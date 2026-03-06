LGMG تُطلق العلامة التجارية العالمية للخدمات "ProCare" في معرض CONEXPO-CON/AGG 202

تؤسس منصة الخدمة العالمية الجديدة معايير أداء موحدة لتوصيل القطع، والدعم الميداني، وصيانة دورة الحياة

لاس فيغاس، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في 4 مارس، كشفت LGMG عن علامتها التجارية الجديدة للخدمات العالمية، "LGMG ProCare"، خلال معرض CONEXPO-CON/AGG 2026، موضحة نهجًا أكثر تنظيمًا وتركيزًا على الأداء لدعم ما بعد البيع.

يُوحد الإطلاق عمليات خدمات LGMG العالمية تحت إطار موحد مصمم لتوحيد معايير الأداء وتعزيز التنفيذ المحلي. وضعت قيادة الشركة قدرات الخدمة كعنصر تنافسي طويل الأمد إلى جانب أداء المعدات والابتكار المستمر في المنتجات.

LGMG Launches “ProCare” Global Service Brand.

توحد "LGMG ProCare" توريد قطع الغيار والدعم الفني وبرامج الصيانة وخدمات دورة الحياة لشركة LGMG ضمن هيكل عالمي منسق ومتكامل. يدعَم نموذج التشغيل هذا فِرق الخدمة المحلية، ومراكز توزيع القطع الإقليمية، والإدارة المعتمدة على السوق، مما يضمن قرب الخدمة من العملاء مع الحفاظ على معايير أداء متسقة على مستوى العالم.

ضمن منصة ProCare، وضعت LGMG أهداف خدمة محددة، تشمل توصيل أكثر من 90٪ من قطع الغيار خلال 48 ساعة، وتحقيق معدل حل الأعطال بنسبة تزيد عن 90٪ خلال 48 ساعة، وتغطية خدمة تتجاوز 80٪ ضمن دائرة نصف قطرها 200 كيلومتر في الأسواق الرئيسية. تم تصميم هذه المؤشرات لتحسين وقت تشغيل المعدات، وتقليل مخاطر التوقف، وتعزيز موثوقية الأسطول للمقاولين ومشغلي التأجير الذين يعملون في بيئات مواقع العمل الصعبة.

صرَّح الرئيس Simon Zhang قائلاً: "علاقتنا مع العملاء تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تسليم المعدات. يُعد الدعم التشغيلي طويل الأمد عبر دورة حياة المعدات أساسًا لبناء شراكات متينة". وأشار إلى أنه مع تزايد حدة المنافسة في قطاع آلات البناء، يلعب تقديم خدمة ما بعد البيع بشكلٍ منظم وسريع الاستجابة دورًا متزايد الأهمية في قرارات الشراء.

تبقى أمريكا الشمالية السوق الرئيسة لتوسيع نطاق خدمات LGMG. قامت الشركة بزيادة مخزون قطع الغيار الإقليمي، والكادر الفني، وقدرات الخدمة الميدانية لدعم قاعدة المعدات المثبتة المتنامية. سيستمر تطبيق إطار عمل ProCare في الانتشار عبر أسواق دولية إضافية مع توسع شبكات الخدمة الإقليمية.

تشمل منصة ProCare تشغيل المنتجات، وتدريب المشغلين، وبرامج الصيانة الوقائية، والتشخيص الميداني، ولوجستيات قطع الغيار، وخدمات إعادة التصنيع. من خلال الجمع بين معايير خدمة قابلة للقياس وسرعة الاستجابة الإقليمية، تهدف LGMG إلى تقديم دعم متسق عبر بيئات التشغيل وفئات العملاء المختلفة.

مع إطلاق ProCare، تعمل LGMG على رسم البنية التحتية للخدمات كركيزة أساسية في عملياتها العالمية، مما يعزز التزامها بدعم العملاء طوال دورة حياة المعدات بالكامل ويُسهم في تعزيز قيمة الأصول على المدى الطويل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول حل شركة LGMG في أمريكا الشمالية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.lgmg.com.cn/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2926877/LGMG_Launches__ProCare__Global_Service_Brand.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2925587/LGMG_Logo.jpg