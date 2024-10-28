Makeen Properties تنشر منصة Yardi السحابية العقارية لتعزيز العمليات وتجربة العملاء

من خلال ريادة مجال التطوير والتأجير والإدارة العقارية في الإمارات العربية المتحدة، يهدف تبنّي الشركة لاستخدام منصة Voyager من Yardi إلى زيادة عائدات الاستثمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- اختارت شركة "مكين بروبرتيز" (Makeen Properties)، إحدى شركات مجموعة "غباش جروب" (Ghobash Group)، شركة "ياردي" (Yardi®) لتحسين العمليات عبر محفظتها العقارية واسعة النطاق متعددة الاستخدامات ، والتي تتضمن أكثر من 3000 وحدة من العقارات السكنية والتجارية والصناعية.

Makeen Properties, a member of Ghobash Group, has chosen Yardi® to optimise operations across its extensive mixed-use real estate portfolio.

ستقوم "ياردي" بتبسيط دورة حياة أعمال "مكين بروبرتيز" بأكملها ، بما في ذلك الأنشطة التشغيلية والمالية والتأجير مع توفير تجربة رقمية سلسة مع حل موحد. من خلال الخدمة الذاتية لـ "ياردي" البوابة والتطبيق، يمكن للمستأجرين بسهولة تجديد عقود الإيجار وإدارة المدفوعات وطلب خدمات الصيانة والبقاء على اطلاع على أخبار العقارات.

ستمكن أيضًا برامج إدارة علاقات العملاء من "ياردي" مديري العقارات من الاستجابة على الفور للاستفسارات ومعالجة طلبات الخدمة ، مما يعزز بشكل كبير رضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك ، سيوفر برنامج "مدير الإيجارات" ((Lease Manager من "ياردي" فرق الإدارة بالأدوات اللازمة لتحليل أداء المحفظة من خلال تتبع المستأجرين المعرضين للخطر.

"نحن متحمسون لدمج حلول تكنولوجيا "ياردي" المبتكرة في عملياتنا. قال محمد زعيتر، المدير العام في "مكين بروبرتيز": "تتوافق هذه الخطوة بشكل جيد مع مهمتنا لتطوير عقارات متميزة لمجتمعات متكاملة تُلهم بخلق قنوات تواصل أكثر مع تقديم تجارب خدمة استثنائية تُثري حياة سكاننا". "مع منصة "ياردي" القائمة على السحابة ، يمكننا توحيد عمليات الإدارة لدينا ، وتحسين قنوات الاتصال ، وتعزيز الإنتاجية التشغيلية ، والتركيز بشكل أكبر على تقديم أعلى معايير الجودة لجميع مشاريعنا".

وعلق سعيد حيدر ، كبير المديرين بشركة "ياردي": "نحن سعداء بالشراكة مع "مكين بروبرتيز" ودعمهم في رحلتهم نحو إدارة عقارية أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة". "من خلال اعتماد حلنا المبسّط ، لن تعزز "مكين بروبرتيز" فقط إدارة محفظة أصولها المتنوعة ، بل ستعزز أيضًا سمعتها كملاك ومشغلي عقارات عصريين ومستدامين".

اكتشف كيف يمكن لحلول "ياردي" أن تساعد على الارتقاء بمستوى عملياتك العقارية وتجربة المستأجر.

عن Makeen Properties

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في السوق ، تعمل "مكين بروبرتيز" (إحدى شركات مجموعة "غباش جروب") كشركة رائدة في مجال التطوير والتأجير والإدارة العقارية في الإمارات العربية المتحدة. مع متوسط معدل إشغال بنسبة 98٪ ، تبحث "مكين" دائمًا عن فرص استثمارية لتنمية محفظتها العقارية ذات الملكية الخاصة والتي تشمل المكاتب وصالات عرض التجزئة والفيلات والشقق ومراكز التسوق والمستودعات وإقامة العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: makeen.ae.

نبذة عن Yardi

تعمل شركة "ياردي" (Yardi®)، التي تحتفل في عام 2024 بالذكرى الأربعين لتأسيسها، في مجال تطوير ودعم البرمجيات الرائدة في الصناعة والمتخصصة في الاستثمار في العقارات وإدارتها، والموجهة لشركات العقارات بكافة أنواعها وأحجامها. يعمل فريق "ياردي" الذي يضم أكثر من 9,500 موظف، مع العملاء على مستوى العالم لدفع عجلة الابتكارات الهامة في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات عن إمكانات شركة "ياردي" من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2540783/Yardi.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg