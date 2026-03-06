LGMG lanza la marca de servicios globales "ProCare" en CONEXPO-CON/AGG 2026

La nueva plataforma de servicios globales establece puntos de referencia de rendimiento estandarizados para la entrega de piezas, la asistencia sobre el terreno y el mantenimiento del ciclo de vida

LAS VEGAS, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 4 de marzo, LGMG presentó su nueva marca de servicios globales, "LGMG ProCare", en CONEXPO-CON/AGG 2026, en la que se describe un enfoque más estructurado y orientado al rendimiento para la asistencia posventa.

LGMG lanza la marca de servicios globales "ProCare". (PRNewsfoto/LGMG)

El lanzamiento reúne las operaciones de servicio globales de LGMG en un marco unificado diseñado para estandarizar los parámetros de rendimiento y fortalecer la ejecución localizada. La dirección de la empresa posicionó la capacidad de servicio como un diferenciador competitivo a largo plazo, junto con el rendimiento de los equipos y la innovación continua de los productos.

"LGMG ProCare" unifica el suministro global de piezas, el soporte técnico, los programas de mantenimiento y los servicios del ciclo de vida de LGMG en una estructura global coordinada. El modelo operativo cuenta con el respaldo del personal de servicio localizado, centros regionales de distribución de piezas y una gestión basada en el mercado, lo que garantiza la proximidad a los clientes y mantiene unos estándares de rendimiento uniformes en todo el mundo.

En el marco de la plataforma ProCare, LGMG ha establecido unos objetivos de servicio definidos, entre los que se incluyen la entrega de más del 90 % de las piezas en un plazo de 48 horas, una tasa de resolución de averías superior al 90 % en un plazo de 48 horas y una cobertura de servicio superior al 80 % en un radio de 200 kilómetros en los mercados clave. Estas métricas están diseñadas para mejorar el tiempo de actividad de los equipos, reducir el riesgo de tiempo de inactividad y mejorar la confiabilidad de la flota para los contratistas y operadores de alquiler que trabajan en entornos de trabajo exigentes.

El presidente Simon Zhang declaró: "Nuestra relación con los clientes se extiende más allá de la entrega de equipos. El soporte operativo a largo plazo en todo el ciclo de vida del equipo es fundamental para establecer relaciones duraderas". Señaló que, a medida que se intensifica la competencia en el sector de la maquinaria de construcción, un servicio posventa estructurado y receptivo desempeña una función cada vez más decisiva en las decisiones de compra.

América del Norte sigue siendo un mercado prioritario para la expansión del servicio de LGMG. La empresa ha aumentado el inventario regional de piezas, el personal técnico y la capacidad de servicio de campo para dar soporte a su creciente base instalada. El marco de ProCare continuará extendiéndose a otros mercados internacionales a medida que se expandan las redes de servicios regionales.

La plataforma ProCare abarca la puesta en marcha de productos, la capacitación de operadores, los programas de mantenimiento preventivo, los diagnósticos de campo, la logística de piezas y los servicios de remanufactura. Al combinar estándares de servicio medibles con capacidad de respuesta regional, LGMG tiene como objetivo brindar un soporte constante en todos los entornos operativos y segmentos de clientes.

Con el lanzamiento de ProCare, LGMG formaliza la infraestructura de servicios como un pilar fundamental de sus operaciones globales, lo que refuerza su compromiso de apoyar a los clientes durante todo el ciclo de vida del equipo y mejorar el valor de los activos a largo plazo.

