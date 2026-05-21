Maxamation تطلق RM Flight Management: تحسين الإيرادات بخبرة متخصصة من دون تحديات التوظيف

سيدني, 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت Maxamation، وهي مزود رائد لتكنولوجيا إدارة الإيرادات لشركات الطيران، خدمة RM Flight Management، وهي خدمة جديدة مُدارة بالكامل توفّر لشركات الطيران تحسين الإيرادات بخبرة متخصصة من دون الحاجة إلى توظيف كوادر متخصصة في إدارة الإيرادات أو تدريبها أو الاحتفاظ بها.

إدارة الإيرادات، كما ينبغي

تحقق إدارة الإيرادات لدى شركات الطيران زيادة متوسطة تبلغ 7% في إيرادات الركاب، مع إمكانية تحقيق مكاسب تصل إلى 16%. لكن كثيراً من شركات الطيران تفتقر إلى الكوادر أو الخبرات اللازمة لاغتنام هذه الفرصة، لا سيما في الأسواق التي يصعب فيها العثور على متخصصين في إدارة الإيرادات.

تعالج خدمة RM Flight Management هذا التحدي. تجمع الخدمة الجديدة بين خبرات Maxamation وبرنامج Aviator الذي أثبت كفاءته، ويحظى بثقة أكثر من 60 شركة طيران حول العالم. يتولى كبار محللي إدارة الإيرادات لدى Maxamation إدارة مخزون الرحلات مباشرة، وينفذون قرارات التسعير والسياسات من خلال أتمتة Aviator المتصلة بنظام المخزون الفوري لدى شركة الطيران، والمستجيبة لظروف السوق على مدار الساعة.

كيف تعمل الخدمة

إيرادات أكبر من كل رحلة : يتحكم كبار محللي إدارة الإيرادات لدى Maxamation في إعدادات مخزون الرحلات لكل رحلة على حدة، فيما توائم الأتمتة الإتاحة مع الطلب على مدار الساعة.

التعاون مع الخبراء : تعمل Maxamation مع المسؤولين التجاريين في شركات الطيران، وتزوّدهم بتغذية راجعة متخصصة، وتمكّنهم من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال تقارير Aviator Insights .

توفير موارد مرنة : يمكن توسيع نطاق الخدمة أو تقليصه بما يتوافق مع متطلبات السعة التشغيلية، بما يضمن استمرار تحسين الإيرادات بغض النظر عن القيود المتعلقة بالكوادر البشرية.

تعليق الرئيسة التنفيذية

"لم نكن ندرك سابقاً حجم ما تواجهه شركات الطيران من نقص قصير الأمد أو طويل الأمد في محللي إدارة الإيرادات. تدرك شركات الطيران أنها تفوّت فرص تحقيق إيرادات إذا ظلت هذه الفجوات في الكوادر البشرية دون حلّ، ويساعد فريقنا الخبير في إدارة الإيرادات على سدّها."

Szin-Yi Leong، الرئيسة التنفيذية، Maxamation

ما يقوله العملاء

"قدمت Maxamation باقة خدمات وفرت لنا الخبرات التي احتجنا إليها. كما ضمنت خدمة RM Flight Management الاستمرارية في عمليات إدارة الإيرادات لدينا، وكان التنفيذ سلساً."

Francine Mukeshimana، مديرة الاستراتيجية والأداء، AFRIJET

"تجمع خدمة RM Flight Management من Maxamation بين خبرتها العملية وبرنامج Aviator لمساعدتنا على تحقيق التحسينات المنشودة. وقد أثمر هذا التعاون عن نتائج إيجابية."

Krista van Zyl، المديرة التجارية، Proflight Zambia

عائد استثمار مُثبت

يحقق Aviator RM عادةً عائداً مرتفعاً على التكلفة، ما يوفّر لشركات الطيران مساراً سريعاً منخفض المخاطر نحو تحسين إيرادات الرحلات.

بيانات التواصل للعلاقات العامة:

[email protected]

الهاتف: +61 2 9696 0600

https://maxamation.com/rm-flight-management/

https://www.linkedin.com/company/maxamation

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2983956/Maxamation_team_photo.jpg