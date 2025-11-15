LianLian Global تستعرض حل LGPS في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية

تسهيل المدفوعات والتدفقات المالية عبر الحدود بشكل أسرع وأكثر امتثالاً وذكاءً

سنغافورة, 15 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- تسلط LianLian Global، منصة التكنولوجيا المالية عبر الحدود والعلامة التجارية للمدفوعات الدولية التابعة لشركة Lianlian DigiTech، الضوء على أحدث حلول الدفع القائمة على التكنولوجيا في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية لعام 2025 (Singapore FinTech Festival – SFF). يُقام الحدث من 12 إلى 14 نوفمبر في مركز «إكسبو سنغافورة» (Singapore Expo)، وتمثّل هذه المشاركة الرابعة على التوالي للشركة في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا المالية.

وتستعرض LianLian Global في جناحها خدمة LianLian Global Payout Service (LGPS) للمدفوعات العالمية، وهي حلٌّ متقدّم للبنية التحتية يمكّن مزوّدي خدمات الدفع ( PSPs ) عبر الحدود، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المرخَّصة الأخرى، من تقديم خدمات دفع عالمية. ومن خلال تكامل واحد عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) ، تتيح خدمة LGPS إجراء المدفوعات إلى الصين ووجهات عالمية أخرى، بما يوفّر تجربة سلسة تتسم بدرجة أعلى من الشفافية والأمان والكفاءة وقابلية التتبع.

أصبحت سنغافورة في السنوات الأخيرة مركزاً مالياً عالمياً ديناميكياً ومعترفاً به، كما تشكّل ركيزة أساسية في توسّع Lianlian DigiTech في سوق جنوب شرق آسيا.

في عام 2018، أسست Lianlian DigiTech كيانها في سنغافورة كمركز إقليمي، واستخدمته كقاعدة استراتيجية لإطلاق عملياتها في تايلاند وإندونيسيا وفيتنام من خلال كيانات محلية. في سبتمبر 2021، حصلت الشركة التابعة لها في سنغافورة STARLINK على ترخيص مؤسسة دفع رئيسية ( Major Payment Institution – MPI ) من سلطة النقد في سنغافورة (Monetary Authority of Singapore – MAS) ، مما عزز مكانتها التنظيمية في المنطقة.

في عام 2019، حصلت LianLian Thailand على ترخيصين من بنك تايلاند بموجب قانون أنظمة الدفع ( Payment (Systems Act ، أحدهما يغطي خدمات الدفع بالبطاقات، والآخر يغطي خدمات تحصيل المعاملات ( Merchant (Acquiring ، وخدمات تسهيل الدفع، وخدمات تلقي الأموال نيابةً عن الغير. ومنذ ذلك الحين، أنشأت LianLian Thailand بنية تحتية شاملة للمدفوعات المحلية من خلال دمج شبكات البطاقات المحلية، والقنوات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، وبوابات المحافظ الدولية. وقد مكّن ذلك من إطلاق مجموعة متكاملة من الحلول، بما في ذلك خدمات تحصيل مدفوعات التجار داخل المتاجر، وخدمات تحصيل المدفوعات للمتاجر والتطبيقات المستقلة عبر الإنترنت، وخدمات صرف المدفوعات، استجابةً لاحتياجات الدفع لدى الشركات المحلية والدولية.

وفي سبتمبر 2021، أطلقت LianLian Global خدمة التحصيل في فيتنام، بالتعاون مع المؤسسات المالية المحلية لتوفير خدمات تحصيل مدفوعات عبر الحدود متوافقة ومبسطة وفعّالة لبائعي التجارة الإلكترونية الفيتناميين الناشطين في التجارة عبر الحدود. وفي سبتمبر 2022، قدّمت LianLian Global خدمة قبول المدفوعات للتجّار الفيتناميين لمعالجة تحديات تحصيل المدفوعات ( Merchant Acquiring ) التي تواجه البائعين المحليين العاملين عبر الحدود، من خلال حل شامل يدمج قبول مدفوعات البطاقات الدولية ومختلف قنوات الدفع.