تُطلق شركة Lianlian DigiTech مقرّ أعمالها الخارجية في هونغ كونغ، لتُنشئ محورًا رئيسيًا يربط بين التمويل التقليدي والمستقبل الرقمي

هونغ كونغ، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في 18 نوفمبر 2025، أعلنت شركة Lianlian DigiTech عن تأسيس مقر أعمالها في الخارج في هونغ كونغ، في خطوة تجسد بداية مرحلة جديدة من النمو العالمي الأكثر عمقًا وتسارعًا. تُعد هذه الخطوة مبادرةً استراتيجيةً رئيسية أخرى لشركة Lianlian ، والتي تهدف لبناء منظومة عالمية جديدة للمدفوعات الرقمية، تكون هونغ كونغ محورها الرئيس، وذلك بعد أن تم اختيارها شريكًا استراتيجيًا للشركات من قبل مكتب حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجذب الشركات الاستراتيجية في أكتوبر من هذا العام.

شهد حفل الإطلاق حضور عدد من كبار القادة في القطاع الحكومي والصناعي، مما يعكس بوضوح الأهمية المحورية لهذا الإنجاز الاستراتيجي. وشمل الحضور البارزين Michael Wong Wai-lun ، بصفته نائب الأمين المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ و Christopher Hui Ching-yu ، بصفته أمين الخدمات المالية وخزانة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ و Alpha Lau ، بصفته المدير العام لتعزيز الاستثمار في Invest Hong Kong ؛ و Peter Yan King-shun ، بصفته المدير العام لمكتب جذب الشركات الاستراتيجية ( OASES ) لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ و Zhang Zhengyu ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Lianlian DigiTech ؛ و Xin Jie ، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Lianlian DigiTech ؛ و Tim Shen ، بصفته الرئيس المشارك لشركة Lianlian DigiTech .

يمثل تأسيس مقر شركة Lianlian DigiTech للأعمال الخارجية في هونغ كونغ خطوة رئيسية نحو تحقيق طموحها في التحول لشركة متعددة الجنسيات من الجيل القادم، وتتمتع بقدرة تنافسية عالمية معززة. كما تعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز رؤية الشركة التي ترمي لربط التجارة العالمية وخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.

وأشار Zhang Zhengyu قائلًا: "قرارنا بتأسيس مقر الشركة الرئيسي للأعمال الخارجية في هونغ كونغ لا يعكس فقط دور المدينة الفريد كجسر طبيعي يربط بين الصين الكبرى والعالم، بل يؤكد أيضًا الرؤية الاستشرافية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في رسم مسار المستقبل الرقمي. حيث يتماشى طموحها في جعل هونغ كونغ مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الأصول الرقمية بشكل وثيق مع خارطة الطريق طويلة المدى لشركة Lianlian DigiTech ."

وأشار السيد Zhang أيضًا إلى أن المقر الرئيسي للأعمال الخارجية في هونغ كونغ لن يكون مجرد مركز استراتيجي عالمي لشركة Lianlian فحسب، بل سيشكل أيضًا ساحة اختبار متقدمة لأحدث الابتكارات. انطلاقًا من تأسيس هذا المركز، ستُركز الشركة جهودها على ثلاثة مجالات رئيسية. أولًا، تنفيذ نهج مزدوج المحرك مدعوم بتكنولوجيا سلسلة الكتل ( blockchain ) والذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف مستقبل المدفوعات عبر الحدود. ثانيًا، تعزيز مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في البنية التحتية المالية الرقمية، وذلك من خلال تعزيز التركيز المزدوج على التكنولوجيا والامتثال. ثالثًا، تعزيز منظومة ابتكاراتها من خلال إبرام شراكات على المستوى العالمي.