسي لتعزيز الإنتاجية. وإدراكاً منها لاحتياجات المحترفين التي تتجاوز بكثير إمكانيات الشاشات الاستهلاكية العادية، تُسلط "إل جي" إلكترونيكس الضوء على مجموعتها الشاملة من شاشات الشركات. وصُممت مجموعتها خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الحكومية والمالية والصحية والشركات، حيث توفر مزايا متخصصة واتصالاً مُحسّناً وموثوقية طويلة الأمد، مما يُعزز قدرات القوى العاملة الحديثة.

Beyond the Desktop: LG Highlights Comprehensive Monitor Portfolio Engineered for the Modern Workplace

الميزة الاحترافية: أكثر من مجرد شاشة

على عكس الشاشات الاستهلاكية، صُممت مجموعة شاشات "إل جي" المخصصة للشركات لحل تحديات بيئة العمل وتبسيط العمليات. ويرتكز جوهر هذه المجموعة على توفير مساحات عمل فعّالة ومنظمة ومريحة. وتعمل العديد من الطرازات كمحطات إرساء متكاملة ومزودة بحل كابل USB من النوع C أحادي ينقل الفيديو والبيانات، بالإضافة إلى قدرة 90 واط لشحن الحاسوب المحمول في الوقت نفسه.

تُسهّل مزايا مثل منفذ DisplayPort Out عملية التوصيل المتسلسل في البيئات التي تتطلب إعدادات متعددة الشاشات، مما يسمح بتوصيل شاشات متعددة عبر كابل واحد من الحاسوب. علاوةً على ذلك، يتيح مفتاح KVM المدمج في بعض الطرازات للمحترفين التحكم بحاسوبين مختلفين باستخدام لوحة مفاتيح وفأرة واحدة، مع إمكانية التبديل السلس بين النظامين. وتأتي هذه الحلول المصممة خصيصاً للشركات مدعومة بطرازات حصرية للشركات وضمانات متخصصة، مما يضمن أداءً متفوقاً على المدى الطويل وراحة بال تامة.

مجموعة شاشات تناسب كل مهنة

لا تُعدّ مجموعة شاشات الشركات من "إل جي" حلاً واحداً يناسب الجميع، بل هي مجموعة متنوعة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المهنية المحددة:

للموظفين متعددي المهام (المالية والمكاتب الإدارية) : توفر سلسلة شاشات LG UltraWide نسبة عرض إلى ارتفاع واسعة تبلغ 21:9 أو 32:9، مما يغني عن استخدام شاشتين بشكل متكرر ويوفر شاشة واحدة سلسة. ويتيح ذلك للمحترفين عرض جداول البيانات الكبيرة والمستندات المتعددة وتدفقات البيانات المعقدة جنباً إلى جنب، مما يحسن كفاءة سير العمل بشكل ملحوظ.

للمحترفين في المجال الإبداعي (التصميم والإعلام) : توفر سلسلة شاشات LG UltraFine تفاصيل استثنائية ودقة ألوان فائقة، وهي متطلبات أساسية للعمل الإبداعي. وبفضل دقة تصل إلى 4K ونطاق ألوان واسع يغطي 98% من طيف DCI-P3 ، تضمن هذه الشاشات أن ما يُعرض عليها يبدو أقرب إلى الواقع، وهو أمر بالغ الأهمية لمحرري الفيديو ومصممي الجرافيك والمصورين.

للتطبيقات واسعة النطاق (القطاع الحكومي والرعاية الصحية) : توفر سلسلة BA المخصصة حلاً آمناً وموثوقاً لإدارة أساطيل الشركات والقطاع العام. وتُعطي هذه الشاشات الأولوية لراحة الموظفين من خلال حوامل مريحة توفر إمكانية تعديل الإمالة والارتفاع والدوران والمحور، بالإضافة إلى مزايا راحة العين المعتمدة من TÜV مثل خاصية منع الوميض ووضع القراءة.

أثبتت جدارتها في أصعب بيئات المنطقة

يتجلى التزام "إل جي" بقطاع الأعمال من خلال مكانتها الموثوقة لدى كبرى الشركات في منطقة الخليج. ونجحت "إل جي" لحلول الأعمال في نشر شاشاتها الاحترافية في جهات حكومية وخاصة رئيسية،تشمل شرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك رأس الخيمة، مما يثبت موثوقيتها وكفاءتها في العمليات الحيوية.

مجموعة شاشات "إل جي" الاحترافية جاهزة لمواجهة التحدي الذي يأتي مع استمرار تطور أماكن العمل، حيث تقدم تجربة مشاهدة مصممة خصيصاً ومنتجة وموثوقة لأي حاجة تجارية. لمعرفة المزيد عن مجموعة شاشات الشركات من إل جي, يرجى زيارة LG Business Information Technology | LG UAE.

