LianLian Global Perkenalkan Solusi LGPS di Singapore FinTech Festival

Memfasilitasi transaksi pembayaran lintaswilayah dan arus pergerakan dana secara lebih cepat dan cerdas, serta mematuhi regulasi

SINGAPURA, 16 November 2025 /PRNewswire/ -- LianLian Global, penyedia layanan pembayaran lintaswilayah dari LianLian DigiTech, memperkenalkan rangkaian solusi pembayaran berbasiskan teknologi terbaru di Singapore FinTech Festival (SFF) 2025 yang berlangsung pada 12–14 November di Singapore Expo. LianLian Global telah berpartisipasi di ajang fintech terkemuka di dunia ini selama empat tahun berturut-turut.

Di stan pamerannya, LianLian Global memperkenalkan LianLian Global Payout Service (LGPS), sebuah solusi infrastruktur canggih untuk penyedia layanan pembayaran lintaswilayah (payment service provider/PSP), bank, dan lembaga keuangan resmi lain yang ingin menyediakan layanan pembayaran global. Melalui integrasi API tunggal, LGPS memproses pembayaran ke Tiongkok dan berbagai negara lain secara lebih transparan, aman, efisien, dan mudah ditelusuri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura telah berkembang menjadi pusat keuangan global yang dinamis sehingga menjadi basis penting bagi ekspansi Lianlian DigiTech di Asia Tenggara.

Pada 2018, Lianlian DigiTech mendirikan anak usaha di Singapura sebagai pusat regional. Anak usaha ini kemudian menjadi basis strategis untuk meluncurkan kegiatan operasional di Thailand, Indonesia, dan Vietnam melalui entitas lokal. Pada September 2021, anak usaha Lianlian DigiTech di Singapura, STARLINK, memperoleh lisensi Major Payment Institution dari Monetary Authority of Singapore, melengkapi izin usaha resmi yang telah diperoleh Lianlian DigiTech di Asia Tenggara.

Pada 2019, LianLian Thailand memperoleh dua lisensi dari Bank of Thailand dalam kerangka Payment Systems Act—masing-masing untuk layanan pembayaran kartu serta layanan acquiring, fasilitas pembayaran, dan layanan receipt-of-funds-on-behalf. Sejak itu, LianLian Thailand membangun infrastruktur pembayaran lokal yang lengkap melalui integrasi dengan kartu pembayaran domestik, jaringan perbankan, e-wallet, dan international wallet gateway. Lewat infrastruktur ini, LianLian Thailand dapat melansir berbagai solusi, termasuk in-store merchant acquiring, online standalone-store/app acquiring, dan layanan disbursement yang memenuhi kebutuhan transaksi pembayaran bagi pelaku usaha lokal maupun internasional.

Pada September 2021, LianLian Global meluncurkan layanan koleksi penagihan piutang usaha (collection) di Vietnam, bekerja sama dengan lembaga keuangan lokal untuk layanan collection lintaswilayah yang memenuhi regulasi, efisien, dan mudah digunakan penjual e-commerce lintaswilayah asal Vietnam. Pada September 2022, LianLian Global memperkenalkan layanan payment acceptance bagi pihak penjual asal Vietnam. Melalui layanan ini, LianLian Global ikut mengatasi kendala acquiring yang dihadapi pelaku e-commerce lokal lewat solusi terpadu yang mencakup penerimaan pembayaran kartu internasional dan berbagai saluran pembayaran lainnya.

SOURCE LianLian Global