A LGMG lança a marca de serviços globais "ProCare" na CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 4 de março, a LGMG apresentou sua nova marca de serviços globais, "LGMG ProCare", na CONEXPO-CON/AGG 2026, delineando uma abordagem mais estruturada e orientada para o desempenho no suporte pós-venda.

O lançamento reúne as operações globais de serviços da LGMG em uma estrutura unificada, projetada para padronizar os benchmarks de desempenho e, ao mesmo tempo, fortalecer a execução localizada. A liderança da empresa posicionou a capacidade de serviço como um diferencial competitivo de longo prazo, ao lado do desempenho dos equipamentos e a inovação contínua de produtos.

O "LGMG ProCare" unifica o fornecimento global de peças, o suporte técnico, os programas de manutenção e os serviços de ciclo de vida da LGMG sob uma estrutura global coordenada. O modelo operacional é apoiado por pessoal de serviço localizado, centros regionais de distribuição de peças e gestão baseada no mercado, garantindo proximidade com os clientes e mantendo padrões de desempenho consistentes em todo o mundo.

Sob a plataforma ProCare, a LGMG estabeleceu metas de serviço definidas, incluindo mais de 90% de entrega de peças em 48 horas, uma taxa de resolução de falhas de mais de 90% em 48 horas e mais de 80% de cobertura de serviço em um raio de 200 quilômetros nos principais mercados. Essas métricas foram projetadas para melhorar o tempo de atividade dos equipamentos, reduzir o risco de tempo de inatividade e aumentar a confiabilidade da frota para empreiteiros e operadores de aluguel que trabalham em ambientes de trabalho exigentes.

O presidente Simon Zhang declarou: "Nosso relacionamento com os clientes vai além da entrega de equipamentos. O suporte operacional de longo prazo em todo o ciclo de vida dos equipamentos é fundamental para a construção de parcerias duradouras." Ele observou que, à medida que a concorrência se intensifica no setor de máquinas de construção, um serviço pós-venda estruturado e ágil desempenha um papel cada vez mais decisivo nas decisões de compra.

A América do Norte continua sendo um mercado prioritário para a expansão dos serviços da LGMG. A empresa aumentou o estoque regional de peças, a equipe técnica e a capacidade de serviço de campo para apoiar sua base instalada em crescimento. A estrutura ProCare continuará a ser implementada em outros mercados internacionais à medida que as redes de serviços regionais se expandirem.

A plataforma ProCare abrange o comissionamento de produtos, treinamento de operadores, programas de manutenção preventiva, diagnósticos de campo, logística de peças e serviços de remanufatura. Ao combinar padrões de serviço mensuráveis com capacidade de resposta regional, a LGMG visa fornecer suporte consistente entre ambientes operacionais e segmentos de clientes.

Com o lançamento do ProCare, a LGMG formaliza a infraestrutura de serviços como um pilar fundamental de suas operações globais, reforçando seu compromisso em apoiar os clientes durante todo o ciclo de vida dos equipamentos e aumentando o valor dos ativos a longo prazo.

